Castillos, trufas negras, vinos premiados: 10 pueblos italianos que acaban de entrar en la lista más exclusiva del país

La iniciativa de los pueblos más bonitos de Italia impulsa el turismo rural al destacar la autenticidad y la historia de pequeñas localidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pueblos más bonitos de Italia amplían su lista con nuevas joyas rurales reconocidas por la Asociación “I Borghi più belli d’Italia”. Esta organización, que distingue a localidades con destacado patrimonio histórico y autenticidad arquitectónica, sumó siete municipios en diciembre de 2025, celebrando la riqueza del turismo rural italiano.

Los últimos pueblos seleccionados por la Asociación “I Borghi più belli d’Italia”, según Condé Nast Traveler, destacan por su entorno natural, riqueza histórica y tradiciones vivas. De Rivello a Fontainemore, cada uno ofrece un patrimonio especial: iglesias, fortalezas, gastronomía local, paisajes únicos y el encanto propio de las pequeñas localidades italianas.

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Desde hace dos décadas, la Asociación de los Pueblos más Bonitos de Italia promueve la conservación del patrimonio cultural, natural y arquitectónico. En la última actualización, la red llegó a 382 municipios, elegidos bajo estrictos criterios de conservación y autenticidad, informó Condé Nast Traveler. El proceso exige que los seleccionados mantengan tradiciones, hospitalidad y compromiso con su entorno.

Estos son 10 de los pueblos más bonitos de Italia.

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1. Rivello: encanto en las laderas de Basilicata

Rivello se encuentra en las laderas del valle del río Noce, al sur de Italia, y destaca por su encanto pintoresco (Wikipedia)

Rivello se ubica en las laderas del valle del río Noce, al sur de Italia. Sus tejados de piedra y callejuelas ascienden hacia las montañas del Parque Nacional del Pollino.

En el pueblo destacan las iglesias de San Nicola de Mira y Santa Maria del Poggio. Estas edificaciones reflejan la espiritualidad y el legado artístico de la zona, según Condé Nast Traveler.

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2. Limone sul Garda: tradición y paisaje junto al lago

Las limonaie históricas de Limone sul Garda mantienen viva la tradición del cultivo de cítricos en la región del lago de Garda (Wikipedia)

Limone sul Garda, a orillas del lago de Garda, conserva una identidad ligada al cultivo de cítricos, visibles en las limonaie históricas.

Las plazas y callejones floridos del casco antiguo invitan a recorrer la localidad y disfrutar de las vistas del lago. Esta combinación de historia y naturaleza ha asegurado su lugar entre las nuevas incorporaciones, subrayó Condé Nast Traveler.

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3. Bertinoro: el balcón vinícola de Emilia-Romagna

Bertinoro destaca en Emilia-Romagna como referente del turismo rural gracias a su rica tradición vinícola

Bertinoro domina una colina rodeada de viñedos. Es célebre por su tradición vinícola, en especial los vinos Albana y Sangiovese.

Las calles empedradas, la Rocca di Bertinoro y la Colonna delle Anella simbolizan la hospitalidad local. La localidad destaca como referente del turismo rural en Emilia-Romagna.

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4. Scheggino: tranquilidad y trufa negra en Umbría

Scheggino destaca como un pintoresco pueblo ubicado en la ribera del río Nera, rodeado de frondosa vegetación y colinas

Scheggino se esconde en la ribera del río Nera entre colinas y vegetación. Las casas de piedra y el agua cristalina crean un ambiente sosegado.

Su torre medieval evoca un pasado defensivo, mientras la trufa negra local, procedente de Norcia, es protagonista en la cocina del pueblo.

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5. Malcesine: fortaleza y encanto en el lago di Garda

Malcesine se caracteriza por el imponente Castello Scaligero, una fortaleza medieval que domina la ribera véneta del lago di Garda

Malcesine, en la ribera véneta del lago di Garda, destaca por el Castello Scaligero, fortaleza militar y principal atractivo de la localidad.

El pueblo también resalta por el Palazzo dei Capitani, legado arquitectónico del siglo XVI, y por el entorno de aguas y montañas que cautivó a Goethe.

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6. Cusano Mutri: naturaleza y cultura en Campania

Cusano Mutri se encuentra dentro del Parque Regional del Matese, rodeado de montañas y extensos bosques que definen su entorno natural (Wikipedia)

Cusano Mutri se integra en el Parque Regional del Matese, con montañas y bosques que enmarcan la vida diaria local.

La arquitectura y la gastronomía giran en torno a productos del bosque y tradiciones ancestrales. Es ideal para quienes buscan senderos y rutas naturales.

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7. Forza d’Agrò: belleza histórica y cine en Sicilia

Forza d’Agrò destaca por su ubicación en una colina con vistas privilegiadas al mar Jónico y al imponente Monte Etna

Forza d’Agrò se asienta sobre una colina con vistas al mar Jónico y al Monte Etna. Fue escenario de escenas de El Padrino y conserva monumentos como la Chiesa della Santissima Annunziata.

Sus calles adoquinadas y su cocina, con platos típicos como la pasta alla norma y los cannoli, suman atractivo para el visitante, según informó Condé Nast Traveler.

8. Nocera Umbra: legado y espiritualidad en Umbría

Nocera Umbra se ubica en la provincia de Perugia y destaca por su historia que inicia en el siglo VII a. C.

Nocera Umbra pertenece a la provincia de Perugia y remonta su historia al siglo VII a. C. Destacan la iglesia de San Francisco, actual museo cívico, y la Catedral de Santa Maria Assunta.

El monte Pennino y las cuevas de San Angelo, en los alrededores, ofrecen un entorno de espiritualidad y naturaleza en el corazón de Umbría.

9. Buccheri: herencia y sabor en la ladera del Monte Lauro

Buccheri destaca en Sicilia por su fusión de herencias sicilianas, griegas, normandas y romanas, atractiva para el turismo cultural

Buccheri, al pie norte del Monte Lauro en Sicilia, sobresale por su herencia que combina rastros sicilianos, griegos, normandos y romanos. La iglesia de San Antonio Abad y la barroca Santa María Magdalena dan forma a su perfil arquitectónico.

El aceite de oliva virgen extra, premiado internacionalmente, y festivales como el MedFest caracterizan la localidad. Antiguas construcciones de piedra recuerdan la tradición pastoril, según lo destacó Condé Nast Traveler.

10. Fontainemore: naturaleza y deportes en Valle de Aosta

Fontainemore destaca como refugio alpino ubicado en el corazón del valle de Lys, rodeado de impresionantes montañas y ríos cristalinos

Fontainemore, en el valle de Lys, es refugio alpino protegido por montañas y ríos. Su entorno favorece el senderismo, la escalada o el esquí por la proximidad a estaciones invernales.

Los prados y el acceso al Parque Natural de Mont Avic convierten al pueblo en un destino ideal para los amantes de la naturaleza.