Cierran cuenta de Instagram a Paty Navidad por mensajes conspiracioncitas sobre COVID-19

Foto: Instagram @patricianavidad

La actriz Patricia Navidad sufrió la baja de su cuenta de Instagram luego de que difundió algunos mensajes conspiracioncitas sobre el origen de la COVID-19. Ello después de que se dieron a conocer algunos casos positivos al interior de la producción de MasterChef Celebrity, como el de ella.

Luego de que la empresa TV Azteca confirmó algunos contagios al interior del famoso concurso de cocina y que pararía las grabaciones por algunos días, para cuidar a los participantes del programa y prevenir más contagios, trascendió que Paty habría sufrido la baja temporal de su cuenta Instagram, que al momento no se encuentra disponible, por negar su contagio.

“Esto significa COVID-19, es una clave que tiene que ver con la Inteligencia Artificial, con la Identidad Digital, con la vacunación, entre otras cosas más. No estoy enferma de una clave de Nuevo Orden Mundial… Estoy completamente sana y sin ningún síntoma de absolutamente nada”, escribió en un críptico mensaje antes de que su cuenta apareciera inhabilitada.

Con esta imagen que cita al Apocalipsis, Paty Navidad habló de su presunto contagio (Foto: Instagram/@patricianavidad)

La, famosa desde hace más de un año principalmente por sus escandalosas declaraciones negacionistas de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, admitió haberse sometido a una prueba de protocolo para poder trabajar en las instalaciones de TV Azteca y aunque no fue directa al referirse a su presunto contagio, expresó que no presenta sintomatología:

“Respeto los distintos pensamientos y no tengo problema en realizarme pruebas de protocolo que ahora son requisitos indispensables para poder trabajar, pero definitivamente pienso que nadie en el mundo se infecta de un “virus letal” sin tener ni un sólo síntoma… como ahora dicen que es mi caso.”, añadió.

Así mismo, Navidad, quien trabaja por primera vez en la televisora luego de una larga trayectoria en Televisa, ofreció y pidió respeto: “Reitero mi respeto para quienes piensan diferente a mí, pero al igual que ellos, yo también merezco respeto, aunque piense y sea muy diferente a la gran mayoría. Por su atención, ¡GRACIAS! ¡DIGAMOS NO AL MIEDOVIRUS!”

MÉXICO, D.F., 06JULIO2011.- La actriz, Paty Navidad asistió al 5to aniversario de la emisión televisiva, "Derecho de Admisión" que conduce Juan José Origel que se llevó acabó en un restaurante en la zona excluisva de Polanco. FOTO:FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

Media hora antes de compartir tal mensaje, la originaria de Culiacán, Sinaloa, también colgó otra imagen del estilo, exhortando a la no vacunación: “¡NO AL NUEVO ORDEN MUNDIAL DICTATORIAL Y TIRÁNICO!¡NO AL MIEDO, NO A LA MANIPULACIÓN Y NO A LA MENTIRA!#YoNoMeVacuno”, escribió al pie de la postal donde se menciona que la prueba PCR es un “instrumento para provocar miedo, controlar masas y deshumanizar”.

Aunado a esto, anteriormente la actriz de diversas series y productos televisivos aseguró que la televisora del Ajusco no la obligó a vacunarse, pues considera que recibir el biológico es “un derecho, no una obligación”.

“Nota aclaratoria”, comenzó en el mensaje. “A quien corresponda: No me he vacunado, ni me vacunaré. La vacuna es un derecho, no una obligación. Y también es un experimento del que nadie se hace responsable, excepto quien decide vacunarse”.

CAPTURA: Instagram/@patricianavidad

“Respeto los diferentes pensamientos y decisiones de los demás y de igual manera hago uso de mi derecho a elegir lo que considero mejor para mí y para mi salud en general. Por su atención, gracias”, continuó.

Posteriormente, Paty opinó sobre lo que implica que las empresas pidan a sus trabajadores y trabajadoras ponerse la vacuna para laborar dentro de cualquier institución: “Pedir certificado de vacunación contra Covid-19 es violatorio. Este no debe ser utilizado como condicionante para contratar a alguien o para permanecer en el empleo”.

“De ser así, esto sería una total violación a los derechos humanos fundamentales, a nuestra Constitución y a Ley Federal del Trabajo”, expresó Paty, quien también negó que la televisora del Ajusco la haya forzado a vacunarse para ser parte del programa de cocina.

Fotos: TvAzteca.com

“A mí nadie me ha pedido, exigido u obligado a vacunarme. Agradezco infinitamente la oportunidad que se me brinda de trabajar respetando mi pensamiento, mi decisión, mis derechos e integridad de humana”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: