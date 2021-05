Chiquis Rivera aseguró que Joan Sebastian fue su pretendiente

Chiquis Rivera aseguró que Joan Sebastian la pretendió (Video: Instagram / @tunightconomarchaparro)

Chiquis Rivera reveló que Joan Sebastian, sin importar edades y compromisos, intentó conquistar a la hija de Jenni Rivera.

La cantante fue invitada al programa Tu-Night Show con Omar Chaparro, en donde hizo algunas revelaciones de su vida amorosa, de las cuales habló sin problemas, hasta que el presentador le pidió saber si hubo algún artista que, teniendo pareja, la pretendió.

Chiquis se mostró renuente a hablar del tema, no sólo porque estaría involucrando un tercero, sino porque la única persona que lo ha hecho, ya falleció.

Durante el juego Flip cup, Omar Chaparro retó a la cantante, si él ganaba en la última ronda, ella tendría que decirle “qué famoso, estando con pareja, te tiró la onda”. El conductor ganó y Rivera lo primero que dijo fue que no quería revelarlo porque esa persona “ya no está con nosotros” y le parecía una falta de respeto hablar de alguien que ya no vive.

Chiquis también habló de con quién le gustaría hacer un trío (Foto: Instagram / @chiquis)

Aunque no quiso decir nombres, aseguró que su pretendiente es un “maestro” y el conductor rápidamente adivinó de quien se trataba y, para seguir ocultando la identidad del enamorado, comenzó a cantar Tatuajes, tema de Joan Sebastian, quien falleció hace 6 años.

Chiquis de inmediato se mostró más avergonzada y confirmó las especulaciones de Chaparro. “Sí, con todo respeto porque lo admiro, es un maestro, sigue siendo, pero sí. Esa es la verdad, es lo que pasó”, dijo la cantante.

Chiquis revela con quién haría un trío musical (Video: Instagram / @chicapicosa2)

También habló sin tapujos acerca de sus fantasías sexuales y reveló con qué artistas mexicanos haría un trío musical. Eso tras ser cuestionada por el humorista mexicano sobre con quiénes haría un trío, a lo que la hija de Jenni Rivera respondió:

“Un trío musical por supuesto que sí. El musical con Julión Álvarez y Eduin Caz”, dijo en el late show de Las Estrellas. Ante esto, Omar Chaparro le preguntó si estaría dispuesta a realizar un trío íntimo con George Clooney y Dwayne Johnson, a lo que Chiquis no descartó la posibilidad.

Agregó que es algo de lo que no está segura le gustaría experimentar, aunque si tuviera que hacerlo, preferiría estar en la intimidad con una mujer y un hombre, antes que con dos hombres.

Durante sus revelaciones, el protagonista de Como caído del cielo también le preguntó “¿qué es lo que más te excita de un hombre?”, a lo que ella respondió que sus intereses muchas veces no se manifiestan en los aspectos físicos, pues es la honestidad lo que más le llama la atención.

Chiquis hizo enojar a sus seguidores después de que un cirujano plástico compartiera fotos en su consultorio con ella (EFE/Umle)

Chiquis Rivera es conocida por no temer a hablar en público, pero una de sus confesiones que hizo a través de redes sociales hace algunas semanas, la han mantenido vigilada por los ojos de la farándula porque se le acusó de haber intentado engañar a sus seguidores con un supuesto remedio casero con el que ha logrado bajar de peso y tener una pequeña cintura.

A las pocas horas en que la hija de Jenni Rivera compartiera su secreto a través de Instagram, comenzaron a rondar fotos que un cirujano plástico había posteado en las que se ve a la cantante feliz en el consultorio. Los internautas inmediatamente conectaron las imágenes con el remedio y tacharon a Rivera de mentirosa.

A pesar de las acusaciones, la intérprete de Esa no soy yo, sigue defendiendo que con agua caliente y limón, además de su rutina de ejercicio diario es como ha obtenido los resultados físicos que presume.

