Cuál es la técnica que usó Alfredo Adame en su riña callejera

Múltiples enfrentamientos a lo largo de los años le han valido al actor su fama de violento

Recientemente se viralizó en redes sociales el video de una riña callejera de la cual fue protagonista el actor Alfredo Adame. El altercado entre el ex candidato a diputado y una familia de la Ciudad de México desató una gran polémica sobre la forma en la que sucedieron los hechos y muchas críticas acerca de la reacción de Adame, quien durante muchos años en entrevistas ha afirmado tener conocimientos en karate e incluso ser cinta negra.

Al respecto, Alfredo Adame declaró para medios de comunicación que no pudo poner en práctica sus conocimientos en Artes Marciales debido a que éstas son consideradas como arma blanca de acuerdo a la legislación mexicana, no obstante, el actor aceptó haber puesto en práctica una de las patadas “características” de éstas disciplinas: la patada de bicicleta.

“En las Mix Marcials Arts hay una patada que se llama de bicicleta, cuando algún contendiente se cae empiezas a pegar patadas de bicicleta”, afirmó el ex conductor del programa Hoy.

En el video que circula en redes sociales se puede observar cuando el actor cae al piso y pone en práctica su táctica, que consiste en "pedalear" al aire con la intención de defenderse de los golpes que le llovían (Foto: Twitter / @farandula_pol)

Alfredo Adame se ha caracterizado por su explosivo carácter, lo que lo ha llevado a tener enemistad con más de un personaje del medio entre los que destacan el autodenominado cazafantasmas Carlos Trejo, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante e incluso la conductora peruana Laura Bozzo y su ex compañera de trabajo Andrea Legarreta.

Durante el enfrentamiento que tuvo en 2019 con el experto en fenómenos paranormales, el actor de 63 años afirmó estar listo para pelear físicamente contra Carlos Trejo para desquitar sus diferencias, incluso hizo hincapié en que su contrincante podría quedar severamente herido pues Adame cuenta con conocimientos en artes marciales mixtas, no obstante, la aclamada pelea nunca sucedió y solo propició que el aspirante a político terminara ensangrentado luego de que Trejo le aventara una botella de agua en el rostro.

Su más reciente escándalo, en donde se le observa en una riña callejera contra una familia en una Avenida de la Ciudad de México, hizo que miles de usuarios de redes sociales cuestionaran los supuestos conocimientos del actor en artes marciales, pues aunque también soltó golpes a su contrincante, su desempeño no fue característico de un practicante de karate.

El actor mexicano Alfredo Adame protagonizó pelea callejera con mujer. (Foto: Captura)

Después de que el video del enfrentamiento se viralizó en redes sociales, se filtró un audio de WhatsApp en el que el actor explicaba su versión de los hechos. Alfredo Adame confesó haber soltado los primeros golpes, e incluso que la intervención de la mujer en el enfrentamiento se dio después de que él ya hubiera golpeado a su pareja.

“Saludos, amigos. Lo que ustedes no saben, es que ya le había puesto en su madre dos veces los minutos anteriores a este pendej*, y luego aventó a la vieja por delante, y pues la vieja no me dejaba putearlo, y tampoco le voy a pegar a una mujer. Luego llegó y cuando le quise quitar el celular, me jaló la camisa el pendejo hacia atrás y me fui de nalgas”, declaró el ex conductor de Hoy.

Al final de ese mismo audio se escucha a Alfredo Adame detallar que se logró defender gracias a su táctica de la “patada de bicicleta” con la que le atinó en tres ocasiones a su enemigo, una de ellas en los genitales lo que le permitió finalmente levantarse después de haber sido sometido por su contrincante.

El video de la pelea callejera de Alfredo Adame llegó a los ojos de su más grande enemigo Carlos Trejo, quien se burló de la reacción del actor. (Fotos: Infobae México)

Por su parte Carlos Trejo, quien ha recibido en repetidas ocasiones amenazas por parte del actor de 63 años, reaccionó burlándose del video de la pelea callejera e incluso comparó a Adame con un osito panda por sus torpes movimientos al desenvolverse en el enfrentamiento.

El cazafantasmas aprovechó su aparición en el programa De primera mano para retar una vez más a Alfredo Adame a una pelea física, incluso le ofreció 250 mil pesos en efectivo si aceptaba su propuesta. Trejo también confesó que le ofrecería todo su apoyo a la familia con la que el actor tuvo su más reciente enfrentamiento.

SEGUIR LEYENDO: