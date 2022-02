“La Bebeshita” mostró los mensajes que le envió el hijo de Erika Buenfil

"La Bebeshita" mostró parte de la conversación que tuvo con Nicolás, el hijo de Erika Buenfil (Fotos: Instagram/@alexissoy @erikabuenfil50)

Después de que Érika Buenfil reaccionara al hecho de que su hijo Nicolás buscó a Daniela Alexis, La Bebeshita, para tener una cita, la influencer decidió mostrar algunos de los mensajes que intercambió con el menor.

Hace uno días La Bebeshita destapó en Venga la Alegría que el hijo de Erika Buenfil había comenzado a enviarle mensajes de forma insistente a través de Instagram, el motivo por el que la contactó fue porque buscaba salir con ella.

Daniela relató que han intercambiado mensajes desde hace un tiempo y Nicolás de vez en cuando encuentra la forma para coquetearle y pedirle una cita. Sin embargo, la estrella de Enamorándonos ha tenido que rechazarlo y decirle que sólo lo ve como un amigo. La influencer le dejó claro que al ser menor de edad, ella no está interesada en tener algo más que una amistad con él, pues Buenfil tiene 17 años.

En los mensajes que fueron mostrados este 12 de febrero en el matutino de TV Azteca, Daniela le hace saber a Nicolás que hasta que cumpla la mayoría de edad podrán verse. Él le respondió que no era ilegal sólo salir, pero ella le menciona que deberá obtener el permiso de su mamá.

Daniela mencionó que mantendrá a Nicolás como su amigo y sólo lo vería con el permiso de Erika (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Cuando La Bebeshita le dijo que sólo pueden ser amigos, el menor contestó: “Yo quería más, pero está bien”.

Daniela confesó que le avergonzaba hablar del tema, pero confirmó que cuando comenzó el coqueteo y vio la edad del hijo de Erika Buenfil, decidió ponerle un alto y es por ello que nunca se han visto en persona. También aprovechó para reclamarle a la actriz, pues la habría dejado de seguir cuando se expuso que su Nicolás la había buscado.

“Yo no lo conozco. Una, nunca lo he visto en mi vida, no lo conozco. Era un coqueteo normal, (pero) yo cuando vi (que tiene) 17 años (dije) ‘okay, no. Mejor amigos hasta que cumplas 18, 20, 21, 22′, así, más grande. Erika, yo te amo, oye, tengo que reclamarte algo, ¿me acabas de dejar de seguir?”

"La Bebeshita" confesó que antes no sabía que Nicolás tenía 17 años (Foto: Instagram/@alexissoy)

La ex concursante de MasterChef recordó que en varios eventos ha coincidido con la actriz, por lo que tenían una relación cordial e, inclusive, habían aprovechado para retratarse juntas, así que espera que al exponer la conversación con su hijo su amistad no se vea lastimada.

Y es que hace unos días varios reporteros le preguntaron a la Reina del TikTok acerca de esta situación y ella se mostró confundida e incómoda, por lo que sólo compartió una palabras.

“No tengo mucho que comentar, son cosas de adolescentes, no sé realmente, pues está muy guapa, un besito a La Bebeshita, gracias por dar, ahora sí que la nota, yo estoy llegando de viaje, y pues no, no sé qué le puso Nicolás, la verdad, seguro que ‘qué bonita, qué guapa’, pues está muy guapa la verdad, y un beso, un saludo”, expresó la actriz.

La actriz no dio más comentarios acerca de la conversación de su hijo con Daniela al no saber de qué hablaron (Foto: Instagram/@erikabuenfil50)

Daniela también confesó que desde que se supo del coqueteo, Nicolás ya no le habla. Según dijo, el menor habría dejado de enviarle mensajes cuando ella le propuso verse para hacer videos en TikTok, pero con el permiso de Erika, y él no lo habría conseguido.

Ya que tuvo que rechazar al hijo de Erika, La Bebeshita ahora estaría buscando otra suegra famosa, pues mencionó que sí aceptaría a los gemelos de Itatí Cantoral, José Eduardo y Roberto Miguel Santamarina.

