Yalitza Aparicio y Superholly se sinceraron sobre la polémica con Galilea Montijo

Yalitza se reune con SuperHolly (Foto: IG @hollyradio)

Tras la polémica que se desató hace unos meses por un mal entendido que surgió a raíz de un video donde Superholly habló sobre la pronunciación en inglés de Yalitza Aparicio, aunado a un crudo comentario que externó Galilea Montijo en Hoy, la youtuber y la actriz se reunieron para grabar contenido juntas y opinaron al respecto.

Hace unos días Superholly y Yalitza Aparicio causaron sensación en redes sociales al anunciar que se reunirían para grabar dos materiales que serían publicados en sus respectivos canales de YouTube. La noticia tomó por sorpresa a sus miles de seguidores, quienes revivieron la polémica con memes donde resaltaron la impresión que se habría llevado la conductora tapatía al saber que ya son amigas.

Para el contenido de un video, la protagonista de Roma solicitó que los usuarios de Instagram le mandaran algunas preguntas que ambas pudieran responder sin mayor problema y, como era de esperarse, no tardaron en cuestionarlas sobre la controversia que enfrentaron en conjunto con Galilea Montijo y la producción de Hoy.

La conductora defenció a las actrices latinas por su pronunciación

Para empezar, la influencer agradeció que Yalitza se mantuviera al margen de toda la polémica y no se dejara llevar por las especulaciones. También recordó que durante un encuentro que la oaxaqueña tuvo con los medios de comunicación no se expresó mal de ella, al contrario, reconoció el verdadero significado del trabajo que hace en YouTube.

“Yali no se involucró y no lo tomó a mal [...] tú hablaste super lindísima de mí que hasta yo dije: ‘No me lo merezco, o sea, pudo haber dicho ¡qué necesidad de subir el video!’, igual lo hubiera aceptado y lo hubiera tomado como crítica constructiva, pero no, fuiste súper linda”, declaró.

La también maestra comentó durante su trayectoria en el medio ha tratado de no involucrarse en las especulaciones que surgen sobre su en torno, esto con el único fin de hacer más grandes situaciones que para ella no tienen sentido, principalmente los dimes y diretes.

La youtuber contestó en Twitter al comentario que lanzó en su contra Galilea Montijo (Captura: @superholly/ Twitter)

“Es algo que siempre trato de manejar y digo trato porque en algún momento voy a caer, me van a hacer caer. Es no envolverme en cosas que no tienen razón porque no tenían razón en muchas cosas, mientras tú y yo teníamos una buena comunicación”, mencionó.

Además, señaló que esta no es la primera vez que le pasa algo similar. Según contó, desde que pasó a ser una figura pública ha enfrentado otros rumores con algunos actores y simplemente toma la decisión de no opinar sin antes ver las declaraciones o establecer comunicación con sus colegas: “A mí no me lo ha dicho, yo no lo he escuchado”.

En general, Superholly confesó que entiende el trabajo que hacen algunos medios para llamar la atención del público, incluso considera que existen similitudes con el trabajo que se realiza en la conocida plataforma de videos, sin embargo, no le parece ético que se exageren declaraciones y situaciones o se fabrique historias.

El programa aseguró que había invitado a la influencer, pero ella los desmintió con pruebas. (Foto:Twitter/@programa_hoy)

“Tienen que generar vistas, tienen que hacer ruido de alguna manera. Lamentablemente sí, el morbo vende y lo saben, no hay nadie que lo sepa más que ellos. Acá en YouTube también entendemos que necesitas llamar la atención para que la gente te haga clic en tu video si quieres vistas ¿no?, no estamos haciendo videos para que no los vean”, explicó.

Por su parte, Yalitza compartió su respuesta ante los rumores que desconoce: “Sabes más de mi vida que yo”. Finalmente, concordaron en que son personas amigables, con buenas intenciones, y reconocieron el aporte a la sociedad que cada una hace desde sus trincheras. Por ejemplo, la actriz aseguró que Superholly es su maestra porque gracias a su video detectó sus áreas de oportunidad.

