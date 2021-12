“En familia con Chabelo”: Así se veía Verónica Castro cuando trabajó junto a Chabelo

FOTO: Especial

Esta mañana se viralizó una fotografía en la que aparecen la excondutora de televisión, Verónica Castro, y el presentador de En familia con Chabelo, a finales de la década de los 60.

A través de su cuenta de Twitter, un usuario compartió la inédita fotografía en donde aparecen Verónica, quien entonces tendría 18 años, aproximadamente, y Chabelo, con poco más de 30, en el foro del famoso programa que se transmitió todos los domingos desde 1952.

Hay que recordar que Verónica trabajaba como edecán del programa infantil, papel que habría desempeñado desde finales del 68 hasta 1974, año en que se embarazó de Cristian Castro.

FOTO: Twitter/@Cuahtemoc_1521

Incluso, en una ocasión Verónica reveló que Chabelo la insultó cuando supo que estaba embarazada, según contó ella misma durante una entrevista del 2018 al programa de espectáculos Ventaneando.

Durante ese encuentro, Verónica contó que Chabelo la llamó “pend*ja” cuando le anunció su embarazo: “Me dijo: ’Pend*ja, ¿cómo que estás embarazada?’. Y yo de: ‘Pues, ¿qué hago?’. Así me lo dijo, y no me lo dijo con voz de niño como él hablaba, dulce como yo lo amo. Me lo dijo como Xavier en el camerino”, contó.

Posteriormente, la conductora del clásico programa de televisión ¡Mala noche... no!, renunció al show infantil e incluso, según contó, empeñó algunas de sus pertenecias para poder mantener a su hijo.

Verónica reveló a Pati Chapoy que Chabelo la insultó cuando supo que estaba embarazada. (Captura de pantalla)

No obstante, durante una entrevista con con medios de comunicación en ese mismo año, Chabelo contradijo lo dicho por Verónica, argumentando que debía haber una equivocación en el relato de la también exactriz de telenovelas.

“No, debe haber un error. Yo no me dirigiría así a ninguna mujer ni a ninguna persona”, dijo, según el video que transmitió el programa de espectáculos De primera mano. Posteriomente añadió: “La verdad no me acuerdo (cuando me dijo que estaba embarazada). No recuerdo, pero no creo nunca haberle nicho alguna mala palabra”.

“Nunca he sido capaz de criticar a una persona, mucho menos decirle malas palabras. (Verónica y yo) somos conocidos y compañeros de toda la vida, pero nunca me he expresado mal de ella y de nadie”, concluyó en la entrevista.

Verónica Castro es una actriz, cantante y presentadora que actualmente tiene 68 años. (Foto: @vrocastroficial/ Instagram)

Entre las filas del programa En familia con Chabelo, también estuvo el conocido actor y comediante mexicano, Eugenio Derbez, quien también reveló un mal trato por parte del personaje de la televisión que actualmente se encuentra retirado.

“Tenía un trabajo dentro del programa de mover un muñeco que se llamaba Pepo, un muñeco electrónico que yo manejaba”, contó en el podcast La hora feliz hace unos meses.

Durante una de las emisiones infantiles Derbez soltó un albur, sin embargo el actor no lo vio con malos ojos hasta que su jefe lo regañó duramente fuera del aire: “Yo la verdad era un chavo bastante fresa, muy tímido, cero albures. Entonces entro al aire con el muñequito y había una niñita con otro niño, como de 6 o 7 años. De repente están platicando que son primos, meto al muñequito y me le pego a la niña: ‘Es que a la prima se le arrima’”, recordó.

(Foto: Facebook/Chabelo)

El también productor de cine recordó que tras mencionar estas palabras se hizo un silencio notable en el foro de grabación, cuando Chabelo incluso mandó a cortes comerciales: “A la hora que mandan a comerciales, veo venir a Chabelo enfurecido y me dice: ‘¿Cómo que a la prima se le arrima? ¿Se le arrima qué?’. Pues se le arrima uno. Y él: ‘¡No, se le arrima el camarón!’”, contó.

Derbez expresó que no sabía que estaba diciendo un albur, pero el veterano conductor “no me creyó. Todavía me acuerdo que volteé con el Mago Frank y le digo: ‘¿Tú sabías?’”

