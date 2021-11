Anahí regresa a la música de la mano de Moderatto

Anahí hizo oficial que regresará a la música como solista, pero esta vez será en conjunto con la banda de rock-pop Moderatto Fotos: Instagram @anahi / @moderattomx

Después de muchos rumores e interacciones recientes en sus cuentas de Twitter, Anahí hizo oficial que regresará a la música como solista, pero esta vez será en conjunto con la banda de rock-pop Moderatto. La también actriz publicó en todas sus redes sociales la portada oficial del sencillo, que sería el principal del nuevo álbum de la banda y que estará “lleno de covers de los más grandes éxitos de RBD”; Nuestro Amor fue la canción elegida, aún no tiene fecha de estreno.

“Estoy muy emocionada de compartirles esta sorpresa con mis amigos de Moderatto. #NuestroAmor #ModerattoRBD”, escribió la intérprete de Mi Delirio adjuntando el cover del sencillo donde se muestra ella y los integrantes de la banda en forma de caricatura. Por su parte, Moderatto escribió: " ARMY ¡Es oficial! Pendientes para esta explosiva colaboración, pueden pre-guardar la canción desde ahora, #ModerattoRBD #NuestroAmor #Anahí”.

Nuestro Amor fue la canción elegida, aún no tiene fecha de estreno (Foto: Instagram/Anahí)

A principios de noviembre, uno de los integrantes de la banda responsable de clásicos como Ya Lo Veía Venir, Quemándome de Amor o Si Mi Delito Es Rockear anunció la gran noticia:

“En un mes aproximadamente, creo, que sale lo que estamos haciendo con los temas de RBD. La disquera nos propuso la idea porque el año que entra Netflix estrena el remake de ‘Rebelde’ en esa plataforma así que esto será muy divertido de hacer. Les va a gustar”, explicó Iñaki Vázquez a Milenio.

El guitarrista de la banda expresó que nada de esto lo hacen por dinero, después de que el año pasado habían decidido darse un tiempo para que así todos sus integrantes pudieran continuar con proyectos personales; ahora Iñaki Vázquez compartió que todo es por la gran admiración a la banda pop y por la diversión que les da realizar conciertos presenciales, ya que por temas de derechos de autor la mayor parte de las ganancias no llegarán de manera directa a ellos o incluso a la misma Anahí.

Elohim Corona compartió que todo es por la gran admiración a la banda pop y por la diversión que les da realizar conciertos presenciales (Foto: Instagram de Moderatto)

“Lo hacemos por el gusto, como no somos los compositores de las rolas, no genera nada de dinero para nosotros, hablando de los derechos, pero sí va a generar en conciertos. Es más por diversión y admiración a la banda pop”, concluyó el legendario guitarrista.

En días pasados la cuenta oficial de la banda respondió una serie de tuits que Anahí compartió, donde empezaban a insinuar la colaboración, situación que hizo que miles de fanáticos de la cantante pop elogiaran a la banda por hacer que la vocalista de RBD regresará a la música y esta vez como solista.

“Hey Moderatto, ya me contaron… ¡Que guardadito se lo tenían!”, escribió Anahí a lo que Brayan Amadeus o también conocido como Jay de la Cueva, vocalista de la banda rock, contestó: “¡Querida Annie! ¿Por qué no le caes al estudio y te platico más? XOXO Brayan A”. La intérprete de Sálvame finalizó “Voy para allá, que emoción”.

Esta no es la primera vez que Anahí colabora con Moderatto Foto: Instagram/@anahi

Esta no es la primera vez que Anahí colabora con Moderatto, el 1 de enero del 2011, se estrenó Click un sencillo promocional para una serie de MTV que fue en colaboración con el vocalista de Moderatto y Ale Sergi, vocalista de Miranda!. En ese momento la canción fue sumamente pop, por lo que los seguidores de la banda rock no la recibieron muy bien, pero los fans de Rebelde México sí. Ahora los fans de ambas bandas mexicanas muestran alegría por la nueva colaboración:

“Desde que mencionaron que habría canciones de RBD versión rock me emocione mucho”, “Era lógico que si iban a hacer algo de RBD la primera que tenía que estar ahí era Anahí”, “Me da mucho gusto que Anahí regresa a la música como solista”, “Muchos de nosotros preferimos a la Any solista que con RBD”, escribieron usuarios de redes sociales.

