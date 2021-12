Jesús Ochoa habría sido retirado de una película por presunto acoso

Jesús Ochoa fue retirado de una película por presunto acoso sexual (Foto: Instagram / @jesusochoamex)

Jesús Ochoa nuevamente se encuentra en el ojo del huracán después de que se le acusara de presunto acoso sexual durante la filmación de la película La Usurpadora: The Musical. Susana Zabaleta confirmó que el secretario general de la ANDA (Asociación Nacional de Actores) fue retirado momentos antes de que terminara la grabación por órdenes del director Santiago Limón.

La cantante y actriz fue entrevistada por un grupo de reporteros a su salida de Televisa San Ángel, ahí fue cuestionada por el nuevo rumor y escándalo que persigue a Jesús Ochoa y a pesar de mencionar que no estuvo presente cuando ocurrió el presunto acoso sí “era un hecho” que se le dio “las gracias” sin poder terminar su personaje de “Don Ramiro” en la versión musical de la telenovela protagonizada por Gaby Spanic y Fernando Colunga.

“Es un hecho que él ya no estará. Yo no estuve en ese momento, me estaban maquillando, pero eso lo tendría que decir alguien que estuvo ahí”, aseguró la actriz de melodramas como Fuego En La Sangre, Bajo La Misma Piel o Mi Destino Eres Tú.

Susana Zabaleta confirmó que Ochoa fue retirado momentos antes de que terminara la grabación por órdenes directas del director (Foto: Instagram/@susanazabaleta)

La actriz coahuilense aseguró que a pesar de no estar presente en el presunto momento en que Jesús Ochoa intentó ver la prenda íntima de una joven de la producción, sí asistió a una reunión de emergencia donde el director Santiago Limón explicó de manera muy reservada el motivo de la salida del actor dentro de la cinta; razón por la que ella piensa que el final será cambiado:

“La película ya se terminó, pero yo creo que cambiaron el final por su salida. El director, que es Santiago Limón, fue a platicar con nosotros sobre eso, claro que sí”, añadió la actriz.

La versión cinematográfica musical de la famosa historia de las mellizas contará con la participación de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, la Drag Queen Valentina, Alejandra Ley, Shane West y sus protagonistas Isabella Castillo y Alan Estrada.

Así compartió la noticia el actor (Foto: Instagram/@jesusochoamex)

En días anteriores el actor había compartido la noticia con sus seguidores de Instagram donde fotografió la ficha técnica de su personaje “Don Ramiro” y mencionaba que este proyecto sería su gran regreso al mundo del séptimo arte: “De vuelta al cine #actor”, escribió como pie de foto.

Ahora tras su salida repentina y con la película ya terminada de grabar y en proceso de edición, se desconoce qué va a pasar con el personaje y la forma en que la trama terminará, pues según Zabaleta era una parte fundamental para el desenlace. Santiago Limón, director del proyecto musical, no ha dado ningun tipo de declaración sobre el presunto acoso sexual y la omisión del actor dentro del filme.

Jesús Ochoa ha estado envuelto en escándalos por su participación en la ANDA (Foto: CDMX)

En días anteriores el actor nuevamente fue tendencia en los medios de comunicación después de que se diera a conocer que él se habría negado a homenajear a la primera actriz Carmelita Salinas que fue la responsable del personaje de La Corcholata del cine de ficheras. Según Ventaneando la familia Salinas Lozano pensaba recordar a la actriz en el Teatro Jorge Negrete, recinto bajo el manejo de la ANDA.

Bajo un panorama lleno de escándalos por su participación dentro de la ANDA, Jesús Ochoa ha sido cuestionado de manera frecuente en redes sociales por la actriz Laura Zapata. La relación política que ha tenido el actor de melodramas como Libre Para Amarte, Yo No Creo En Los Hombres o El Hotel De Los Secretos con la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum ha sido uno de los argumentos principales para que la hermana mayor de Thalía ataque a Ochoa.

