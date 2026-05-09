AFA: se define el destino de la causa por la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares

Se define el destino judicial de la investigación que busca determinar quiénes son los verdaderos dueños de la casaquinta de Pilar vinculada a supuestos testaferros de dirigentes de la AFA (foto Gaston Taylor)

La Cámara Federal de Casación Penal resolverá una disputa clave que puede cambiar otra vez de manos la investigación sobre la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares, atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. El expediente llega a esta definición en medio de un nuevo reemplazo de juez en uno de los juzgados que podría volver a intervenir y está vacante.

Desde el 18 de marzo, cuando la Sala I de Casación reabrió la discusión por la competencia entre el juez federal de Campana Adrián González Charvay y el penal económico Marcelo Aguisnky, hubo modificaciones en la subrogancia del juzgado de CABA que tenía la causa: terminó la suplencia de este último magistrado y asumió por un año la jueza Verónica Straccia.

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De este juzgado partió el expediente hacia el fuero federal de Campana en plena feria judicial durante enero pasado, por decisión del juez Alberto Lugones de la Cámara Federal de San Martín. Y fue el origen de un conflicto pendiente de resolución desde ese entonces.

Un expediente con tres cambios de juzgado y ahora a las puertas de una nueva definición (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión fue apelada por el fiscal ante la Cámara de San Martín, Carlos Cearras y llegó en queja al máximo tribunal penal federal del país. Para entonces el caso ya estaba en Campana, en donde el juez González Charvay acaba de ordenar una batería de nuevas medidas de prueba para rastrear el origen del dinero con que se compró la propiedad en Villa Rosa, una flota de autos de colección, caballos y se construyó un helipuerto. Está escriturada a nombre de la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, sospechados de ser testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino que preside Claudio Tapia y cuyo tesorero es Pablo Toviggino.

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La flota de autos encontrada en la mansión de Pilar que vinculan a dirigentes de AFA

Cuando el caso estuvo a cargo de Aguinsky se comprobó que Pantano usaba una tarjeta de crédito corporativa de AFA, donde se cargaban los telepases de los vehículos de lujo guardados en un galpón de la casaquinta y otros consumos que están en la mira judicial. Por su parte, el primer juez del caso. Daniel Rafecas. allanó el lugar y mandó tasar todo. Allí se estableció que los bienes rondan los 20 millones de dólares, casaquinta incluida. La sociedad de los Pantano escrituró por 1.8 millones de dólares.

Solo la parcela principal del lote fue tasada en 5.600.000 dólares, siempre según la pericia incorporada a la causa. El valor de la casa principal se ubicó en unos 2.385.000, mientras que el domicilio secundario alcanzó una cotización de 1.230.000 en moneda estadounidense.

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González Charvay, por su parte, ordenó peritajes contables y tasaciones de bienes, y dispuso un exhaustivo análisis de todos los giros de dinero de la AFA, así como de la documentación secuestrada en allanamientos, para determinar si el dinero para la quinta pudo haber salido de la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde que se abrió esta investigación penal en la que los únicos imputados hasta el momento son Pantano y su madre, Tapia y Toviggino fueron procesados en otra causa por retención indebida de aportes y además un fiscal de Santiago del Estero los imputó y llegó a reclamar detenerlos por supuesto lavado de activos y defraudación a la AFA.

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Una tercera solución

Sobre el futuro de la causa por la casaquinta de Pilar, su valiosa flota de autos, helipuerto y demás amenities, el fiscal ante Casación, Mario Villar, introdujo una tercera alternativa para destrabar el conflicto: que el expediente vuelva directamente al juzgado federal de Rafecas, donde se inició la investigación a partir de la denuncia presentada por Elisa Carrió.

Villar sostuvo que la pesquisa por el origen del dinero utilizado para comprar la mansión de Pilar y una flota de autos de lujo vinculada a la AFA debe regresar “a la órbita del juez federal Daniel Rafecas, en la ciudad de Buenos Aires”.

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El fiscal presentó su dictamen de manera previa a una audiencia que luego se dejó sin efecto, por lo cual este lunes deberá ratificarlo. La defensa de los imputados Luciano Pantano y su madre Ana Conte —investigados como supuestos testaferros— reclaman que el expediente permanezca en el juzgado federal de Campana.

Según Villar, las maniobras investigadas “darían cuenta de un trazado de fondos bajo figuras jurídicas y físicas que podrían encubrir su origen como fondos lícitos de la entidad no declarados y/o desviados a fines privados, o nuevas aplicaciones de sumas de origen ilícito”.

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Uno de los allanamientos a la sede central de la AFA/RSFotos

El fiscal sostuvo que el expediente “debe ser resuelto, en razón del objeto de la causa y la especialización en materia de lavado de activos, en favor de la Justicia en lo Criminal Federal” de la Ciudad de Buenos Aires.

Como alternativa subsidiaria, Villar postuló que, si no vuelve a Rafecas, el expediente regrese al fuero penal económico porteño, ahora bajo intervención de Straccia. Y agregó una tercera posibilidad: que el conflicto sea resuelto por la Cámara en lo Penal Económico y no por la Cámara Federal de San Martín.

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Uno de los puntos centrales del dictamen apunta al origen mismo de la inhibitoria promovida por Charvay. Villar remarcó que el expediente en Campana se inició a partir de un correo electrónico enviado por la defensa de Pantano el mismo día en que debía declarar ante Aguinsky. “No es una actuación o prevención policial, no es un requerimiento de instrucción y no es una denuncia. No puede existir una cuestión de competencia entre una causa y una no causa”, sostuvo el fiscal.

Según el dictamen fiscal, se investiga “la existencia de una red internacional de intermediarios financieros” que habría operado entre 2021 y 2025 para canalizar fuera del sistema bancario argentino fondos obtenidos por la AFA a partir de derechos comerciales, auspiciantes y transmisiones televisivas.

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Esos fondos, sostuvo la fiscalía, habrían sido desviados mediante sociedades radicadas en Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay, algunas de ellas presuntamente constituidas como pantallas.

En ese contexto, la compra de la quinta de Pilar, departamentos en Ayres Plaza, vehículos de lujo y caballos de carrera aparece como una posible maniobra posterior de lavado.

La Sala I de Casación —integrada por Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky— escuchará el lunes a las partes y luego podrá decidir.