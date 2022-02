La nueva reina de TikTok: usuarios consideraron que Victoria Ruffo podría desplazar a Erika Buenfil

Los internautas mencionaron que Ruffo podría destronar a Buenfil(Foto: IG @erikabuenfil50/ Tiktok@victoria_ruffo)

Durante los últimos años, TikTok se convirtió en una de las plataformas más utilizadas por los creadores de contenido, incluso, algunas grandes estrellas de la televisión han encontrado en este sitio una nueva forma de conectar con sus fans.

Tal es el caso de Erika Buenfil, quien hizo resurgir su carrera actoral en un rumbo completamente diferente al de las telenovelas gracias a que su hijo Nicolás le enseñó la existencia de esta aplicación. En varias entrevistas, la actriz ha mencionado que su incursión en TikTok sucedió después de que perdió su exclusividad con Televisa y tras estar en un momento de desconcierto, llegó a las redes sociales y se volvió todo un éxito.

“Luego se me acercó gente de Televisa para preguntarme como le estaba haciendo y yo así de ‘no sé, un canal, un teléfono, una camarita, un microondas y una estufa y en eso me hablan y me regalan una estufa, me regalan un refri y yo lo celebraba”, dijo para el canal de youtube En Cortinas con Berth Ohque.

Buenfil destacó que Tik Tok era una aplicación mayoritariamente de adolescentes cuando la descubrió, por lo que decidió observar el tipo de videos que se hacían y las dinámicas llevadas a cabo por los usuarios.

Algunos compararon su forma de bailar con la de José Eduardo (Foto: TikTok Victoria_ruffo)

“Un día llego bien bien cansada y veo que mi hijo me está grabando: ‘¿Cuántos likes para que me compres unos Yeezy?’ Y le digo ‘mil’. 300 mil, pero en su Tik Tok. Y empecé a hacer un TikTok y se volvió una locura, y sigue siendo. Estoy muy feliz”, añadió Buenfil durante la entrevista.

No obstante, aunque a Erika ya se le conoce como “la reina de TikTok” parece que otra de sus contemporáneas apareció para robarse el corazón de las generaciones más jóvenes. Se trata de la mismísima Victoria Ruffo.

La historia para la protagonista de La Madrastra fue completamente diferente, ya que su popularidad en esta plataforma empezó a crecer después de que se viralizaran unos TikToks de ella realizando un baile con sus compañeras de Corona de Lágrimas.

Así, en un audiovisual que ya cuenta con más de 2.4 millones de me gusta, se puede observar a Victoria junto a Maribel Guardia, África Zavala y Raquel Garza bailando al ritmo de La cadenita de Los ángeles azules.

No obstante, lo que más llamó la atención de los cibernautas fueron los pasos de Ruffo, quien parecía no entender qué estaba pasando, pero al mismo tiempo disfrutaba el momento.

La actriz se volvió viral (Foto: TikTok Victoria_ruffo)

“No pero Victoria Ruffo se parece mucho a la tía que no sabe bailar pero saca unos pasos bien chistosos”, “te amo Victoria despistada”, “Yo en la vida soy Vicky Perdida pero haciendo desMdre”, son algunas de las menciones que dejó el video.

Asimismo, en un video más reciente, Ruffo volvió a aparecer con África y sin mayor pena se dispusieron a realizar unos cuantos pasos al ritmo de Suavecito Suavecito de Laura León.

Ante ello, fue que el TikTok de nuevo volvió a viralizarse y los usuarios mencionaron que posiblemente era el fin de la era para “La reina del Tiktok”.

“Adios @erikabuenfiloficial hola @victoria_ruffo”, “Es mi imaginación o la Ruffo le va a quitar la corona a @Erika Buenfil” o “no me equivoque al escogerte como ídola, te quiero @victoria_ruffo”, son algunos de los comentarios que llenaron rápidamente la publicación.

