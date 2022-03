Yuri desmintió que sus conciertos en CDMX y Monterrey se pospusieran por escasa venta de boletos

Foto: Cuartoscuro

Después de que Yuri anunció que se pospusieron los conciertos que tenía programados para la Ciudad de México y Monterrey este 2022, se especuló que tomó la decisión debido a la supuesta escasa venta de boletos tras el impacto que ha tenido en la comunidad LGTB+. Sin embargo, la veracruzana desmintió los rumores y confesó que no podrá llevar a cabo las presentaciones porque participará en un reality.

El pasado 16 de febrero, la intérprete de Maldita primavera sorprendió a sus seguidores de Instagram al posponer sus shows del 27 de mayo en Monterrey y el 2 de junio en la CDMX para el 12 y 4 de noviembre respectivamente.

La información se viralizó en redes sociales, donde algunos integrantes de la comunidad LGTB+ comentaron que posiblemente se habían postergado porque se encontraban disponibles más del 80% de entradas en ambas sedes, de acuerdo con la página oficial de Super Boletos. Muchos se sumaron a la conversación con el hashtag #YuriLaMenos y no tardó en convertirse en tendencia de Twitter.

Yuri hizo frente a la controversia en un encuentro que tuvo con los medios a su llegada a Miami. Frente a las cámaras de Hoy, aseguró que los rumores son falsos y la verdadera razón por la que pospuso sus shows es que no estará en el país por alrededor de medio año debido a que formará parte de un reality.

“Eso no es real, obviamente se pospusieron las fechas porque me voy a un reality espectacular fuera de México cinco meses, ¿cómo les quedó el ojo’, sobretodo a parte de la comunidad que hay una parte que no me quiere. Hay otra parte que si me quieren me aceptan y todo, yo no tengo nada en contra de ellos“, declaró.

La intérprete de Detrás de mi ventana aceptó que existe una parte de la comunidad que no siente aprecio por ella o su trabajo, sin embargo, aseguró que un buen número sí la aceptan. Cabe recordar que algunas personas LGTB han compartido públicamente que no concuerdan con la veracruzana por ciertas acciones y comentarios que no han sido de su agrado.

Al respecto, la artista de 58 años aseguró que no existen pruebas que la posicionen como una persona homofóbica, contrario a lo que mantienen algunas personas de la comunidad a través de redes sociales, pues hasta el momento no se tiene un video donde se exprese en contra de las preferencias de cada persona.

“Nunca hay ningún video que yo haya hablado mal de ustedes o de la gente de la comunidad, nunca, que me lo pongan, ¡a ver!. Entonces la gente que no me quiere saca eso, a mí me tiene sin cuidado porque ahí hay un Dios”, continuó.

