Tras dar a conocer su divorcio, Poncho Herrera compartió foto con su ex, Dulce María

Dulce María y Poncho Herrera sostuvieron una relación sentimental en los inicios de Rebelde Fotos: Instagram @dulcemaria / @ ponchohd

Este 20 de diciembre por la tarde, Alfonso Herrera sorprendió a sus seguidores al compartir una postal con la que rememora un viaje que realizó hace casi 15 años. El actor removió los recuerdos de sus fans gracias a una inesperada publicación que colgó en su feed de Instagram.

El actor de El baile de los 41 subió una foto no antes vista donde aparece en París al lado de Dulce María, su compañera de Rebelde y RBD. En la imagen se les ve divertidos haciendo un gesto de alegría y aparecen acompañados de otra persona. Con el texto “Por ahí de 2007, ¡Ya llovió!”, la imagen ha alcanzado hasta el momento más de 225 mil likes y más de 9 mil comentarios.

De inmediato algunos de sus más de 3.5 millones de seguidores expresaron su emoción al volver a ver juntos a los famosos, aunque sea en una imagen captada en los años dorados de la banda. Y es que por aquel año, la banda conformada además por Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckerman gozaba de un éxito internacional con RBD.

La imagen cuenta hasta este 21 de diciembre de 2021 con casi 300 mil likes y casi 9 mil mensajes Foto: Captura de pantalla

Además, la imagen causó suspicacias, pues algunos comentarios aluden al romance que los histriones tuvieron entre 2003 y 2005, cuando ambos formaron parte de los elencos protagónicos de las telenovelas Clase 406 y posteriormente, Rebelde.

“Los amamos todos, por favor regresen”, “Los mejores años de nuestra juventud”, “La generación RBD siempre presente”, “Siempre es bueno recordar los amores de juventud”, son algunos de los múltiples mensajes que se pueden leer en la caja de comentarios.

Recordemos que fue hace al rededor de un año cuando los integrantes de la banda realizaron un concierto vía streaming en el que los grandes ausentes fueron Poncho y Dulce, y tiempo después la recién convertida en mamá anunció que se uniría a la gira del reencuentro, a ocurrir presuntamente en este próximo 2022.

Por su parte, hace unas semanas, el actor anunció que su relación con Diana Vázquez, con quien se casó en 2016, terminó en buenos términos pues son papás de dos pequeños.

Poncho Herrera ha optado por desarrollar su carrera ajeno a la música, por ello no se reencontró con RBD (Foto: Twitter@telehit_musica)

El ex RBD compartió una fotografía el lunes 6 de noviembre con un mensaje muy emotivo donde agradeció a la madre de sus dos hijos por todo lo vivido; el antagonista de la película Amarte duele (2004) pidió a los medios de comunicación empatía y comprensión, donde además aseguró que no dará más declaraciones al respecto.

“Como saben, siempre he mantenido al margen mi vida personal de lo profesional, pero el cariño y respeto que se merece mi familia, el público y los medios de comunicación que han seguido mi carrera, por única ocasión emitiré una declaración sobre la situación por la que estamos atravesando”

Esta noticia no le cayó de sorpresa a los fans del también cantante, pues en semanas pasadas se rumoraba en redes sociales que el intérprete de canciones como Si No Estás Aquí, Y No Puedo Olvidarte o Solo Quédate En Silencio tenía mucho tiempo sin compartir fotos o videos con Diana Vázquez por lo que era evidente su separación.

Alfonso Herrera y Diana Vázquez se separaron en términos cordiales para procurar el bienestar de sus hijos Foto: Instagram

Pese a que no entró en detalles respecto a la razón de la ruptura con la madre de sus dos hijos, Daniel y Nicolás, el exintegrante de RBD comentó:

“Desde hace tiempo, Diana Vázquez y yo hemos decidido continuar nuestras vidas por distintos caminos. Esta situación se da de común acuerdo y en términos amistosos, siempre deseándonos lo mejor, con mucho cariño y respeto. seguimos siendo grandes amigos y aliados por la hermosa familia que hemos formado”, redactó.

En este sentido, Alfonso Herrera aprovechó la oportunidad para expresar su respeto hacia Diana Vázquez con cumplidos en relación a su papel como madre y mujer. El actor de manera muy educada se despidió de su ex pareja agradeciendo y resaltando que la relación siempre estará ahí.

