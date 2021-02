“Le meto sabor, picor, enjundia y relajo”: José Eduardo Derbez es el nuevo integrante de “Miembros al aire”

José Eduardo Derbez debuta como "miembro" este jueves 4 de febrero (Foto: Archivo)

Tras once años de transmisiones, el programa Miembros al aire se ha consolidado como uno de los proyectos más exitosos de la barra nocturna del canal de televisión restringida Unicable, y por las filas del programa que con un toque de humor aborda diversos tópicos desde la óptica masculina, han desfilado diversos presentadores.

La alineación actual del programa producido por Lalo Suárez para Televisa se compone de los conductores Raúl Araiza, Jorge El burro Van Rankin y Paul Stanley, quienes tras la reciente salida de dos integrantes, Mauricio Mancera y Eduardo Santamarina, hacen equipo nuevamente con Yordi Rosado y José Eduardo Derbez, quienes ya han estado en la sala de Miembros al aire como invitados y ahora se suman de fijo al equipo de presentadores del programa nocturno masculino de la televisora.

Al respecto, José Eduardo Derbez charló con Infobae México para contar detalles de su integración al programa, que, según confiesa “lo veía mucho desde chico”.

En el primer programa de la nueva alineación acudió como invitado Héctor Sandarti (Foto: Miembros al aire)

“Es un programa muy entretenido, muy divertido y la gente se ríe mucho, tiene mucha audiencia, la gente lo ve muchísimo y es un programa de hombres que tienen una plática, y todos los compañeros que están ahí ya tengo mucho tiempo de conocerlos y eso me encanta”, expresó el también YouTuber que ha coincidido en el programa Hoy con Paul Stanley y Raúl El negro Araiza.

“Le voy a aportar la juventud, ya están más mayorcitos, es un programa donde voy a ser como soy yo, yo le meto picor, le meto sabor, enjundia, relajo. Aparte como nos llevamos muy bien eso se transmite en la pantalla y la gente entiende como que está ahí con nosotros”, añadió el también actor de 28 años.

Y es que tras más de una década de transmitirse semanalmente, el programa ya cuenta con un público sólido establecido que ha seguido fiel a la emisión durante las distintas etapas y con los diversos conductores al frente, como Mauricio Castillo y Leonardo de Lozanne, dos de los iniciadores del proyecto.

José Eduardo Derbez destacó la frescura y naturalidad del programa de Unicable (Foto: José Eduardo Derbez)

“La fórmula es que seamos como realmente somos, no lo vemos como trabajo sino todo más real, como que estamos en una fiesta, en una reunión y los invitados, la gente que va a hablar de los temas yo creo que todo ha hecho que a la gente le guste este programa”, dijo el hijo de los famosos Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, y destacó el hecho de que el programa brinde más que solo entretenimiento a la audiencia, sino también información de interés.

“Se pueden tocar muchos temas, eso no lo decido yo, lo decide el productor, pero de todo, a la gente que ve el programa le gustan los temas de psicología, de repente va un sexólogo, va gente diferente que aporte y que también aprendas, que no nada más sea “vamos a hablar de este tema y se acabó”, sino que también de la charla que tengamos con la demás gente, que la demás gente aprenda”, explicó.

El actor también acaba de lanzar su podcast de entrevistas (Foto: José Eduardo Derbez)

Además de su incorporación a Miembros al aire, el hermano de Aislinn y Vadhir Derbez estrenó recientemente su “Pedcast”, un programa radial donde presenta a personajes peculiares:

“Le puse Pedcast por la peda y está muy interesante porque es de entrevistar a gente que tiene profesiones muy raras o muy diferentes a las normales que estamos acostumbrados, entonces yo creo que está muy divertido, me he divertido mucho haciéndolo. No son personas conocidas, son personas que a veces hasta se quitan el nombre”.

El actor cómico, quien también participará en la nueva temporada de Renta congelada, otro proyecto de Televisa, es aficionado a coleccionar artículos extraños como un ataúd, mismo del cual habló recientemente.

“Tengo el ataúd, pero tengo de todo un poco, de hecho en Miembros al aire hablo un poco de todo lo que tengo y me gustan los muñecos raros, medio góticos, de chavito me gustaba mucho eso, ya se me ha ido quitando pero todavía me gustan las cosas locas”, finalizó.

