Galilea Montijo se ausentó de Hoy por un accidente: “¡Lo que me faltaba!”

Durante la mañana de este miércoles 9 de marzo se transmitió un programa más de Hoy. Pronto llamó la atención la ausencia de Galilea Montijo, quien durante los últimos meses no se ha presentado al matutino en distintas ocasiones sin un motivo aparente. Sin embargo, en esta ocasión la tapatía no asistió debido al accidente que sufrió.

De acuerdo con el testimonio que compartió Tania Rincón durante la emisión, su compañera sufrió dos aparatosas caídas durante la transmisión del programa el pasado martes 8 de marzo y estos habrían sido ocasionados por los tacones que llevaba puestos. Galilea Montijo se habría levantado en ambas ocasiones, sin embargo, presentó dolencias en uno de sus dedos del pie.

“No sé si supieron, ayer se lastimó, se cayó dos veces con unos tacones que parecían zancos [...] incluso el zapato se rompió”, comentó.

La expresentadora de Venga la Alegría presenció una de las caídas y, por esa razón, reconoció la entereza con la que tomó el percance la tapatía porque sin importar el dolor que sentía en uno de sus dedos, continuó trabajando hasta el final: “Es una valiente porque cualquiera no hubiéramos ido [llorando o quejándose]”.

Por su parte, Martha Figueroa recordó que tras el percance Galilea Montijo se le acercó para comentarle que ya le hacía falta una limpia, esto porque además de sus caídas recientemente se vio envuelta en el polémica debido a su amistad con Inés Gómez Mont, una supuesta relación extramarital con Maca Carriedo y sus controversiales comentarios contra Superholly en un intento por defender a Yalitza Aparicio.

“Me dice: ‘Es que ya me tengo que ir a hacer una limpia’ y le dijo: ‘No, tienes que usar flats’”, mencionó la periodista de espectáculos. “O tomar una clase de zancos”, agregó Arath de la Torre. “Siempre se para y se levanta, a parte es así, toda tosca”, continuó Raúl Araiza.

Mientras sus compañeros le mandaron mensajes de cariño durante el programa, Galilea Montijo publicó una edición en sus historias de Instagram donde mostró los resultados que arrojó la radiografía que le tomaron desde la comodidad de su hogar. De lado izquierdo marcó con un círculo el hueso afectado, de lado derecho enseñó su pie.

De esta manera, la conductora de 48 años informó que no sólo tenía dolor por el impacto de las caídas, también se sentía mal debido a que tenía una fractura en un dedo de su pie: “Lo que me faltaba!!! FRACTURA”, escribió sobre la imagen, agregó unos emojis de carcajadas y el hashtag #ganandocomosiempre, frase que popularizó Belinda.

Hasta el momento se desconoce cómo será el proceso de recuperación que seguirá Galilea Montijo en los próximos días, si le enyesarán el dedo o permanecerá en reposo hasta que logre recuperarse. Tampoco se sabe cuándo podrá regresar al matutino de Televisa.

Por otro lado, hace unos días comenzó a corres el rumor de que Galilea Montijo habría engañado a su esposo Fernando Reina Iglesias con una mujer y esta habría sido su excompañera Maca Carreido. Tras la ola de especulaciones, la conductora negó la información en un encuentro que tuvo con los medios.

“No manchen ya, ya muchachos, ya es en serio. Miren, yo les voy a pedir a ustedes, ya saben que yo les agradezco y yo muy linda siempre les contesto, siempre salgo a dar la cara para todo, ya no me pregunten cosas sin pruebas, yo creo que es mejor”, dijo.

Finalmente pidió que se parara con los dimes y diretes sobre su vida privada: “No sé quién lo haya dicho, pero hay que tomarlas de quién vienen”.

