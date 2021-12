Joan Sebastian: le ofrecían dinero a cambio de tener intimidad con él

Federico Figueroa, hermano del cantautor, reveló detalles de la intimidad de Joan Sebastian y desmintió algunos mitos (Foto: Cuartoscuro)

Pese a que Joan Sebastian falleció hace seis años, los mitos en torno a él continúan, mientras que otros se han confirmado. En esta ocasión, Federico Figueroa, hermano del cantante, aseguró que el Rey del Jaripeo llegó a tener muchas mujeres rodeándolo, ofreciendo, inclusive, dinero con tal de mantener relaciones con él.

Federico Figueroa recordó algunas de las polémicas que dejó atrás su hermano al morir, como lo fue su testamento, sus vínculos con el narco y las decenas de parejas que tuvo a lo largo de su vida.

Pese a que la mayoría de las mujeres con quienes mantuvo romances oficiales que llegó a tener el intérprete de Eso y más lo acusaron de ser infiel, Federico lo defendió dando argumentos sobre la caballerosidad de su hermano.

Según destapó el empresario, el Poeta del Pueblo quizás llegó a engañar a sus parejas, pero éstas mismas le habrían hecho algo similar, ocultándole cosas importantes sobre su pasado.

Entre las cosas que reveló Federico, aseguró que su hermano no pudo haber muerto intestado, porque poco antes de su fallecimiento le aseguró que todo estaba en orden (Foto: Cuartoscuro)

“Dicen que mi hermano engañó a muchas mujeres, hay muchas mujeres que lo engañaron a él, a mi hermano, y a lo mejor cuando toco el tema de engañar no hablo de tema físico o sexual o de infidelidades, a Manuel ciertas mujeres le ocultaron cosas del pasado (...) que no le habían contado, se desenamoraba y todo terminaba. No le gustaba que le ocultaran cosas”, aseguró.

Agregó que las veces que fue infiel, lo pagó, como lo fue el caso de Maribel Guardia. “Claro que sí le dolió la separación. Tiene un hijo con ella que lo adoraba y, aparte, la quería mucho, se enamoró mucho de ella”, destapó.

No obstante, defendió que las parejas de Joan no pueden quejarse de lo caballeroso que era, pues pese a haberlas engañado, siempre intentaba llenarlas con los mejores tratos.

Según dijo Figueroa, la ruptura del cantante con Maribel le dolió mucho y él siempre quiso regresar con ella (Foto: Cuartoscuro)

Es por ello que llegó al tema de aquellas mujeres que alguna vez quisieron entablar una relación con el Rey del Jaripeo y nunca lo lograron porque a él no le gustaba la forma en que ellas se proponían.

Según dijo Federico, al cantante le gustaba mucho ser él quien conquistaba a sus parejas, por lo que nunca quiso que ellas llegaran, incluso, a darle dinero con tal de que mantuvieran relaciones con él. Aseguró que él mismo fue testigo de dichas propuestas por parte de jóvenes y también de mujeres de edad avanzada.

“A mí me tocó ver, llegaban mujeres que se querían entregar, señoras grandes que le ofrecieron dinero para quedarse con él, muchachas jóvenes que le querían entregar su virginidad y no, no (lo convencían)”

Y es que al declararse un “enamorado”, el intérprete de Tatuajes no estaba dispuesto a permitir que una mujer lo conquistará, sino que tenía que ser él quien hiciera lo posible por que ellas cayeran antes sus encantos.

Todas las parejas que llegó a tener el cantautor, él las habría conquistado, pues no le gustaba que fuera al contrario (Foto: Cuartoscuro)

“Él nunca aceptó a ninguna mujer por dinero, por muy bella que esta fuera. A él le gustaba conquistarlas, eso era importante para él (...) Podía llegar la mujer más guapa del mundo, más buena del mundo, físicamente hablando, pero si se le llegaba a ofrecer, no le gustaba”, aseguró.

Y es que entre las conquistas de Joan Sebastian no sólo estuvo Maribel Guardia y Arleth Terán, con quien le fue infiel a la costarricense, sino también se encuentra su primera esposa, Teresa Figueroa, a parte de Erica Alonso y Alina Espino. Además, entre sus amores imposibles estuvieron Salma Hayek, Chiquis Rivera, Kate del Castillo y Lucero, quienes también se convirtieron en sus musas y se inspiró en ellas para hacer algunas de sus canciones.

SEGUIR LEYENDO: