Paty Navidad sobre su soltería: “Es bien importante empezar por el amor propio”

La actriz ahora es conductora (Foto: Instagram/@aztecauno)

Paty Navidad regresa a la televisión mexicana después de su participación en el reality show MasterChef Celebrity, donde el público mexicano pudo ver una versión no conocida de la actriz, alejada de sus controversiales declaraciones sobre la COVID-19. Ahora, realizó su debut como conductora en Music Battles México y tras su éxito decidió hablar sobre su vida personal, lo cual le permite tener una exitosa carrera.

La intérprete de personajes como Alicia Ferreira confesó ante las cámaras del matutino Venga La Alegría Fin De Semana cuál era su situación sentimental actual y para sorpresa de muchos de sus fans, ella aparentemente se encuentra soltera y aprovechó para dar un mensaje en el que especificó que no se puede amar a nadie sin amarse primero uno mismo, ya que eso es la base de la felicidad para una relación sentimental, laboral o familiar.

“Yo he aprendido en la vida a que la felicidad no debemos ponerla a nadie, aunque ames mucho a la persona, la felicidad debe estar en manos nuestras, debe depender de nosotros, o sea si somos felices es por nosotros, no pongamos el ‘yo soy feliz porque estoy contigo’, no, ‘yo soy feliz y quiero compartir mi felicidad contigo’, eso es algo diferente y tenemos que aprender eso, aprender a estar bien con nosotros mismos, querernos, amarnos a nosotros mismos… alguien que no se puede amar así mismo, no puede amar a los demás, entonces es bien importante el amor propio”, expresó.

La actriz ya cuenta con un perfil oficial en Instagram (Foto: Twitter)

Aunque fue cuestionada sobre cómo le hace para “olvidar las necesidades fisiológicas” que su cuerpo le pide, la actriz de melodramas como Por Amar Sin Ley, Zacatillo, un lugar en tu corazón y Una Familia Con Suerte aseguró que el amor de su familia es fundamental para estar bien en todos los sentidos, ya que abrazar, dar consejos, convivir o algo tan simple como platicar le ayuda a alejar cualquier pensamiento negativo que llegue a tener.

“Estar más con mi familia, trabajar más, compartir más, hay que siempre compartir lo que uno logra también y abrazar y apapachar a la gente, dar amor, el amor nos puede salvar en esta vida y es lo único que puede acabar con lo oscuro y con el odio que desgraciadamente también hay mucho”, agregó.

La actriz protagonizó el reality show de TV Azteca con éxito (Foto: @patynavidadd/ Instagram)

Music Battles México es una producción de TV Azteca que apuesta por un nuevo formato de música en televisión y aunque para muchos no les fue novedosa la propuesta, tras su primer emisión los televidentes apuestan a que se convertirá en uno de los programas de fin de semana favoritos, pues el regional mexicano es un género algo olvidado por otras televisoras nacionales que apuestan a estilos más populares o comerciales como el reggaetón, el pop o incluso el rock.

El jurado lo integran Laura Zapata, Carlos García El Bebeto, Blanca Martínez La Chicuela y el nuevo talento en el regional mexicano Majo Aguilar, quienes calificarán a los participantes, cuyas participaciones se conformarán en una dinámica interactiva. El programa busca resaltar a los talentos musicales del género regional mexicano, tendrá eliminaciones semanales hasta que, de 16 concursantes, sólo quede uno. El afortunado o afortunada tendrá la oportunidad de lanzarse como cantante al terminar la temporada.

(Foto: Instagram/@musicbattles_mx)

Para poder votar, los televidentes deben de descargar la aplicación del programa en forma gratuita: “Estamos muy cerca de comenzar con la búsqueda de la nueva figura del regional mexicano ¡Ayuda a @patricianavidad_oficial a elegir la mejor voz de este género atesorado en #MusicBattlesMéxico! 🇲🇽 Descarga Music Battles desde App Store y Google Play”, se lee en el Instagram de este reality.

