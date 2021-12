El mensaje de Mauricio Ochmann que causó controversia en redes sociales

La boda de los actores se realizó justo el día en que cumplieron dos años de novios, 28 de mayo de 2016 y anunciaron su separación el 12 de marzo de 2020 (IG_ aislinnderbez)

Mauricio Ochmann compartió en sus redes sociales de qué manera pasó Navidad con sus seres queridos. El actor publicó unas tiernas fotografías con su primera hija Lorenza Ochmann y su actual novia Paulina Burrola, pero a través de sus insta stories aprovechó la nostalgia de la época para compartir mensajes de amor propio y superación personal, por lo que sus seguidores aseguraron que fueron dedicadas para su ex esposa, Aislinn Derbez.

En una primera historia el actor compartió una fotografía donde se podía leer una frase que trataba sobre entender que hay situaciones que “pasan por algo” y lo mejor es aprender a “sentirse bien con uno mismo”:

“Nada es para siempre, todo pasa y mientras pasa tú eres tu mejor compañía; así que dedícate a sentirte bien contigo mismo”, escribió el actor de películas como Te Juro Que Yo No Fui, Hazlo Como Hombre o A La Mala donde precisamente conoció y trabajó con la hija mayor de Eugenio Derbez.

El actor mencionó que su hija es su mayor cómplice y le ayuda a mantener el espíritu navideño (Foto: Instagram/@mauochmann)

Aunque muchos seguidores del actor justificaron sus palabras, por lo emotivo que puede llegar a ser la Navidad para muchas personas, sería un siguiente mensaje el que terminara de darles argumentos a los fans de Aislinn Derbez que realmente se trataba de una indirecta después de que ambos actores se divorciaron en el 2020, tras muchos rumores.

“Tienes permitido alejarte de situaciones, personas o cosas que te generan malestar, marcar límites frente a otras personas, llorar lo que sea necesario para procesar tus emociones, tomar las decisiones que sean mejores para ti, elegirte a ti”, publicó el actor que cuenta con más de 8.2 millones de seguidores en Instagram.

De inmediato, el ex integrante de la familia Derbez provocó que sus fotografías con mensajes de superación y amor propio se volvieran virales en varias cuentas de clubes de fans, donde mientras algunos aplaudieron sus palabras y le dieron la razón, muchos otros más se molestaron por “no superar” su relación con la actriz de películas como Miss Bala: Sin Piedad, Todo O Nada o Milagro En Praga.

Seguidores de Aislinn Derbez mencionaron que se trataba de una indirecta para ella (Foto: Twitter)

“De verdad que cuando alguien sube este tipo de cosas es porque aún no superas a tu ex”, “Es chistoso porque se siente como de esos señores que no superan a su ex y les publican este tipo de imágenes para llamar su atención”, “Ya más de un año y parece que Mau sigue sin superar lo que pasó con Derbez”, “Creo que ahora sí ya entendemos que Mauricio ya esta grande y sube este tipo de cosas como ‘señora dolida’”, escribieron seguidores de Aislinn Derbez.

Por su parte, también muchos fans defendieron las fotografías y mensajes de Ochmann pues aseguraron que de ser una indirecta o no, el mensaje estaba claro y todo se trataba de aprender a “cerrar ciclos” y quererse uno mismo:

Kailani Ochmann Derbez es la hija de ambos actores (Foto: mauochmann / Instagram)

“Sí se siente como una indirecta para la ex esposa pero creo que debemos entender que es un proceso difícil”, “Hay que entender que al final de cuentas Navidad y Año Nuevo son momentos en los que todos recordamos lo que vivimos y por eso se entiende”, “En vez de estar hablando si se los mando a Aislinn o no mejor porque no le escribimos que está súper lindo que aprendió a quererse primero él”, “A mí me vale si es para la ex, que lindas palabras para estas fechas”, escribieron sus defensores.

Paulina Burrola y Mauricio Ochmann iniciaron su relación a mediados de julio, al menos así lo oficializó el histrión en sus redes sociales. “Lamentablemente nos toca vivir en un mundo donde mucha gente inventa historias, miente, difama, agrega y ataca sin piedad”, redactó el actor.

