Alfredo Adame contra Laura Bozzo: “La quiero ver en la cárcel”

Alfredo Adame aseguró que Laura Bozzo no se ha salvado de la prisión (Foto: Instagram)

Alfredo Adame no perdonó las fiestas decembrinas para hacer las paces con su familia o personalidades del mundo del espectáculo con los que vive en conflicto constante. El actor revivió su viral problemática con la presentadora Laura Bozzo y aseguró que lo único que quiere es verla “hundida en la cárcel”.

“Yo lo único que sé es que la quiero ver en la cárcel, de verdad es lo único que le deseo; la quiero ver hundida y refundida en la cárcel por todo el mal que ha hecho y por toda la desgracia que trajo a México y allá en Perú también, por todo esto la quiero ver en la cárcel”, expresó muy molesto ante las cámaras de Suelta la Sopa, programa de espectáculos de Telemundo.

El actor aseguró que Laura Bozzo tendrá un nuevo conflicto legal ya que él la está investigando Fotos: Cuartoscuro

El villano de telenovelas aseguró que a pesar de que la conductora no tiene su libertad comprometida “por el momento”, muy pronto tendrá nuevas batallas legales ya que “él averiguó” que hay un tema de trata de personas en la que estaría involucrada Laura Bozzo.

“Laura Bozzo tiene otro asunto [...] viene lo que yo averigüé que es algo de trata de personas y toda esa onda. Laura Bozzo ahorita, al día de hoy, está enfrentando más de 50 años de cárcel”, aseguró desde una terminal de autobuses en la Ciudad de México.

Alfredo Adame también criticó a Cristian Zuárez, ex pareja sentimental de la peruana. Con adjetivos calificativos muy despectivos el que fuera conductor del programa Hoy -antes de su gran conflicto con Andrea Legarreta- confesó que lo único que le admiraba era haber engañado a la presentadora:

Alfredo Adame también ha tendio problemas con Cristian Zuárez (Foto: Facebook@AlfredoAdameOficial/Instagram@criszuarez)

“Cuando discutió con el idiot* argentino, el tal Cristian Zuárez que lo terminó por una infidelidad, que lo felicito y creo que es lo único por lo que lo puedo felicitar y además a él le digo que ‘que ya pagó’, porque en el pecado le llegó la penitencia, porque yo no me imagino que puede ser, durante 17 años, despertarte en la misma cama que Laura Bozzo sin su peluca y sin maquillaje”, comentó entre risas.

El 2022 no pinta un buen panorama para el actor y su familia, pues aseguró que sus 3 hijos ya no son considerados como eso por él. También confesó que su ex esposa Mary Paz Banquells le robó una gran cantidad de dinero a pesar de que él de “buena persona” ya le había regalado propiedades, coches y cosas de su casa.

“Yo de buena persona y además porque era la mamá de 3 que eran mis hijos, porque ya no lo son, le di una casa en el Pedregal de Tetelpan, muy bonita casa, le di varios coches y le di no sé qué tantas cosas porque cuando ella se fue de la casa indebidamente se llevó todo ¿no?, pero a ella no le corresponde nada porque estamos casados por bienes separados”, expresó.

Alfredo Adame dejó de trabajar en Televisa desde el 2018 Foto: Infobae México.

El actor agregó que fue la mejor decisión ya que por sus hijos él hubiera tenido que estar dándole una pensión y que este fue el motivo real por el que renunció a Televisa y no como se comentaba en redes sociales -que lo habían corrido por problemático-. “Gracias a Dios, el juez precautoriamente le asignó una pensión del treinta por ciento de mis ingresos y fue así como a los dos meses yo renuncié a Televisa, me fui a la política y dejé de tener un salario, de tener dinero, de percibir, se le acabaron los ingresos”.

Alfredo Adame finalizó mencionando que todo lo que le robaron fue utilizado para comprar automóviles que ahora rentan en aplicaciones de transporte y que de eso “viven”, mientras que él se quedó sin nada.

