Cómo fue para José Eduardo Derbez trabajar junto a Victoria Ruffo

El hijo varón menor de Eugenio Derbez trabajó por primera vez junto a su madre Victoria Ruffo en un proyecto para la pantalla grande (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

José Eduardo Derbez es el fruto de la historia de amor verdadero que protagonizaron sus padres Victoria Ruffo y Eugenio Derbez a mediados de los años 90. Aunque la relación entre la actriz y el comediante estuvo rodeada de escándalos y conflictos, en 1992 anunciaron el nacimiento de quien sería el único hijo de ese romance.

A punto de cumplir 30 años, José Eduardo ha seguido los pasos de sus padres y ha desarrollado su carrera artística participando en proyectos producidos por su padre como la serie de televisión De viaje con los Derbez , en donde también aparecen sus hermanos y la actual esposa de Eugenio, o su papel como conductor del programa masculino Miembros al aire.

Hace poco el hijo de la protagonista de Corona de lágrimas compartió que las grabaciones de su más reciente proyecto Roomies habían concluido y que se encontraba muy emocionado porque su público viera el resultado de su trabajo.

Agregó que Victoria Ruffo tiene un cameo en la cinta cinematográfica y que la experiencia de trabajar junto a una actriz de gran trayectoria con quien aparte comparte un vínculo sanguíneo estrecho fue intimidante.

“Es la primera vez que trabajamos juntos, entonces estamos muy emocionados. Estuvimos muy contentos, yo estuve muy nervioso con ella pero salió muy padre”, detalló José Eduardo para Grupo Radiofórmula.

Victoria Ruffo aparecerá en la cinta Roomies como la directora de un colegio mientras que su hijo José Eduardo será el protagonista de la película (Foto: Instagram/@victoriaruffo)

Aunque esta es la primera vez que madre e hijo trabajan juntos para la pantalla grande, hace aproximadamente veinte años ambos aparecieron en en uno de los sketch del programa XHDRBZ que producía Eugenio Derbez.

“El nervio fue una combinación de trabajar con mi mamá, de que fue la primera vez en cine y la carrera de ella, de la gran actriz que es… Sí me puse nervioso, no me lo creían pero las manos me sudaban”, confesó el también youtuber, quien agregó: “Nos divertimos mucho, nos reímos bastante. Mi mamá siempre impone”, añadió sobre su sentir al respecto de la participación de Victoria Ruffo.

Tanto su padre como su madre han tenido una gran y larga trayectoria en la televisión mexicana, por ello, José Eduardo reveló que aprovecha cada instante para aprender del profesionalismo que caracteriza a ambos.

“Les aprendo lo profesionales que son, que todo lo que han querido lo han logrado, que siempre están presentes, que aman su carrera y que sí se puede vivir de esto”, afirmó.

José Eduardo ha seguido los pasos de sus padres para establecer su carrera artística, pues ambos son un gran referente de la Televisón Mexicana (Foto: Instagram / @ederbez)

La historia de Roomies, película de comedia, girará en torno al personaje de Rogelio (José Eduardo), quien debe cambiar constantemente de compañero de piso, debido a un pasado turbio que esconde. En la cinta cinematográfica también participarán Bárbara del Regil, Maite Perroni, Ana Serradilla, entre otros.

Ante la situación actual de la pandemia, José Eduardo se pronunció agradecido por tener trabajo y reveló los planes que tiene a futuro (Foto: José Eduardo Derbez / Instagram)

En vísperas de terminar el años, José Eduardo compartió los planes profesionales que tiene, entre los que se encuentran seguir trabajando en su carrera actoral y en YouTube. También dijo no tener planes todavía de convertirse en padre y mucho menos de entrar en el terreno de la política.

“Mis papás me tuvieron cuando ellos tenían 30 años, me quedan cinco meses entonces no creo ser un padre joven”, compartió el influencer en entrevista. “Son muchas cosas, una me da mucho miedo como está el planeta en general, todas las circunstancias que estamos viviendo en todo el mundo entonces me da cosita traer un hijo ahorita. Una y dos me pasa mucho que cuando veo fotos de niños o bebés digo ‘ay que bonitos, estaría a toda madr* pero convivo con ellos y se va, las ganas corren”, agregó José Eduardo.

Aunque el hijo varón menor de Eugenio Derbéz se pronunció preocupado por la situación mundial actual, también confesó que si más adelante las circunstancias mejoran está abierto a la posibilidad de convertirse en padre, no obstante por ahora se enfoca únicamente en dar lo mejor de sí para continuar trabajando en el medio del entretenimiento.

SEGUIR LEYENDO