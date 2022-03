Qué dijo Galilea Montijo sobre su supuesto romance con Maca Carriedo

Las conductoras fueron relacionadas sentimentalmente y, hasta el momento, sólo Galilea ha desmentido los rumores. Foto: @Galileamontijo / @maca_online

Galilea Montijo hizo frente a los rumores que se desataron sobre un supuesto romance extramatrimonial que habría tenido con Maca Carriedo cuando las dos se encontraban trabajando en Hoy. La tapatía pidió parar con las especulaciones sobre su vida privada y exigió pruebas en mano para hablar sobre cualquier tema.

Hace unos días, trascendió en redes sociales que la conductora de televisión le habría sido infiel a su esposo Fernando Reina Iglesias con una mujer y la tercera en discordia habría sido su excompañera del matutino de Televisa.

La información fue publicada por la cuenta de Instagram @Chamonic3 y surgió después de que el periodista de espectáculos, Jorge Carbajal, publicó una entrevista en su canal de YouTube donde una fuente cercana habría evidenciado el romance entre las presentadoras de televisión, así como habría revelado algunos detalles.

Además de "Hoy", Maca Carreido ha participado en otros proyectos como "Me lo dijo Adela" e "Intrusos" (Captura: @programahoy/Instagram)

“Galilea Montijo habría engañado a su esposo Fernando Reina con Maca Carriedo! Esta relación habría durado 2 años y terminaron por infidelidad de Maca [...] Montijo le habría regalado un carro mercedes y un departamento los cuales se los quito cuando terminaron”, se lee en la publicación.

Las especulaciones escalaron al grado de que Galilea se convirtió en tendencia de Twitter, donde los internautas dejaron sus impresiones a través de comentarios y memes. Los detalles que circularon por internet pondrían en entre dicho tanto la estabilidad del matrimonio de la tapatía como una posible separación, además dejarían al descubierto sus preferencias.

Debido a la impactó que se generó entre el público, algunos medios aprovecharon un encuentro que tuvieron con la conductora de Hoy para cuestionarla sobre la veracidad de la información. Al escuchar los rumores que se dicen sobre su persona reaccionó con una risa y un gesto de incredulidad.

Anteriormente, Fernando se ha mostrado molesto por preguntas sobre su vida privada junto a Galilea (Foto: Instagram/@reinaiglesias)

“No manchen ya, ya muchachos, ya es en serio. Miren, yo les voy a pedir a ustedes, ya saben que yo les agradezco y yo muy linda siempre les contesto, siempre salgo a dar la cara para todo, ya no me pregunten cosas sin pruebas, yo creo que es mejor”, dijo.

Aunque la actriz de Perras no desmintió como tal los rumores, dejó entrever que se trata de información falsa porque pidió un sustento que lo verifique. También comentó: “No sé quién lo haya dicho, pero hay que tomarlas de quién vienen”, es decir, que no le presta atención a los rumores que surgen de personas que no conoce o no tiene un verdadero vínculo.

De esta manera, la conductora de 48 años trató de contener las especulaciones que giran en torno de su vida privada. No obstante, durante la entrevista reconoció que a lo largo de los años ha sido muy “noviera”, tan sólo hay que recordar sus noviazgos más mediáticos, entre los que resalta las relaciones que tuvo con Cuauhtémoc Blanco y Jorge Krasovsky.

El noviazgo que tuvieron fue muy mediático durante la primera década de los 2000 Foto: Cuartoscuro - @galileamontijo / IG.

“Si algo saben de mí es que siempre he sido muy noviera, de toda la vida, entonces si fuera cierto tampoco hubiera tenido nada de malo, no estoy encontrar de nada, ni de nadie”, agregó. Hasta el momento, Maca Carriedo no ha dado declaraciones al respecto, por lo que sólo existe la versión de Galilea Montijo.

En otro tema, la conductora de Pequeños gigantes también fue tendencia de Twitter debido a la reciente reunión entre Superholly y Yalitza Aparicio en la Ciudad de México. La creadora de contenido y la protagonista de Roma se encontraron para grabar un par de videos que estarán disponibles en las próximas horas, así lo dieron a conocer en su redes sociales.

Los internautas rápidamente recordaron la polémica en la que se vieron envueltas por un mal entendido que desembocó en un fuerte comentario que Galilea Montijo lanzó al aire en el matutino y visita al foro por parte de la youtuber que nunca se llevó a cabo a pesar de que estaba anunciado.

