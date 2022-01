El día que una firma de autógrafos de RBD en Brasil terminó en tragedia

El éxito de la banda juvenil se extendió por diferentes países de Latinoamérica y Europa (Foto: Twitter de RBD)

A inicios de los años 2000 los foros de Televisa vieron nacer a un gran fenómeno de la cultura pop del país: RBD. La banda juvenil integrada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Alfonso Herrera generó gran aceptación y popularidad entre los jóvenes.

La producción que Pedro Damián tenía a su cargo, comenzó a tener un gran éxito mundial durante los tres años que estuvo al aire, sus canciones sonaban por cada rincón de Latinoamérica y todo el mundo quería estar a la moda y usar los uniformes del Elite Way School, colegio en donde se desarrollaba la trama de la novela juvenil.

Aparte del gran éxito que tuvo en la pantalla chica, RBD se convirtió en un fenómeno musical que vendió millones de copias de su material discográfico, haciéndolos acreedores a múltiples discos platinos y de oro que avalan la enorme cantidad de ventas que generaban alrededor del mundo.

Como parte de la promoción que hacían a sus discos y telenovela, los integrantes de RBD salieron de gira a más de 23 países y se presentaron en 116 ciudades, sin embargo, fue durante su primera visita a Brasil que se llevaron el que sería el trago más amargo de su carrera como integrantes de la agrupación juvenil.

La agrupación desconocía el alcance de su fama, por lo que al llegar por primera vez a Brasil se asombraron por la cantidad de fanáticos que acudieron a conocerlos (Foto: @rbd_musica / IG.)

En su más reciente entrevista con el presentador Yordi Rosado, Dulce María compartió cómo la agrupación vivió este trágico momento y como a casi 15 años de la tragedia aún siente un poco de culpa por lo sucedido.

Corría el año de 2006 y el éxito de RBD estaba en su punto más alto, los jóvenes eran todo un fenómeno pop en Latinoamérica y como parte de su trabajo habían sido contratados por una empresa brasileña para presentar un show case y una firma de autógrafos en el estacionamiento de un centro comercial.

Cabe mencionar que esta era la primera visita que la agrupación hacía al país latinoamericano, y se sorprendieron por todo el apoyo que su público brasileño demostró pues, aunque el lugar estaba destinado a recibir únicamente a 5 mil personas, se terminaron reuniendo para conocer a sus ídolos mexicanos aproximadamente 15 mil.

Entre firmas, fotografías y mercancía de la banda, RBD compartió con sus fans brasileños un rato agradable hasta que llegó la hora de subir al escenario y todo el panorama se tornó gris y trágico.

Tras compartir un rato agradable con sus fans brasileños, los integrantes de RBD subieron al escenario a interpretar sus más grandes éxitos sin imaginar que todo terminaría en tragedia. (Foto: Instagram @RBDoficial)

Aunque solo cantarían dos canciones, el público enloqueció al ver a los jóvenes sobre la tarima y comenzaron a empujarse hacia el escenario aplastando a la gente que se encontraba en la valla de seguridad. Aunque los mismos guaruras del evento trataron de apoyar y de sacar a las personas que se encontraban en la primera fila, la euforia del público fue tanta que optaron por detener la presentación de RBD y retirar a los jóvenes del lugar.

Después de eso trasladaron a la agrupación a una casa a las afueras de Brasil y ya cuando la noche cayó su equipo de trabajo platicó con los jóvenes sobre lo acontecido aquella tarde; a la agrupación se le hizo saber que durante la estampida humana que hubo en su evento fallecieron tres personas y alrededor de 34 más resultaron gravemente heridas.

La noticia conmocionó y dejó en shock a los integrantes de RBD, quienes se pronunciaron devastados por la tragedia. No obstante, sus actividades en Brasil aún no concluían por lo que, aunque estuvieran desechos emocionalmente, tuvieron que continuar dando conferencias de prensa y recibiendo premios por el éxito que el proyecto tuvo en el país latinoamericano.

“Fue algo terrible porque finalmente sabes que, aunque sea tu culpa, si tú no existieras o no hubieras ido a cantar esa gente no se hubiera muerto ahí. Entonces es algo que finalmente yo traía cargando y tenía pesadillas”, recordó Dulce María en entrevista con Yordi Rosado.

A 15 años del trágico suceso, Dulce María reveló en entrevista con Yordi Rosado como la agrupación enfrentó aquel trago amargo que les dejó su primera visita a Brasil (Foto: EFE/John Riley/Archivo)

A pesar del duro golpe que la muerte de tres de sus fanáticos le dio a la banda juvenil, un año después de la tragedia regresaron a Brasil a dar un par de conciertos a los que asistieron familiares de las víctimas. Los integrantes convivieron de forma muy cercana con ellos y les firmaron todos los artículos que llevaban para recordar a sus seres queridos.

El carisma, talento y popularidad de los integrantes de RBD los hizo ganarse el corazón de millones de fanáticos en el mundo, y a pesar de la tragedia, su público brasileño siempre les mostró un apoyo y cariño incondicional.

