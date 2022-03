Alejandra Guzmán compartió divertida fotografía junto a Silvia Pinal

Alejandra Guzmán es hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán (IG: laguzmanmx)

Alejandra Guzmán causó sensación entre sus seguidores de redes sociales al compartir una fotografía donde apareció haciendo un gesto que en México es considerado una grosería. La postal no tardó en viralizarse porque la artista se atrevió a hacer la seña con su mano mientras posaba junto a Silvia Pinal.

En las últimas horas, la intérprete de Yo te esperaba, Hacer el amor con otro, Volverte a amar y Llama por favor, sorprendió a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram con una fotografía que se tomó junto a su madre. A pesar de que es una práctica que lleva haciendo desde hace un tiempo, esta vez causó un impacto diferente.

La postal fue tomada de manera casual, ya que se logró capturar un divertido momento entre madre e hija enmarcado por sus sonrisas. En la imagen se puede apreciar a Silvia Pinal sentada luciendo un conjunto de dos piezas de colores negro con blanco, además de un blazer floreado. Junto a la actriz de la Época de Oro del Cine Nacional posó la cantante, quien se tuvo que hincar para entrar en cuadro.

Ambas artistas se estaban riendo cuando una tercera persona tomó la postal. Justo en ese momento, Alejandra Guzmán alzó su brazo izquierdo e hizo una seña que la sociedad mexicana suele interpretar como una grosería. No obstante, se desconoce si la intérprete de 54 años quiso hacer dicho gesto o sólo coincidió en el momento exacto.

La fotografía que subió en sus historias de Instagram fue retomada en la cuenta de Venga la Alegría, donde los usuarios de la plataforma dejaron sus impresiones. Entre halagos para la protagonista de Viridiana y mensajes de cariño para madre e hija, hubieron quienes atribuyeron la acción de la Reina de corazones a la personalidad que la ha caracterizado por años.

“Siempre guapa la señora Pinal”, “Hermoso es poder compartir con los seres queridos que bendición”, “Bendición estar al lado de su mamita”, “Que hermosa Silvia Pinal”, “Me encanta la finura de la Guzmán, genio y figura...”, “Tan la Guzmán”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, también hubieron quienes consideraron que la seña fue de mal gusto debido a que la hija de Enrique Guzmán estaba en compañía de su madre: “Que mal la Guzmán, ella toda una dama”, “Finísima persona”, así lo externaron en la caja de comentarios de la publicación.

Por otro lado, Alejandra Guzmán celebró que ganó en los Fans Choice Awards 2022, premio que el público le otorga a sus artistas favoritos: “Gracias Rockeros por ser los mejores”, escribió la cantante que durante su trayectoria ha conquistado un gran número de seguidores a nivel internacional por sus interpretaciones, talento y carisma.

La Reina de corazones también se encuentra ajustando los últimos detalles de su próxima gira junto a Paulina Rubio. Las cantantes que durante su juventud eran consideradas como enemigas, incluso se llegaron a dedicar algunas canciones, unirán su talento por Estados Unidos este 2022 en Perrísimas Tour.

Los rumores apuntan que sus hijos están distanciados por la administración del teatro. Programa HOY/ Las Estrellas

Mientras tanto, hace uno días Silvia Pinal concedió una entrevista para el programa Hoy donde habló sobre las supuestas diferencias entre sus hijos Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel por su teatro que está ubicado en Versalles número 27 colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sin profundizar en detalles, dijo que ambos podrían encabezar la administración del lugar.

“Ni modo, hay que seguir. Luis Enrique está por ahí rondando a lo mejor, pero yo ahí no me meto, pero sí sería bueno que se metiera porque tiene muy buenas ideas en ese sentido, también Sylvita, podría ir toda la familia, pero no sé, yo no me meto”, declaró.

