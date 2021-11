“Una familia de diez” celebrará su capítulo 100 con homenaje a Silvia Pinal

Con el hashtag #UnaFamiliaDeCien la emisión celebrará con los televidentes Fotos: Instagram @familiade_10 / takebtake

Luego de casi 14 años desde su primera emisión, Una familia de diez transmitirá este domingo 21 de noviembre su capítulo número 100. El exitoso programa de comedia celebrará en grande con la presencia de una invitada muy querida.

En conversación con Infobae México, Andrea Torre, quien da vida a “La nena” en el sitcom producido por Jorge Ortiz de Pinedo, contó qué podrá ver el público este domingo.

“Por fin 100 programas, no lo podemos creer, la verdad es que eso se hace gracias a los medios y al público que nos ha seguido casi 14 años, estamos muy contentos porque este domingo cumplimos 100. Es una invitada súper especial que los fans de Una familia de diez ya la han visto en el programa, es doña Silvia Pinal que sale de doña Silvia Pinal, que es la dueña del edificio donde vivimos juntos”.

''La nena'' es una ayudante de ''maestra de kinder de gobierno'' Foto: Instagram/@andreatorreh

En la emisión el reparto de actores conformado por el mismo Ortiz de Pinedo, Zully Keith, Mariana Botas, Daniela Luján, Eduardo Manzano, María Fernanda García, Ricardo Margaleff y Carlos Ignacio, entre otros, además rendirá un homenaje a uno de los proyectos televisivos más destacados de la emblemática actriz del cine nacional.

“Siempre doña Silvia nos quiere correr, espero que en este capítulo no nos quiera correr, que se quede con nosotros a partir el pastel por estos 100 programas, se la van a pasar increíble, tenerla es una cosa maravillosa, el público también la adora, y además le hacemos un homenaje a ella con su programa Mujer, casos de la vida real que mucha gente sabe de qué se trata este programa que hace mucho no sale“.

El programa que se verá al aire este fin de semana ya fue grabado el pasado mes de septiembre, dos meses después de que Silvia Pinal estuvo internada en el hospital por una revisión médica que no significó un riesgo para su salud. Andrea Torre contó cómo la vio y cómo se desenvolvió en el foro del programa de comedia.

Silvia Pinal grabó el programa el pasado mes de septiembre, dos meses después de su internamiento hospitalario Foto: Televisa

“No sabes qué maravilla es trabajar con doña Silvia, llegó súper puntual, súper estudiada se dejó dirigir por Jorge Ortiz de Pinedo, fue una maravilla. Tener una figurota como ella es maravilloso, le encanta el programa, estamos de manteles largos. Toda perfecta, súper puntual, no se le iba una, se dejaba dirigir perfecto, no se equivocaba, súper amable, súper amorosa, riéndose mucho, doña Silvia perfecta en la familia de diez”.

“Está padrísimo tenerla a ella y al mismo tiempo nosotros hacerle un pequeño homenaje. Estamos festejando, pero al mismo tiempo no sabemos a qué viene doña Silvia, que nos quiere correr, vamos a ver qué nos va a hacer“

La actriz de 42 años destacó que en los turbulentos tiempos que corren es necesario reír y olvidarse de las calamidades, por ello invitó al público a seguir las peripecias de “la familia López”.

Andrea Torre lleva más de una década encarnando a ''La nena'' Foto: Instagram/@andreatorreh

“Muy bonito, muy emotivo, nos divertimos mucho, celebramos con ella y esperemos que todo el público prenda su televisión este domingo y se rían con nosotros, que eso necesitamos ahora, reírnos de las cosas que nos pasan o por lo menos olvidarnos de lo que sucede en el mundo que no sabemos cuándo va a terminar”, dijo la actriz en referencia a la pandemia de COVID-19 que continúa causando estragos en el mundo.

Sobre la evolución de su personaje, Andrea contó que disfruta mucho ahora que en el guion la “hagan soñar” con los galanes de las telenovelas, un detalle que ha gustado al público fiel de la emisión.

“‘La nena’ ha tenido una evolución maravillosa, siempre me ha gustado el personaje porque digamos que es “la normal” de la familia de diez, mis compañeros actores se burlan de que diga eso, pero es la más normal. Y dicen ¿cómo va a ser normal si es la única que trabaja y se casó con un bueno para nada como ‘el Aldolfo’?”, contó entre risas.

La actriz buscará regresar a las telenovelas el próximo año, sin dejar de lado su papel en el sitcom Foto: Instagram/@andreatorreh

“A pesar de que es un personaje tierno que trabaja que está enamorada de su marido, quiere mucho a su hija, que a pesar de que tiene una mamá que de verdad cómo la molesta, la ama y la adora, también me encantan “las ilusiones de La nena”, pues el marido no le ayuda, ella quiere que se le aparezca un William Levy, un Erick Elías, un Diego Boneta, Fernando Colunga, cómo me divierto cada vez que me ponen ese running gag, y a la gente le ha gustado mucho que la ven toda tierna y de repente su fantasía de que se le aparezca, primero cualquier hombre, y en esta temporada ya le pusimos nombre, los galanes de telenovelas de México“, finalizó la actriz.

SEGUIR LEYENDO: