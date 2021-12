Dulce María recordó polémica por supuesto romance con Pedro Damián: “Nunca hubo algo que ver”

La cantante y actriz, Dulce María, habló sobre polémica con Pedro Damián

La cantante y actriz, Dulce María, habló de nueva cuenta sobre los rumores que surgieron hace unos años, cuando se especulaba que habría tenido una relación amorosa con el productor de la telenovela juvenil Rebelde, Pedro Damián.

Durante una entrevista con el comunicador Yordi Rosado, la RBD se refirió una vez más a la polémica relación y negó cualquier interés amoso de ambas partes. Incluso, remarcó que son buenos amigos y que se trata de alguien que estima mucho, a pesar de la polémica.

“No (hubo nada). (...) Yo, si algo defiendo y sin en algo creo, es en el amor. Si yo hubiera tenido algo que ver con él, o sea, es un hombre que yo admiro, que conozco desde que yo tenía siete años, que he trabajado con él toda mi vida. No tendría ninguna pena en decir que y4o defiendo el amor con todo”, contó en el video disponible en la plataforma de YouTube.

Dulce aclaró que el productor de la empresa Televisa no le insinuó en ningún momento que quisiera algo más con ella0 (Foto: Instagram/@dulcemaria)

Dulce aclaró que el productor de la empresa Televisa no le insinuó en ningún momento que quisiera algo más con ella: “Jamás, ni siquiera me tiró la onda. Jamás, jamás, jamás. De verdad lo juro, no sé si me crean, pero nunca pasó nada. Se hizo un chisme, probablemente porque era mi representante”.

No obstante, Dulce María especuló que su supuesta relación con Damián se hizo pública para intentar cubrir la relación que él mantuvo con otra persona que conoce. Sin embargo, no ofreció más detalles al respecto.

Por otra parte, Dulce también reveló que recibió un salario relativamente insufieciente durante su trabajo como “Roberta” en la telenovela. Y es que Yordi la cuestionó sobre cuál fue el proyecto que más le representó un beneficio económico.

Foto: @rbd_musica / IG.

Ella contestó que ha ganado más dinero desde su casa, utilizando su cuenta de Instagram, que en cualquier otro trabajo: “Donde mejor te pagan son las campañas. Y en Rebelde, no, pues yo estaba... bueno, no sólo yo, todos. Nos bailaron bien bonito”, contó la RBD, quien además confesó que pudo comprar una propiedad gracias al trabajo que realizó hasta ese punto y lo que ganó con la telenovela, mas no porque el sueldo haya sido suficiente.

También reveló que esto ocasionó cierto descontento al interior de la agrupación, lo que los llevó a reunirse para discutir temas económicos: “Hubo una vez que nos juntamos, en una gira en Chile y ahí empezamos a hablar y nos dimos cuenta que todos ganábamos diferente. Entonces, fue algo superfuerte, porque ganábamos superpoquito”, contó.

“Ahora, a esta edad, porque entonces no teníamos mente para eso, hacemos cuentas de lo que se generaba con los conciertos y, claro, a nosotros nos tocaba muy poquito”, continuó Dulce, quien además relató que posteriormente la agrupación pidió a los directivos de la televisora que se les emparejara el sueldo.

El actor fue uno de los villanos de la telenovela juvenil "Rebelde"

A raíz de esto, Dulce y el resto del elenco obtuvieron un trato de exclusividad por parte de la televisora, puesto que ahora se “invertía más” en ellos. Durante la plática, la cantante también reveló cómo fue el trato al interior de la producción de Televisa.

“Hubo muchas etapas porque, por un lado, Anahí la conozco desde muy chiquitas, desde niñas. Hay un cariño genuino desde hace muchos años. Pero también es canijilla, se sabe que es así (...) me llevaba bien con ella”, narró.

Sobre su relación con la actriz Maite Perroni, quien interpretaba al personaje de Lupita, y Christian Chávez añadió: “Al principio nos empezamos a llevar mucho y con Zoraida (Gómez) porque era el grupito en la novela. Con Christian siempre me he llevado bien, simpre nos reímos mucho”.

