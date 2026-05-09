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Andrés Forero cuestionó que Daniel Quintero rodeara la Supersalud con exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín: “Es un escampadero para su combo”

Los nuevos nombramientos dentro de la entidad incluyen a antiguos colaboradores del exalcalde, varios de ellos vinculados a investigaciones disciplinarias y procesos judiciales por presuntas irregularidades

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Andrés Forero cuestionó los nombramientos realizados por Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud y aseguró que la entidad se convirtió en un “escampadero de amigotes políticos” - crédito Andrés Forero/X

Daniel Quintero comenzó su llegada a la Superintendencia Nacional de Salud rodeado de polémica tras nombrar en cargos clave a varios exfuncionarios y aliados políticos que hicieron parte de su administración en Medellín.

Entre los designados aparecen antiguos colaboradores cercanos del exalcalde, algunos vinculados a investigaciones disciplinarias y penales, lo que provocó cuestionamientos desde distintos sectores políticos sobre un posible traslado de su círculo de confianza a las posiciones más influyentes de la entidad encargada de vigilar el sistema de salud del país.

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Las críticas más fuertes provinieron del senador electo del Centro Democrático, Andrés Forero, que cuestionó la llegada de antiguos colaboradores de Quintero a cargos estratégicos dentro de la Superintendencia.

Forero aseguró que, “como era previsible, Daniel Quintero decidió convertir la Superintendencia Nacional de Salud en el escampadero de sus amigotes políticos”. Según el congresista, el superintendente habría privilegiado la cercanía política sobre la experiencia técnica en salud pública.

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El superintendente Daniel Quintero informó que los contratos suscritos hasta el momento y las denuncias que hay por corrupción en el Fomag serán auditadas - crédito @Supersalud/X
Daniel Quintero Calle realizó varios nombramientos de exfuncionarios de su administración en Medellín dentro de la Superintendencia Nacional de Salud - crédito @Supersalud/X

El senador afirmó además que “sin importar si ellos saben o no de salud, si su formación y su trayectoria profesional ha estado relacionada con temas de salud, ha decidido darles las más altas dignidades”.

En su pronunciamiento también sostuvo que Quintero habría modificado manuales de funciones para facilitar la llegada del arquitecto Sergio Andrés López Muñoz a un cargo dentro de la entidad, pese a que ambos aparecen vinculados al proceso judicial conocido como Aguas Vivas.

Forero también dirigió cuestionamientos contra Juan David Duque García, designado como superintendente delegado para la Protección al Usuario. El senador lo calificó como un “rabioso bodeguero” y aseguró que “nada sabe de salud”, señalando además que su formación profesional está relacionada con negocios internacionales y no con el sector sanitario.

En el mismo sentido criticó el nombramiento de Esteban Restrepo Taborda como secretario general de la Superintendencia, indicando que tampoco tendría trayectoria en salud pública.

El congresista agregó que “como sucede con prácticamente todas las personas que rodean al señor Daniel Quintero, estos tres personajes están rodeados de escándalos y de investigaciones”.

Finalmente, advirtió que desde la Cámara de Representantes harán seguimiento a las actuaciones de los nuevos funcionarios “porque no vamos a permitir que hagan con la Superintendencia lo que hicieron en la Alcaldía de Medellín”.

Juan David Duque García fue designado como superintendente delegado para la Protección al Usuario pese a enfrentar un proceso disciplinario por presuntas irregularidades en Medellín - crédito Prensa Daniel Quintero
Juan David Duque García fue designado como superintendente delegado para la Protección al Usuario pese a enfrentar un proceso disciplinario por presuntas irregularidades en Medellín - crédito Prensa Daniel Quintero

Uno de los nombramientos que más controversia ha generado es el de Juan David Duque García, que fue secretario privado de Quintero durante su administración en Medellín. Ahora ocupará el cargo de superintendente delegado para la Protección al Usuario, pese a enfrentar un pliego de cargos formulado por la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la administración del Fondo Fijo del despacho del alcalde.

Según informes de la Contraloría de Medellín citados por Caracol Radio, las actuaciones investigadas podrían haber ocasionado un detrimento patrimonial superior a los 100 millones de pesos.

Aunque el proceso disciplinario continúa en curso y no existe una decisión definitiva, el caso se convirtió en uno de los principales focos de críticas hacia la nueva estructura administrativa de la Superintendencia.

Otro de los funcionarios cercanos a Quintero que aterrizó en la entidad es Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación de Medellín y exgerente del proyecto Metro de la 80. López Muñoz fue vinculado recientemente al proceso penal conocido como Aguas Vivas, en el que la Fiscalía General de la Nación lo acusa por el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Sergio Andrés López Muñoz, investigado en el caso Aguas Vivas, llegó a la Superintendencia de Salud tras acompañar la administración de Daniel Quintero en Medellín - crédito Sergio Andrés Lopez/Linkedin
Sergio Andrés López Muñoz, investigado en el caso Aguas Vivas, llegó a la Superintendencia de Salud tras acompañar la administración de Daniel Quintero en Medellín - crédito Sergio Andrés Lopez/Linkedin

En ese mismo expediente también figura Daniel Quintero como investigado. La llegada de López Muñoz a la Superintendencia de Salud ocurrió poco después de que Quintero asumiera oficialmente el cargo de superintendente nacional, lo que intensificó los cuestionamientos sobre la cercanía política y judicial entre los nuevos funcionarios.

La lista de nombramientos incluye, además, a Esteban Restrepo Taborda, uno de los aliados políticos más cercanos de Quintero en Medellín, que ahora será secretario general de la Superintendencia Nacional de Salud.

También fueron designados María Niny Echeverry Prada como superintendente delegada de Tecnología en Salud y Gestores Farmacéuticos, y Rainer Narval Naranjo Charrasquel como asesor grado 15.

La entidad estudia la hoja de vida de Jhonatan Estiven Villada Palacios, que ocupó varios cargos durante la administración Quintero en Medellín y recientemente salió de ISA luego de la nulidad de la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de esa empresa. Carrillo había sido gerente de EPM durante la alcaldía de Quintero.

Mientras crecen las críticas por estos nombramientos, el Ministerio de Salud respaldó la permanencia de Daniel Quintero al frente de los procesos de inspección, vigilancia y control sobre la red hospitalaria de Medellín. La decisión quedó consignada en la Resolución 000897 de 2026, firmada por la cartera dirigida por Guillermo Alfonso Jaramillo.

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