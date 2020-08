Celos, intensidad y una infidelidad: cómo fue el romance de Maribel Guardia y Joan Sebastian

Así recordó Maribel Guardia la relación que tuvo con Joan Sebastian

Maribel Guardia y Joan Sebastian vivieron un intenso amor hace más de 20 años. Los famosos conformaron una de las parejas más queridas de la farándula mexicana, pero también protagonizaron una sonada ruptura que a la fecha sigue recordándose porque involucró a la actriz Arleth Terán.

La famosa de 61 años recordó las cosas que la enamoraron de “El Rey del Jaripeo” y también los episodios escabrosos de su relación, como los celos y la infidelidad, lo que finalmente la orilló a terminar con el cantante y procurar una amistad.

Guardia se sinceró con Yordi Rosado para contarle la faceta más intensa de Joan Sebastian, pero también la más tierna.

“Era romántico, un hombre muy completo en muchas cosas y en otras un niño, pero esa parte del niño, que era muy bonita, al final me hacía falta que en eso fuera un hombre”, dijo para el programa La última y nos vamos.

Joan Sebastian se comportaba como adolescente al relacionarse con otras mujeres, en gran parte porque no sabía comprometerse, aseguró Maribel Guardia.

Maribel Guardia resaltó que el padre de su hijo podía hacerse cargo de todas las labores de su rancho y con un gran amor hacia su tierra, pero se comportaba como adolescente al relacionarse con otras mujeres, en gran parte porque no sabía comprometerse.

La actriz, bailarina y cantante mencionó que sí sufrió por los celos de Joan Sebastian, quien incluso le propuso mudarse a un lugar lejos de la industria del entretenimiento. “Él quería que me retirara. Un día estábamos por Carolina del Norte y vimos un lugar lleno de vacas, no había casas y me dijo ‘qué lugar tan lindo. No te gustaría que te compre una casita y nos vengamos a vivir’. Yo me veía sola allá con las vacas y aquí en México con todas las novias. Era terrible”, confesó entre risas.

La costarricense relató que se enteró de la infidelidad de Joan Sebastian a través de un programa de Juan José Origel, mejor conocido como “Pepillo”.

“Fue horrible para mí. Joan estaba ahí conmigo en la casa... lo había estado esperando toda la noche y llegó como a las 07:00 de la mañana y cuando en el programa dicen que estuvo bailando toda la noche con Arleth en una discoteca para mí fue como un balde de agua”, contó ante la audiencia del también escritor.

“Estaba mi mamá, ella lloraba y yo muy tranquila, pero estaba devastada por dentro. Le dije ‘te voy a pedir por favor que te vayas'... sí me embonó lo que dijo (Pepillo)”, agregó Maribel.

Maribel Guardia y Joan Sebastian (Foto: Cuartoscuro)

“Me dijo que no era verdad. Hasta el último minuto de su vida me dijo que no era verdad. Pero era verdad. Estuvo muy raro conmigo en la telenovela y me trataba muy mal”, resaltó la artista, quien pidió no hablar más del tema y mejor recordar a Joan Sebastian por sus bondades.

“Era un ser humano increíble. Era muy buen papá. Era una persona muy amable con la gente que trabajaba con él”, dijo al contar varias anécdotas con el cantautor.

La actriz prefirió dejar atrás la relación amorosa por un importante motivo: “Cuando nos separamos quiso regresar conmigo durante muchos años, pero tuve muy claro que no iba a ser feliz con él y que sobre todo yo no lo hacía feliz”.

Maribel resaltó que siempre fueron amigos y por eso lo defendió hasta el último día de vida de Joan Sebastian.

“Teníamos una relación tan linda de amigos, con la que pude cerrar un ciclo de mi vida y despedirme de él. Le tuve un gran cariño y siempre lo defendí porque lo veía como parte de mi familia. Lo voy a recordar, siempre tendrá un lugar especial en mi corazón”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Maribel Guardia contó qué la hizo enamorarse de Joan Sebastian

Maribel Guardia reveló la petición que le hizo Joan Sebastian en su lecho de muerte

Salma Hayek fue el amor platónico de Joan Sebastian, quien le escribió el tema ‘Eso y más’