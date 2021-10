Eduardo Verastegui sufrió baja temporal en Twitter tras comentarios sobre la vacunación

En las últimas semanas el actor ha llamado la atención de los usuarios por su comentarios sobre las despenalización del aborto y la vacuna contra COVID-19

En medio de la polémica en redes sociales que desató Eduardo Verástegui en torno a la vacunación en contra el COVID-19, su cuenta de Twitter habría sido cancelada temporalmente debido a las críticas que recibió y una falta a las normas de la plataforma.

Durante el pasado jueves 8 de octubre el perfil verificado @EVerastegui, propiedad del actor mexicano, fue bloqueado después de la ola de comentarios negativos que recibió, según informó Mauricio Martínez a través la cuenta que tiene en la misma plataforma.

“Incitar a tus seguidores a no vacunarse no es libertad de expresión Eduardo Verástegui. Que bueno que le bloquearon la cuenta aunque sea unas horas. Celebro que te hicieran borrar esos tuits tan irresponsables. Y sobre quienes te envían esas amenazas, denúncialos o reza por ellos”, posteó el actor de El Vato.

(Captura: @martinezmau/Twitter)

Y es que horas Eduardo Verástegui había tuiteado su opinión en torno a la vacunación el pasado miércoles. Dentro de su mensaje, el actor de 47 años reveló que no había asistido a recibir el inmunológico porque no “cree” en las vacunas y alertó a los usuarios ante los supuestos peligros que, según él, implica el acto, con lo que demostró ser una persona antivacunas.

Su publicación rápidamente se viralizó en redes sociales, por lo que comenzó a recibir una gran cantidad de comentarios negativos, dentro de los que resaltaron la respuesta que le dio Mauricio Martínez. El actor de regiomontano señaló que la opinión de Verástegui se le hacía muy irresponsable.

“Que tan miserable hay que ser para divulgar mensajes tan irresponsables como éste (incitando a sus seguidores a no vacunarse) y encima mezclarlo con Dios. Eres repugnante. Las vacunas salvan vidas, Eduardo deja de hacer daño, ya bastante hiciste cada que te atreviste a cantar”.

La respuesta de Mauricio Martínez ante el tuit de Verástegui (Foto: Twitter/@martinezmau)

Otros usuarios concordaron con el punto de vista de Mauricio Martínez y argumentaron que el polémico tuit era muy peligroso, debido al grado de irresponsabilidad que tenía. Además, cuestionaron otras publicaciones que Verástegui había hecho en torno al aborto.

“Que raro que alguien ´pro-vida´ sea anti-vacuna… y si la religión le ha hecho más daño que bien”, “Tienes toda la razón Mau totalmente irresponsable”, “Denunciado, no hacen falta más Patricias Navidades en estas redes...”, se lee en las respuestas del tuit.

Debido a que claramente el oriundo de Tamaulipas se posicionó como una persona antivacunas, los usuarios lo compararon con Patricia Navidad, quien hasta hace unos meses también había hecho declaraciones controversiales sobre el COVID-19, opinión que cambió después de que se contagió de coronavirus.

Fotos: Instagram @martinezmau / @eduardoverastegui

Minutos más tarde, el posteo de Eduardo Verástegui fue dado de baja debido a que faltaba en las normas de Twitter. Sin embargo, fue hasta esta mañana de viernes 8 de octubre cuando Mauricio Martínez se enteró de que habían bloqueado el perfil del actor y mostró un par de imágenes como prueba.

La primera de ellas pertenece a un mensaje que recuperó de manera anónima, texto que aparentemente posteó el propio Verástegui desde sus historias de Instagram. Dentro del escrito se lee que el actor estaba pensando en denunciar las cuentas de todas las personas que lo han amenazado explícitamente.

“No hay libertad de expresión. Me pregunto... si denuncio a todos los que me han amenazas y deseos de muerte, ¿también les suspenderán sus cuentas?, lo estoy analizando”, escribió según la imagen.

(Captura: @eduardoverastegui/instagram)

Sin embargo, minutos más tarde su cuenta fue reactivada y actualmente el perfil de Verástegui se encuentra público. En las últimas semanas el actor ha llamado la atención de los internautas y público general por los comentarios que ha hecho sobre las despenalización del aborto y la vacuna contra COVID-19.

