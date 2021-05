Televisa confirmó la segunda parte de su telenovela “Corona de Lágrimas”, protagonizada por Victoria Ruffo

Victoria Ruffo regresará en 2022 a la pantalla chica (Foto: Instagram / @victoriaruffo)

El jueves pasado, en un encuentro con la prensa, Victoria Ruffo compartió que estará de vuelta próximamente en las telenovelas con la segunda parte de una de sus más famosos papeles en la televisión, Refugio, en Coróna de Lágrimas. Esta misma información fue confirmada por Televisa a través de sus redes sociales.

Ruffo es una de las actrices de las que más se espera su retorno a la pantalla chica desde que tomó un descanso en 2019, dijo ante las cámaras del periodista Edén Dorantes que ya comenzó la planeación del proyecto con José Alberto “Güero” Castro para la segunda parte de Corona de Lágrimas que comenzaría a emitirse en 2022.

“Corona de Lágrimas 2, es continuidad, con mis hijos, Mane (de la Parra), Alejandro (Nones) y José María (Torre) que además los extraño mucho y lo haremos el otro año. Estaba previsto hacerlo desde el año pasado pero con la pandemia se canceló y este año también con esto de LU y otros proyectos se canceló para el año que entra”, reveló la actriz.

Televisa traerá en 2022 la segunda parte de Corona de Lágrimas con su elenco original, siendo una continuación (Foto: Las Estrellas)

A través de su cuenta de Twitter Televisa Espectáculos, la televisora de San Ángel confirmó la información, repitiendo lo ya dicho por la actriz.

Corona de Lágrimas es una telenovela que se estrenó en 2012 y que alcanzó altos índices en rating. La trama relata la vida de Refugio y sus hijos, quienes tienen que afrontar un terrible destino como familia, pero logran salir adelante gracias a la llegada de un inesperado personaje.

En el mismo encuentro con la prensa, la protagonista de Victoria habló de cómo afrontó el haber contraído COVID-19 junto a toda su familia. En una entrevista para Tv y Novelas que después de que su esposo Omar Fayad, gobernador del Estado de Hidalgo, se contagiara, ella también contrajo el virus.

Victoria Ruffo compartió estar muy emocionada de regresar a la pantalla chica (Foto: Instagram / @vitoriaruffo)

“Ya nos dio a todos. Omar fue el primero en enfermarse y estuvo bastante delicado. Tuvo fiebres de 41 y 42 grados, ya desvariaba. Cuando mi marido salió de COVID, viajé a Pachuca, eso sucedió en noviembre del año pasado, supongo que algo que entró del súper llevaba el virus y nos contagiamos Anuar, Vicky y yo”, explicó la actriz.

Agregó que sigue con secuelas después de su contagio, pues no ha logrado recuperar al cien por ciento su olfato y su gusto. También relató que ella tuvo alguno síntomas, mientras que el resto de su familia fue casi asintomática. “Yo tuve algo de tos, diarrea, perdí gusto y olfato”, declaró.

El regreso de Ruffo con Corona de Lágrimas 2, según había relatado Juan José Origel en su programa Con Permiso, se había planeado desde hace varios meses para que pudiera llevarse a cabo este año, pero no se logró debido a problemas con la producción, lo cuales pudieron ser debido al contagio de la protagonista.

La actriz compartió que todavía no se recupera del COVID-19 (Foto: Instagram / @victoriaruffo)

La actriz también compartió su felicidad por regresar a las pantallas: “Sí me hace falta, yo siempre he dicho que mi trabajo es una especie de liberación, de terapia, porque lloras, gritas, enojas, pegas, pataleas, sufres, te da alegría, haces todo. Y ahorita en este encierro hemos tenido muy encerrado todo, me va a servir mucho”.

Agregó que, a pesar de estar de regreso en su profesión, no piensa trabajar con los Derbez en su reality De viaje con los Derbez, en el cual participa su hijo José Eduardo, pues aunque asegura no tener ningún resentimiento en contra de su ex pareja, dijo no estar interesada en participar.

