Sergio Mayer Mori pidió disculpas por decir que odia RBD

Algunos comentarios en su publicación indicaron que lo quieren fuera del proyecto (Infobae)

En las últimas horas de este 25 de mayo, el actor Sergio Mayer Mori pidió disculpas a sus compañeros y seguidores luego de sus polémicas declaraciones en las que admitió odiar a RBD, proyecto del cual forma parte.

A través de una publicación en su perfil de Instagram, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, resaltó que cometió un error al expresarse como lo hizo durante una transmisión en vivo en la que aseguro cantar los éxitos de la agrupación sólo “por contrato”.

“Quiero pedirles disculpas a todos y todas las fans de Rebelde, y a mis compañeros en este proyecto. Lamento mucho lo que pasó. Me equivoqué al expresarme como lo hice y siento mucho haberlos lastimado. Les prometo que estoy aprendiendo de ustedes”, se lee en la imagen.

Dicho mensaje estuvo acompañado por la siguiente descripción: “Tengo que aceptar la lección de humildad que me tocó aprender en estos días por mi actitud soberbia y las palabras que usé. De todo corazón, perdón”, expresó.

(Captura de Pantalla/Instagram@smayermori)

Hasta el momento, su post en Instagram cuenta con casi 10 mil likes y más de 3 mil comentarios, entre los cuales destacan los realizados por seguidores del famoso grupo adolescente nacida el 4 de octubre de 2004, quienes no aceptaron su disculpa y lo quieren fuera del proyecto.

“Quítate del proyecto, nadie lo quiere más en esto”, “Ya no te soporto me estoy enojando”, “Tan fácil como renuncia y hacer algo que te apasione”, “Que dicen mis jefes si no pido disculpas, me corren”, o “Si no te gusta Rebelde no lo hagas y punto. No se que espera la producción para desvincularlo”, fueron algunas de las respuestas a Mayer Mori.

Fue el pasado 24 de mayo cuando el joven histrión habló sobre sus proyectos personales, pero en cuanto un usuario le pidió que cantara una canción de RBD, Sergio confesó su odio hacia la agrupación. Ello a unas semanas de que se rumorara que el actor tenía problemas con la producción de Rebelde a causa de una “mala actitud”.

“Piden muchas de RBD y les voy a decir algo, sí estoy haciendo el proyecto, sí estoy en RBD, sí las tengo que cantar, porque las tengo que cantar por contrato, pero odio RBD, esa es la realidad. No me gustan las canciones, nunca vi el ‘coso’ este”, confesó Sergio.

Sergio Mayer Mori fue anunciado como parte del elenco de la nueva versión de "Rebelde". (Foto: @smayermori/ Instagram)

Después de esta fuerte su confesión, la novia del joven actor, Raquel Chávez, aseguró que a ella sí le gusta la agrupación. Sin embargo, consideró completamente “respetable” que Mayer Mori se exprese así del producto televisivo mexicano.

“Yo la verdad sí vi ‘Rebelde’, fui a un concierto que hicieron en Cancún, me encantaba. Pero Sergio nunca lo vio, nunca le gustó y se puede respetar. Hoy en día está haciéndolo porque es una oportunidad padre”, concluyó la joven influencer en el audiovisual que fue eliminado de la cuenta de Mori.

La polémica alrededor de RBD y Sergio Mayer Mori comenzó en el mes de abril, desde que surgieron los rumores de su participación, cuando los productores de Netflix hicieron un llamado de atención al actor de 23 años, pues tiene una actitud grosera y conflictiva.

La revista TvNotas afirmó que el también músico se encuentra en aprietos por ser grosero e irresponsable. “Es prepotente, piensa que es más que sus compañeros, y dice que la serie sólo tendrá éxito por él, además les presume que es el único famoso del cast”, se alcanzó a leer según el testimonio de una persona cercana a la producción.

SEGUIR LEYENDO: