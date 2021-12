Dulce María reveló cuánto ganó por su trabajo en RBD: “Nos tocaba muy poquito”

La cantante y actriz habló sobre su trabajo en la telenovela juvenil producida por Televisa y reveló las enemistades que surgieron durante las grabaciones (Foto: Instagram/@dulcemaria)

La cantante y actriz, Dulce María, habló sobre su trabajo en la telenovela juvenil, RBD, y reveló que recibió un salario insuficiente durante la mayor parte de la producción de Pedro Damián para la empresa Televisa, durante los casi tres años que duró al aire.

En entrevista con Yordi Rosado, la intérprete contó que cuando comenzó a trabajar en RBD firmó un contrato para ceder todos los derechos del personaje “Roberta” a la televisora y de todo lo que pudiera generar, aunque eso no representó un problema en un inicio, puesto que también trabajó así en otros proyectos.

En algún momento del encuentro, Yordi cuestionó a Dulce sobre cuál fue el proyecto que más le representó un beneficio económico. Entonces ella contestó que ha ganado más dinero desde su casa, utilizando su cuenta de Instagram, que en cualquier otro trabajo.

Foto: @rbd_musica / IG.

“Donde mejor te pagan son las campañas. Y en Rebelde, no, pues yo estaba... bueno, no sólo yo, todos. Nos bailaron bien bonito”, contó la ex RBD, quien además confesó que pudo comprar una propiedad gracias al trabajo que realizó hasta ese punto y lo que ganó con la telenovela, mas no porque el sueldo haya sido suficiente.

También reveló que esto ocasionó cierto descontento al interior de la agrupación, lo que los llevó a reunirse para discutir temas económicos: “Hubo una vez que nos juntamos, en una gira en Chile y ahí empezamos a hablar y nos dimos cuenta que todos ganábamos diferente. Entonces, fue algo superfuerte, porque ganábamos superpoquito”, contó.

“Ahora, a esta edad, porque entonces no teníamos mente para eso, hacemos cuentas de lo que se generaba con los conciertos y, claro, a nosotros nos tocaba muy poquito”, continuó Dulce, quien además relató que posteriormente la agrupación pidió a los directivos de la televisora que se les emparejara el sueldo.

Anahí y Dulce María fueron compañeras en RBD (Foto: Cuartoscuro)

A raíz de esto, Dulce y el resto del elenco obtuvieron un trato de exclusividad por parte de la televisora, puesto que ahora se “invertía más” en ellos. Además de los detalles sobre la cantidad que recibió durante su trabajo como “Roberta”, la cantante también reveló cómo fue que el proyecto tomó forma.

De acuerdo con lo que contó, la telenovela significó cosas distintas para cada uno de los inteprantes. Por ejemplo, la cantante Anahí se sintió feliz de integrarse a una agrupación, puesto que ya tenía carrera como solista. Por su parte, Poncho Herrera no se sintió encantado con el proyecto, puesto que él quería ser solamente actor y no gustaba de la parte musical del trabajo.

También reveló cómo fue el trato al interior de la producción de Televisa: “Hubo muchas etapas porque, por un lado, Anahí la conozco desde muy chiquitas, desde niñas. Hay un cariño genuino desde hace muchos años. Pero también es canijilla, se sabe que es así (...) me llevaba bien con ella”, narró.

Sobre su relación con la actriz Maite Perroni, quien interpretaba al personaje de Lupita, y Christian Chávez añadió: “Al principio nos empezamos a llevar mucho y con Zoraida (Gómez) porque era el grupito en la novela. Con Christian siempre me he llevado bien, simpre nos reímos mucho”.

Asimismo, confesó que aunque ella casi no tuvo problemas al interior de la agrupación, sí existieron conflictos entre otros miembro de RBD, como Anahí y Poncho Herrera o Anahí y Christian Chávez.

SEGUIR LEYENDO: