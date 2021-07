Ana Serradilla reveló que lleva un año de casada con Raúl Martínez Ostos, ex de Martha Cristiana

Foto: Instagram @la_serradilla

se sabe muy poco de ella, y fue este martes seis de julio cuando sorprendió a sus seguidores, ya que se encuentra celebrando su primer aniversario de bodas con su esposo, Raúl Martínez Ostos.

Lo que se conocía de la pareja es que desde el mes de octubre de 2019 estaban comprometidos, aunque solo tuvieron un año como novios y fueron muy pocas las publicaciones en Instagram que se dedicaban entre ellos, en cada una se demostraban su amor.

Después de su promesa de matrimonio, Ana mencionó que su boda sería un evento privado, y así fue, y se puede confirmar con las fotos que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram sobre su unión. La descripción de la imagen fue dedicada a su relación con su esposo: “¡Me siento la mujer más afortunada por compartir la vida contigo! Haces que todo sea más bonito a tu lado. Te amo pic by @fernandaroel #aniversariodebodas 1″.

Con esta foto Ana Serradilla confirmó su aniversario de Matrimonio (Foto: Instagram @fertzpedraza)

La imagen ya cuenta con más de 19 mil “me gusta” y con la felicitación de otras famosas como Natalia Valenzuela, Fernanda Castillo, Grettell Valdez, Natasha Dupeyrón, Adriana Louvier entre otros. “Que linda foto Ana” “los adoro, por más años juntos” “Los amo” “Que sean mil más” “Y te mereces todo” “¡Cómo nunca en la vida estás feliz amiga, felicidades a los dos!”, se puede leer en los comentarios de la publicación.

Después de que la actriz subió la instantánea de su aniversario, el peinador profesional Fertz Pedraza, reveló las fotos del gran día de la pareja, en la descripción del Hairstylist describió el peinado que le hizo a Serradilla. “Amamos el peinado de 2 cebollitas con flequillo”.

En marzo de 2020, Martha Cristiana realizó una serie de comentarios sobre su exesposo Martínez Ostos, a pesar de que Ana le había dado el “sí” a su pareja cinco meses antes.

Esta fue la foto que compartió el hairstylist Fertz Pedraza (Foto: Instagram @fertzpedraza)

A través de una entrevista con la revista Quién donde Serradilla comentó que sus comentarios eran muy desatinados, ya que Martha terminó su relación hace varios años. “Fue fuerte y un poco triste porque este divorcio se dio hace cinco años aproximadamente y tener estas declaraciones fue como ‘Wow, justo a días de la boda’, pero bueno, todo pasa por algo y yo no puedo ni juzgar ni nada, Raúl sabrá cómo manejarlo y cómo resolverlo de la mejor manera y por el conducto adecuado”, mencionó la actriz.

La actriz conocida por su interpretación como La Viuda Negra confesó que tanto a ella como su ahora esposo, les gusta mantener su privacidad, sin embargo, aseguró que lo que ha vivido con Martínez Ostos ha sido muy bueno.

“A él siempre le ha gustado mucho mantener su privacidad y a mí también. Yo solo puedo hablar de lo que viví y lo que conozco y de la relación que tengo porque yo todavía me pellizco para ver si es real porque estoy con un hombre increíble, realmente fantástico”, detalló.

En este hilo de Twitter, la actriz habló de lo que vivió con su ex esposo (foto: Twitter/@marthacristriana)

Ana agregó que ella solo ha conocido el amor y los buenos tratos por parte de su pareja, así que le parece muy delicado hablar de algo que no conoce. “Es muy delicado emitir juicios porque no conocemos la otra cara de la moneda. Yo por eso trato de mantenerme al margen porque es un tema bien delicado, cualquier cosa que yo diga no aplica en este caso”, aseguró.

Por otra parte, Martha Cristiana habló de la violencia que sufrió por parte de su exesposo a través de su cuenta de Twitter. “Todo lo que pasó en varias ocasiones, ocurrió delante de mucha gente. Un día que me agarró a jalones y a gritos, fue en un venue en la ciudad de Puebla al finalizar un homenaje que me hicieron. Había más de doscientas personas”, confesó.

