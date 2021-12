Eduardo Verástegui dio positivo a Covid-19: “El rosario sigue siendo mi fuerza”

Lihue Althabe

Después de haber sido suspendido temporalmente de su cuenta de Twitter a inicios de octubre, por hacer comentarios contraproducentes acerca de las vacunas contra el Covid-19, el actor y productor mexicano, Eduardo Verástegui utilizó su cuenta para notificar a sus seguidores que se realizó una prueba PCR en Estados Unidos y salió positivo al virus.

“Querida familia, quiero compartirles que hoy en Los Ángeles me hice la prueba PCR de Covid y el resultado es positivo. Seguiré el protocolo de cuarentena como corresponde. Estoy bien, sin más novedad que la prueba positiva. Esta Navidad será realmente distinta”, señaló en un primer tweet que posteriormente fue eliminado por el productor ya que empezo a recibir múltiples mensajes señalando su error por demeritar al Covid-19.

Asimismo, el intérprete de Chasing Papi (2003) enfatizó que seguira los protocolos de distanciamiento social para evitar contagiar a su circulo cercano y enfatizó que por el tiempo pasará solo la Navidad.

“Pasaré solo Navidad, pero a la vez, estaré junto a todos ustedes. Me siento muy cerca de quienes ya han atravesado por esta situación o lo hacen ahora. El Rosario sigue siendo mi fuerza y Dios mi seguridad. Y todos ustedes, mi compañía. [...]”, aseveró en un segundo Tweet.

Las críticas a Verástegui surgieron el pasado mes de octubre cuando el actor redactó en un Tweet que no confiaba en las vacunas, ni en las personas que incentivaban el proceso de inoculación.

“No me he ba-kunado ni me voy a ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las (vacunas)… Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos. Dios al frente”, dijo en un tweet que después fue bajado por la red social por incumplir sus términos y condiciones.

A la ola de reacciones en contra se sumaron las del también actor, Mauricio Martínez quien celebró la decisión de Twitter de bajar la red social del actor y también activista político por incitar a la gente a no vacunarse y, enfatizó que lo que hacía el oriundo de Tamaulipas no era libertad de expresión porque sus opiniones hacían daño a terceros.

“Incitar a tus seguidores a no vacunarse no es libertad de expresión Eduardo Verástegui. Que bueno que le bloquearon la cuenta aunque sea unas horas. Celebro que te hicieran borrar esos tuits tan irresponsables. Y sobre quienes te envían esas amenazas, denúncialos o reza por ellos”, posteó Mauricio Martínez tras saber que Versategui fue suspendido de Twitter.

Cabe recordar que esta no ha sido la primera ocasión en que Eduardo da de que hablar a la opinión pública, ya sea por su posiciones diplomáticas en favor del exPresidente de Estados Unidos, Donald Trump o por sus comentarios en contra de las relaciones homosexuales.

Sin embargo, una de las más llamativas declaraciones fue durante la primera semana de octubre cuando el histrión mexicano acusó a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN) de ser unos sicarios por no criminalizar el aborto en México.

“Hoy México llora. Hoy México tiembla. Llueve desconsoladamente en varias partes del país, y la tierra cruje. Hoy, miles de bebés mexicanos han sido condenados a muerte. Hoy, México llora; hoy, México tiembla, por sus hijas e hijos que no nacerán”. explicó en un tweet que nuevamente fue bajado por la platafroma por promover noticias falsas.

