Eduardo Verástegui lanzó polémico tuit sobre el cambio climático: “Es ideología de muerte”

Eduardo Verastegui inició el 2022 con su primera polémica en redes sociales, cuando el pasado 2 de enero arremetió contra el cambio climático y su uso como un cambio ideológico. Además, el actor y productor, decidió ensañarse contra sus haters y repartió diversos insultos a los que señalaron como un provocador.

Fue en su cuenta de Twitter donde el polémico político y activista compartió su opinión dividida en cuatro tweets sobre el cambio climático y su empleo como un método de manipulación masiva: “Amigos, el cambio climático en el planeta es una constante, en eso no hay nada nuevo. Desde que el mundo fue creado ha habido cambios en el clima. LO NUEVO es que quieran usarlo ideológicamente”, señaló en un primer tweet.

“Sí. Usan ideológicamente al cambio climático tomando elementos de verdad (cambios reales) para meter mentiras y confundir, con una ideología que ya se convirtió casi en nueva religión, llena de eslóganes vacíos. Y de muerte [...]”, señaló que al cambio climático lo utilizan para confundir a la población y mantenerla bajo un control.

Dando seguimiento a su hilo en Twitter, el activista mexicano señaló que el uso ideológico del cambio climático lo han usado para introducir el tema del aborto: “Es ideología de muerte, porque llegan incluso a justificar el aborto como forma de control poblacional para disminuir el “cambio climático”. Amigos, vamos a cuidar el medio ambiente, pero de manera seria [...]”, compartió el también activista provida.

Para finalizar, el intérprete de Chasing Papi (2003) pidió a sus seguidores hacer caso omiso a la corriente política de izquierda que trata de manipular a la población: “Repito, cambios en el clima siempre ha habido. El cambio climático ES el estándar desde la creación del planeta. Pero el ambientalismo ideológico imperante lo usa como excusa para imponer ideas radicales de izquierda. Que no nos engañen”, finalizó.

Asimismo, Verastegui tras su opinión arremetió contra los seguidores que no opinan igual que él: “¿Ya se cansaron? La borregada no aguanta nada. Aquí los espero para que se desahoguen”; “otro borreguito ciego e inútil. Abundan por aquí”; “quise escribir borreguito cieguito”, redactó contra los internautas que lo señalaron.

Esta no es la primera vez que Verastegui da de que hablar en redes sociales, su más reciente polémica fue cuando compartió a sus seguidores que sufrió el embate del Covid-19 y que pasaría la navidad aislado para no contagiar a sus cercanos.

“Querida familia, quiero compartirles que hoy en Los Ángeles me hice la prueba PCR de Covid y el resultado es positivo. Seguiré el protocolo de cuarentena como corresponde. Estoy bien, sin más novedad que la prueba positiva. Esta Navidad será realmente distinta”, señaló en un primer tweet que posteriormente fue eliminado por el productor, ya que empezó a recibir múltiples mensajes señalando su error por de meritar al Covid-19.

Esa controversia surgió cuando el pasado mes de octubre de 2021 el actor se pronunció en contra de la vacunación masiva y señaló que no confiaba en las vacunas, ni en las personas que incentivaban el proceso de inoculación.

“No me he ba-kunado ni me voy a ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las (vacunas)… Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos. Dios al frente”, dijo en un tweet que después fue bajado por la red social por incumplir sus términos y condiciones.

