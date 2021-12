Dulce María reveló cuál es el regalo que conserva de su noviazgo con Guillermo Ochoa

Esta es la cinturilla que usa Dulce María (Foto: Instagram/@dulcemaria)/ Guillermo Ochoa regresa a la convocatoria de la selección mexicana (Foto: AP)

La exintegrante de RBD, Dulce María, se sinceró sobre el romance que mantuvo con el deportista Guillermo Ochoa en el año 2005 durante una entrevista que tuvo con el periodista de espectáculos Yordi Rosado, a quien le reveló que aún conserva algunos de los regalos que Ochoa le dio cuando sostenían una relación sentimental.

Cuando el conductor de televisión le preguntó a Dulce que si aún mantenía guardados alguno de los regalos de su ex, la actriz respondió: “De las primeras (playeras) que tenía del América... la verdad es bien chistoso, pero ahora los hijos de mi esposo son súper fans de Memo y la verdad creo que son como cosas valiosas y así”.

Además, quien interpretó a Roberta Alejandra en la popular serie Rebelde, comentó que probablemente debería deshacerse de todas las cosas de su ex, pues actualmente se encuentra en un feliz matrimonio. “No creo que sea tan bueno guardar cosas así porque ya abrí otro ciclo de un matrimonio en el cual estoy súper enamorada y por respeto a mi marido”, externó.

Dulce María también se sinceró sobre su actual relación con Paco Álvarez, quien es el padre de su única hija y con quien lleva poco más de 2 años de casada. La actriz reveló que se siente completamente enamorada del joven y que mantienen un estupendo matrimonio: “Él es muy respetuoso, yo también”.

La actriz de Rebelde también se sinceró sobre sus pasadas relaciones, en donde confesó que Daniel Habif, a quien conoció cuando ambos eran integrantes del grupo musical infantil Kids, fue su primer gran amor. “Fue mi primer amor; duramos como cinco años. Yo tenía once y fue mi primer beso también. Fue un amor súper bonito, muy inocente. Sí duramos un buen rato, estuvimos juntos hasta los 16 años”, dijo.

A pesar de que la relación terminó cuando los cantantes eran muy jóvenes, Dulce afirmó que actualmente mantienen una amistad de muchos años y que se encuentra muy contenta de que el cantante esté muy feliz con su esposa.

“Desde chavitos éramos así, súper intensos. Los dos buscamos una relación más espiritual, trascendental”, finalizó la actriz de telenovelas sobre su relación con Daniel Habif, quien actualmente se dedica a ser conferencista espiritual y a escribir libros como Inquebrantables.

Durante la entrevista con Yordi Rosado, Dulce se sinceró sobre la serie que la lanzó a la fama: RBD y de cómo su salario era insuficiente a pesar de ser una de las telenovelas más exitosas de la época.

“Donde mejor te pagan son las campañas. Y en Rebelde, no, pues yo estaba... bueno, no sólo yo, todos. Nos bailaron bien bonito”, explicó Dulce, quien además relato que después de haber participado en la popular serie de televisión, logró comprarse una propiedad con el dinero que había recaudado gracias a su trabajo previo como actriz y no gracias a su participación como Alejandra en Rebelde.

Además, la cantante reveló que esto causó un descontento con los miembros de la agrupación y que en alguna ocasión, cuando el cast de RBD se encontraba en una gira promocional, los actores se sentaron a discutir este tema. “Hubo una vez que nos juntamos, en una gira en Chile y ahí empezamos a hablar y nos dimos cuenta que todos ganábamos diferente. Entonces, fue algo super fuerte, porque ganábamos súper poquito”, dijo.

“Ahora, a esta edad, porque entonces no teníamos mente para eso, hacemos cuentas de lo que se generaba con los conciertos y, claro, a nosotros nos tocaba muy poquito”, finalizó Dulce.

A pesar de esta mala experiencia, Dulce afirmó que los años en los que filmó y cantó para la telenovela, fueron uno de los años más memorables de la actriz y que aprecia mucho todas las experiencias que vivió en la agrupación.

