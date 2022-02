Qué dijo Érika Buenfil sobre el coqueteo de su hijo menor de edad a “La Bebeshita”

Según la influencer, el joven la invitó a salir y ella se rehusó Foto: Instagram

Hace unos días se dio a conocer en el programa de radio Fórmula espectacular que Nicolás, el hijo de Erika Buenfil, había estado mandándole mensaje ‘coquetos’ a la conductora de TV Azteca Daniela Alexis con el objetivo de salir con ella.

La joven, mejor conocida como La Bebeshita, quien se dio a conocer en el medio de la fama como una de las ‘Amorosas’ del extinto programa Enamorándonos, confirmó la noticia en entrevista para Venga la alegría y mencionó que ella se ha negado a salir con el joven, que la busca insistentemente por Instagram.

En entrevista la influencer confesó que Nicolás fue quien le empezó a escribir por mensaje privado a ella y que han conversado mucho, pero que van varias veces que el joven se le coquetea y le pide que salgan juntos, a lo que la famosa se ha rehusado.

Daniela Alexis participó en la reciente temporada de MasterChef Celebrity (Foto: Instagram/@masterchefmx)

Y es que Nicolás tiene 17 años, por ello la también participante de MasterChef Celebrity no desea salir con él y le dijo que mejor, cuando le platicara a su madre y alcanzara la mayoría de edad, quizá consideraría tener una cita con él, aunque no negó que el joven estuviera guapo

“Nico, o sea, yo amo a su mamá, pero ella no sabe de este tema, que su hijo anda de coqueto, pero yo ya le dije que está muy chiquito, que cuando cumpla 18 hablemos. Me empezó a escribir, me dijo que era como mi fan, y así, o sea, coquetón… sí platico con él, sí cotorreo, pero él dice ‘hay que salir, hay que vernos’, y yo ‘cuando cumplas 18, pregúntale a tu mamá a ver qué opina de esa situación’”, contó la influencer de Instagram.

Daniela Alexis recalcó que nunca se ha visto con el joven -de quien elogió su estatura-, y dejó entrever que le preocupa lo que pueda pensar la famosa reina del TikTok, pues es una situación incómoda para ella:

“Nunca lo he visto porque digo ‘es muy pequeño, ¿qué va a decir mi suegra?, mi futura suegra, ¿cómo te fijas en la Bebeshita que ya no está tan bebeshita?. Está muy guapo, es muy alto, está altísimo, le llevaría 10 años, no más como 13 años”, concluyó.

La actriz y su hijo cerraron el 2021 con un viaje a Las Vegas, Nevada Foto: Instagram

Por su parte, los reporteros del programa Venga la alegría buscaron a Érika Buenfil telefónicamente para conocer su opinión. La actriz de telenovelas como Amor en silencio y Marisol se mostró confundida y dijo no saber mucho del tema, aunque aprovechó la llamada para elogiar la belleza de la polémica famosa y aseguró que su hijo probablemente lo comentó lo guapa que está.

“No tengo mucho que comentar, son cosas de adolescentes, no sé realmente, pues está muy guapa, un besito a La Bebeshita, gracias por dar, ahora sí que la nota, yo estoy llegando de viaje, y pues no, no sé qué le puso Nicolás, la verdad, seguro que ‘qué bonita, qué guapa’, pues está muy guapa la verdad, y un beso, un saludo”, expresó la actriz un tanto incómoda.

La Bebeshita ha recurrido al menos a nueve cirugías estéticas (IG: enamorandonostv)

Hace unos días, Daniela confesó a cuántas cirugías estéticas se ha sometido y cuánto dinero invirtió en ellas. La conductora de Venga la Alegría Fin de semana comentó que, hasta ahora, fue intervenida en ocho ocasiones y el precio total rondó los 800 mil pesos mexicanos.

La Bebeshita puntualizó cuáles han sido sus retoques estéticos. “Vamos a contarlas. Llevamos, transferencia de pompi, dos (veces), dos lipos, dos boobies. Bueno, una fue porque hubo una emergencia, ya saben, ¿no? Una de nariz, papada y cachete”, recordó la también influencer.

Además, Daniela Alexis mencionó que utiliza Botox y otros procedimientos estéticos, pero los catalogó como “normales”.

SEGUIR LEYENDO: