A bordo de su lujoso yate y acompañado de su novia: así fue el día que murió “El Tigre” Azcárraga

Adriana Abascal estuvo con Azcárraga Milmo a la hora de su muerte. Foto: Twitter / @PrimeraVoz_Mx

Emilio “El Tigre” Azcárraga Milmo, fue uno de los empresarios más importantes que existieron en México durante la segunda mitad del siglo XX, pues fue quien impulsó e hizo crecer Televisa, empresa que habría comenzado con su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta.

La fortuna de Azcárraga Milmo, se llegó a calcular hasta en USD 5,000 millones, lo que lo colocó como el hombre más rico de México, y uno de los más ricos de toda América Latina, título que también le dio la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes en 1992.

Fue el 16 de abril de 1997, que Azcárraga Vidaurreta murió, a causa de un cáncer de páncreas que lo aquejaba. Murió a bordo de su yate Eco, en donde pasó los últimos días de su vida, y quien estuvo acompañándolo a la hora de su muerte fue Adriana Abascal, su pareja, quien era 40 años menor que él, y que en 1989 recibió el nombramiento de Miss México.

En el noticiero más importante de la época, llamado 24 horas, que era conducido por Jacobo Zabludovski, se dio a conocer la noticia. “Murió esta noche Don Emilio Azcárraga Milmo, presidente de Televisa”, dijo el periodista ante las cámaras.

Tras la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, su hijo, Emilio Azcárraga Jean tomó las riendas de Televisa. Foto: Twitter / @DATO_AGUILA

“Murió esta noche en la ciudad de Miami, Florida, víctima del cáncer, sus restos serán traídos en las próximas horas. Quienes trabajamos en Televisa estamos de luto, lamentamos la desaparición física de nuestro jefe, compañero y amigo. Manifestamos a toda la familia Azcárraga nuestra solidaridad, nuestro dolor y nuestro afecto”, continuó antes de guardar silencio y bajar la mirada, toma que fue detenida para poner al frente una foto del empresario.

De acuerdo con lo relatado por los periodistas Claudia Fernández y Andrew Paxman en la obra El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, el empresario pasaba la mayor parte del tiempo de sus últimos días en su embarcación, la cual también utilizó para concretar algunos de los negocios más importantes de su compañía. “Adoraba pasar el tiempo descalzo y en pantaloncillos en sus yates, bien recibiendo a sus amigos, observando a las ballenas o sencillamente relajándose”, explicaron los periodistas.

Cuatro meses antes de su muerte, el empresario invitó a su lujoso yate al cantante español Julio Iglesias y a los productores más influyentes de Miami en esa época: Emilio y Gloria Estefan. Según lo relatado por el intérprete de baladas románticas a los investigadores, luego de haber cenado en el Eco, el magnate se despidió de él con la siguiente frase: : “Qué pena que los leones tenemos que luchar hasta el final”.

Otra de las personalidades que acompañó al empresario fue la actriz Silvia Pinal, quien reveló que tuvo un romance con “El Tigre” hasta épocas recientes, cuando publicó su libro autobiográfico Esta soy yo y su bioserie Silvia Pinal, frente a ti. En entrevista con el programa de espectáculos, también de Televisa Hoy, “La Diva” aseguró que acompañó a Azcárraga Milmo hasta el día de su muerte y aseguró que “Emilio era muy guapo, fuerte, varonil y me quería mucho, cosa que era muy importante para mí (…) Fue absolutamente recíproco, nos quisimos mucho hasta el último día de su vida estuve yo ahí con él”.

Jacobo Zabludovski, uno de los periodistas más importantes del momento, dio a conocer que Emilio Azcárraga Milmo había muerto. (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Después de dar la noticia de la muerte de quien fue el presidente de Televisa, Zabludovsky envió sus condolencias a Emilio Azcárraga Jean y nuevamente lamentó la muerte de “El Tigre”. A continuación, pasó a presentar una semblanza detallada de la vida del empresario, desde su juventud y sus inicios con Telesistema Mexicano, cada característica de Televisa y el éxito que gozaba, hasta su salida de la empresa para dejar a su hijo en la presidencia. Tras la muerte de su padre, Azcárraga Jean tomó el poder de la empresa.

También se retomó una de sus famosas frases que quedaron enmarcadas para la posteridad, con la que el empresario buscó definir la importancia de los medios de comunicación masiva en existentes en ese momento:

“La televisión y la radio son medios importantes porque son iguales para toda la gente. El hombre más modesto o el más poderoso, no puede más que apagar o cambiar el aparato, igual en la radio, eso es lo que la gente sienta algo tan fuerte hacia la radio o televisión. Yo, que me acuerde, nunca he visto un radio en la basura, ni un aparato de televisión, en mi vida en México, y he visto muchas cosas en la basura”, dijo en una entrevista.

