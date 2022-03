How I Met Your Father: todo sobre el estreno en México este 9 de marzo

Hilary Duff como "Sophie" y Chriss Lowell como "Jesse" en el primer episodio de la serie (Photo by: Patrick Wymore/Hulu)

Tras largos meses de espera y con gran expectativa en los miles de fans de la serie original, How I Met Your Father o Cómo conocí a tu padre se estrenó en México y en el resto de Latinoamérica durante la mañana de este miércoles 9 de marzo. Tras el anuncio, las primeras reacciones del público aparecieron en redes sociales con memes.

Se esperaba que la primer temporada tuviera un estreno mundial debido a la expectativa que causó al ser un spin-off de la exitosa serie How I Met Your Mother (2005) protagonizada por Josh Randor, Neil Patrick Harris, Alyson Hanningan, Jason Segel y Cobie Smulders. Sin embargo, la producción decidió lanzarla primero en Estados Unidos el pasado 18 de enero a través de la plataforma de streaming HULU.

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de serie original en Latinoamérica, quienes además de mantenerse al tanto de los spoilers que comenzaron a circular por internet, esperaban con ansias poder disfrutar de los primeros capítulos de esta nueva historia de amor protagonizada por Hilary Duff como Sophie y, tras las peticiones, se marcó en el calendario el 9 de marzo para el estreno oficial.

Estos actores integran el grupo de amigos que vivirán aventuras junto a "Shopie". (Twentieth Television, CBS, Hulu, The Walk-Up Company. Distribuidora: Hulu)

Disney será la empresa encargada de llevar la temporada uno al público latinoamericano a través de su plataforma de streaming Star Plus. Desde las primeras horas de este miércoles ya se encuentran disponibles los capítulos Piloto y FOMO, los cuales tienen una duración aproximada de 26 y 24 minutos respectivamente. Se espera que en las próximas semanas se liberen los cuatro episodios faltantes.

“En un futuro cercano, Sophie le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre”, se lee en la descripción general de la serie en dicha plataforma. El inicio semejanza con la versión del 2005, donde Ted Mosby se sienta frente a sus dos hijos para contarles las aventuras de juventud que vivió junto a su grupo de amigos hasta que conoció a quien sería su madre.

En el spin-off serán Hilary Duff y Kim Cattrall quienes le den vida a Shopie en el pasado y presente respectivamente. Además de las reconocidas actrices, Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma y Chris Lowell también forman parte del elenco principal.

Kim Cattrall será la versión mayor de Sophie que cuenta a sus hijos cómo conoció a su padre. (Hulu)

Star Plus compartió la notica a través de su cuenta de Instagram, donde también subieron algunas imágenes de los personajes principales acompañadas con descripciones de sus personalidades. Para empezar, Sophie es una joven apasionada por la fotografía que a pesar de sus decepciones amorosas se mantiene firme en encontrar el verdadero amor.

Valentina (Francisca Raisa) se desempeña como estilista, pero sueña con algún día poder trabajar con celebridades. Mientras tanto, vive su día a día junto a su mejor amiga Sophie en Nueva York. Charlie (Tom Ainsley) es un aristócrata con problemas económicos que se integra al grupo gracias a Valentina luego de que se muda a la Gran Manzana.

Jesse (Chriss Lowell) es un músico que se gana la vida trabajando como Uber y comparte vivienda con Sid, su mejor amigo. Al igual que Sophie, cree en el amor pero lamentablemente le rompieron el corazón después de su propuesta de matrimonio viral. Sid (Suraj Sharma) será el encargado de reunir a sus amigos en su nuevo bar y mantiene una relación a distancia con su prometida.

La serie se ha rodado en Burbank, California, en el Estudio 1 de los estudios Disney. Una instalación que cuenta con la tecnología de set "Infinity" virtual de ILM (el revolucionario StageCraft con el que se rueda 'The Mandalorian'), lo que de hecho ha permitido esa primera imagen en una reconstrucción del puente de Brooklyn. (Disney+)

Por último se encuentra Ellen, quien recién abandonó el nido para mudarse cerca de su hermano Jesse y seguir en la búsqueda del amor. Hasta el momento, circulan algunos spoilers de la serie porque algunos usuarios de redes sociales en Latinoamérica ya tuvieron lograron verla, no obstante, también comenzaron a circular memes que dejaron al descubierto la principal preocupación de los fans: “Sí me está gustando, ojalá no la arruinen”.

SEGUIR LEYENDO: