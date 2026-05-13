Lina Garrido instó a seguidores de Paloma Valencia a que se adhieran a Abelardo de la Espriella para la primera vuelta:“Debemos cambiar el chip”

La representante a la Cámara de Cambio Radical tiene la esperanza en poder convocar a algunos de los votantes de la senadora del Centro Democrático para que cambien su voto y apoyen a Abelardo de la Espriella - crédito @linamariagarri1/X

Lina María Garrido, representante a la Cámara del partido Cambio Radical, lanzó una nueva propuesta a los seguidores de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia, para que se sume a la campaña del abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella. Una invitación que llegó a menos de 19 días para que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial, en la que el oficialismo partía con ventaja.

De acuerdo con Garrido, votar por Valencia carece de sentido frente al panorama actual de encuestas y reglas políticas y pidió a esos electores “cambiar el chip” y promover una adhesión pragmática a la campaña de Abelardo de la Espriella. Para la representante, es claro que solo esa estrategia podría asegurar una derrota a Iván Cepeda, que lidera las diferentes mediciones, y fortalecer las opciones de la oposición.

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Esta recomendación se fundamenta en tres “verdades” clave. Según la tradición política, “quien va de segundo nunca termina sumándose al que va de tercero”, pues lo lógico es que el tercero se sume a quien va de segundo", por lo que hizo hincapié en que la totalidad de las encuestas y simulaciones electorales disponibles, que proyectan al ‘Tigre’ como el candidato con opciones reales de alcanzar la segunda vuelta.

La representante Lina María Garrido quiere persuadir a los seguidores de Paloma Valencia para que voten por Abelardo de la Espriella - crédito suministrada a Infobae Colombia

A su vez, Garrido convocó a dejar la apuesta sentimental de lado y reivindicar el peso de los datos y la estrategia numérica. “La política no funciona con sentimentalismo, funciona con realidad y números. Y hoy la realidad es que después de dos meses de competencia legítima entre Paloma y Abelardo, todas las encuestas y escenarios muestran que es Abelardo quien pasa a segunda vuelta”, expresó la congresista araucana.

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Con ello, lo que busca Garrido es, no solo consolidar la ventaja de Abelardo de la Espriella, sino también lograr un volumen de votación suficiente para condicionar la posición de Cepeda. “Deberíamos estar enfocados en cómo lograr que Abelardo gane la presidencia en primera vuelta, o cómo logra sacar la mayor votación el 31 de mayo para dejar políticamente herido a Cepeda y llegar fortalecidos a segunda”, reiteró en su apreciación.

Así pues, la postura de la congresista, consciente de que Valencia no podría renunciar por compromisos legales, consiste en instar a sus seguidores a votar por De la Espriella para maximizar las posibilidades de triunfo en primera o segunda vuelta, argumentando que las encuestas y las reglas electorales ubican a Abelardo por encima de Valencia y que la unidad estratégica es decisiva frente a Cepeda.

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Algunas encuestas, como la cuestionada de Atlas-Intel, daban un margen de error mínimo entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia por el segundo lugar - crédito Luisa González/REUTERS - Europa Press

La ley impide la renuncia de Paloma Valencia sin sanción

Es válido precisar que en la Ley 1475 de 2011 se determina que toda candidatura que haya participado en consultas interpartidistas, como la de Paloma Valencia, está sujeta a estrictas obligaciones si decide retirarse antes de los comicios generales. En efecto, el marco legal colombiano establece una sanción económica para el candidato o su partido en caso de renuncia después de una consulta oficial.

El monto de la multa se determina a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), en función de los informes financieros de la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre los gastos logísticos y operativos incurridos en la organización de la consulta. Por ello, si un candidato renuncia, el Estado puede recuperar el dinero mediante deducción directa de la financiación estatal o reposición de votos al partido.

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Las campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella han protagonizado intensos ataques en los últimos días en redes sociales - crédito @PalomaValenciaL/X - @delaespriella_style/Instagram

E incluso iniciar acciones judiciales para la devolución de los recursos públicos invertidos. Es por ello que, entre otros motivos, como los que estarían en empate técnico con De la Espriella según algunas mediciones, la congresista no dará un paso al costado en su aspiración; lo que convierte cualquier movimiento “de unidad” en una decisión que pasaría por el sentir de los ciudadanos y no de los miembros de su campaña.

Lo que podría avizorarse con el llamado de Garrido, es que busca mover lo que se conocería como el “voto útil”, al asumir que la normatividad y los números obligarían a replantear el rumbo entre los que comparten el objetivo de fortalecer el proyecto de De la Espriella frente a Cepeda en esta fase decisiva de la campaña. No obstante, a menos de tres semanas de la contienda, parece una misión cada vez más compleja.

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