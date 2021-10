Por qué el Tigre Azcárraga y su padre nunca se llevaron bien

Emilio Azcárraga Vidaurreta y Emilio Azcárraga Milmo nunca lograron tener una buena relación; "El Tigre" fue la segunda opción de su padre como sucesor (Foto: Twitter@raulbrindis/Televisa)

Las generaciones de la familia Azcárraga son reconocidas debido a que de padre a hijo han heredado Televisa, una de las empresas mexicanas más importantes, sin embargo, para El Tigre existieron problemas con su padre que casi lo sacan del testamento de su papá.

Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundado de Telesistema Mexicano, lo que hoy es Televisa, se casó con Laura Milmo Hickman, de su romance resultaron dos hijas, Laura y Carmela, y el hijo menor, Emilio.

Pese a que buscaron tener a un niño en la familia como parte de la tradición en la que sólo los hombres podían heredar grandes empresas, Azcárraga Vidaurreta no tenía pensado un futuro simple para su hijo y desde pequeño lo obligó a demostrarle que merecía tener un espacio en Telesistema Mexicano.

Emilio Azcárraga tuvo a dos hijas, Laura y Carmela, y un hijo, Emilio (Foto: Twitter @raulbrindis)

Desde su infancia, El Tigre y sus hermanas recibieron una buena educación ya que sus papás siempre se preocuparon porque fueran personas preparadas para liderar empresas, pero por la misma razón orillaron a Emilio a que les mostrara que tenía mayores capacidades que Laura y Carmela.

Fue así como el menor de los Azcárraga Milmo comenzó a trabajar desde su juventud, uno de sus primeros empleos fue como vendedor de enciclopedias, algo que comenzó a hacer ya que dejó la Culver Academy de Indiana, Estados Unidos, sin graduarse, causando gran descontento en su padre.

De puerta en puerta, Emilio Junior buscó que alguna persona le comprara los tomos de la Encyclopaedia Britannica y, al mismo tiempo, quitarse de encima el título de “hijo de papi” con el que ya estaba nombrado entre los trabajadores de su padre.

"El Tigre" nunca fue el favorito de su padre como para nombrarlo máximo heredero (Foto: Facebook/Adan Martinez Vazquez)

No obstante, esto no habría sido suficiente para su papá, quien constantemente lo comparaba con sus hermanas o con los novios de éstas. Cuando finalmente Azcárraga Vidaurreta lo llevó a que trabajara con él, fue en las estaciones de radio de la empresa, aunque eso no mejoró su relación.

Al trabajar al lado de su padre se habría ganado el apodo de “príncipe idiota”, pues supuestamente el mayor no habría estado conforme en la forma en que su hijo se desenvolvía en el trabajo. La situación empeoró cuando llegó a la familia Fernando Diez Barroso, quien se casó con la mayor de los hermanos, Laura.

Fernando habría sido como el hijo deseado de Azcárraga Vidaurreta, era un joven administrador que se estaba preparando para convertirse en director de empresas. Después de la boda, el magnate tomó a Diez como su mano derecha y confidente, no daba un paso sin antes consultarlo con su yerno.

"El Tigre" heredó Telesistema Mexicano porque su competencia falleció en un accidente (Foto: Facebook/Andrés Villaseñor)

Ya que El Tigre todavía no era el heredero predilecto que buscaba el empresario, comenzó a preparar a Fernando para que fuera él quien tomara las riendas como presidente de Telesistema Mexicano, pero antes de su muerte, Diez Barroso sufrió de un funesto accidente de avión en 1965 que terminó con su vida.

Tras el fallecimiento de Fernando, a Emilio no le quedó más que nombrar a su hijo el sucesor, pues no pensaba correcto que Laura o Carmela fueran quienes encabezaran la empresa, aunque las heredó, dejándolas a cargo de alguna fracción de su conglomerado.

Una de las primeras cosas que hizo El Tigre ya como gerente en de mercadeo y producción de algunas de las cadenas de televisión de su padre, fue lanzar programas similares a los estadounidenses, innovando la programación y teniendo éxito. La siguiente fue adquirir al Club América.

En 1975, a la muerte de Emilio Azcárraga Vidaurreta, El Tigre tomó las riendas y, contrario a lo que pensaba su padre, logró hacer que Telesistema Mexicano prosperara con sus ideas innovadoras, formando a Televisa y convirtiéndose en uno de los hombres más acaudalados de México.

