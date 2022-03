Los mejores memes de Galilea Montijo por la reunión de Yalitza Aparicio y Superholly

Yalitza se reunió con SuperHolly en una cafetería de la Ciudad de México (Foto: IG @hollyradio)

Galilea Montijo se convirtió en tendencia de Twitter luego de que Yalitza Aparicio y Superholly se reunieran para grabar una colaboración. Las reacciones de los tuiteros no se hicieron esperar debido a que hace unos días la presentadora de televisión, la actriz y la youtuber estuvieron envueltas en la polémica por un mal entendido.

Yalitza Aparicio inició el mes de marzo con una colaboración especial junto a Superholly, influencer que a mediados de enero fue acusada de criticar su pronunciación en inglés. Ambas figuras del medio compartieron, a través de redes sociales, la emoción que sintieron por conocerse y poder trabajar juntas, dejando de lado las especulaciones sobre supuestas diferencias tras la viralización del polémico video.

(Twitter: @astr0_nauta)

“Hoy tuve el placer de pasar un par de horas con Yalitza y comprobé que es realmente una magnífica persona: un gran ejemplo de buen humor, inteligencia emocional, carisma, y humildad”, escribió Superholly en Instagram y añadió una fotografía junto a la también maestra.

La protagonista de Roma hizo lo propio en sus historias de la misma plataforma, donde además de presumir que se encontraba con la youtuber, invitó a sus más de 2 millones de seguidores a mandarles preguntas para que las respondieran juntas: “Cómo es un momento histórico pues también los queremos incluir en esta plática que vamos a tener”, dijo.

(Captura: @ChavaRRivera/Twitter)

Los halagos continuaron en redes sociales: “Hoy conocí a un mujerón”, escribió Superholly en Twitter, a lo que Yalitza respondió: “Mutua admiración, eres increíble”. La noticia tomó por sorpresa a los usuarios de la plataforma, principalmente aquellos que siguen sus respectivas carreras y, como era de esperarse, externaron su opinión con algunos mensajes alentadores para ambas.

Sin embargo, gran parte de los tuiteros recordaron la polémica que se desató después de que Galilea Montijo trató de defender a la oaxaqueña de las supuestas críticas que habría externado la youtuber en su video, esto sucedió durante una transmisión en vivo de Hoy. En tono burlesco, la conductora pidió que Superholly se atreva a opinar cuando tenga “mucho” dinero.

(Twitter: @elperezuelo)

“Superholly, el día que tú tengas en tu cuenta la lana de Yalitza, de Sofía Vergara y de todas las que criticas, entonces platicamos, nena [...] cuando uno va a los United States a mí me entienden, yo no me pierdo”, dijo.

En ese momento, los comentarios no tardaron en llegar a oídos de la influencer, quien guardó la compostura y dio su punto de vista en respuestas a tuis que hicieron sus seguidores: “Como siempre digo, lo importante es darnos a entender, con eso ya estamos del otro lado”.

(Twitter: @inthespecialk)

“Me dijo que cuando tenga el dinero en el banco que tiene Yalitza y Sofía Vergara, puedo dedicarme a criticar. (¿Qué onda con el comentario?). No se tomó ni 5 minutos para ver de qué trata mi canal, y lo que concluí en el video donde analizo el inglés de Yalitza”, agregó.

Cuando parecía que todo había terminado, la producción del matutino de Televisa anunció que Superholly se presentaría en el programa para darles unas clases de inglés a los conductores, incluso emitieron un promocional. La noticia impactó a la youtuber, pues aseguró que tanto ella como su equipo de trabajo no recibieron una invitación formal para asistir, contrario a lo que se aseguraba.

(Twitter: @AndrBertuccell3)

Pronto llegó el día pactado y Superholly no apareció en el matutino, por esa razón, la producción publicó un mensaje en sus redes sociales donde aseguraron que la creadora de contenido había cancelado de último momento.

Tras dicho mensaje, la influencer decidió defenderse con pruebas en mano como capturas de pantalla de los correos que recibió y declaraciones de testigos. Finalmente, Yalitza Aparicio nunca externó tener algún disgusto con la youtuber, al contrario, reconoció el valor educativo que tienen sus videos y bajo ese contexto habría aceptado reunirse con ella.

SEGUIR LEYENDO: