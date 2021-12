Qué dijo Sylvia Pasquel sobre la próxima gira de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio

(Foto: @laguzmanmx, @sylviapasqueloficial, @paulinarubio/Instagram)

Tras el anuncio de Perrísimas Tour, Sylvia Pasquel opinó sobre la relación que tienen actualmente Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, esto después de que por décadas mantuvieran una enemistad que supuestamente ya dejaron atrás porque el próximo año compartirán el escenario con su gira en Estados Unidos. La actriz les mandó buenos deseos y les recomendó ser tolerantes.

En una entrevista para Venga la Alegría, Sylvia Pasquel respondió a los cuestionamientos sobre el nuevo proyecto que emprenderá su hermana menor, Alejandra Guzmán. La actriz de 72 años inició sus comentarios con un tono de burla por la controversia que por años ha rodeado a ambas cantantes: “Se antoja el pleito, ¿no?”, comentó, lo que desató las risas de los presentes.

Ya en un modo serio, la protagonista de Al rojo vivo mencionó que le gustaría que tanto la “Reina de Corazones” como la “Chica dorada” disfruten de su colaboración en pro de los miles de fans que tienen en Estados Unidos y México, pues guarda la esperanza de que, si todo sale bien, puedan deleitar a sus connacionales con sus presentaciones.

“Esto siempre es gozo para los fans, son quienes salen ganando. Esperamos que vengan a México pronto. Son muchas fechas en Estados Unidos, que les vaya bien, que se lleven bien [...] espero en Dios que sean inteligentes porque esto es un negocio [...] tienes que ser tolerante”, declaró.

Durante la entrevista, Sylvia Pasquel recordó el icónico grito que con el paso de los años se convirtió en un sello de Alejandra Guzmán en sus conciertos y canciones: “Ey Güera”, cantó la actriz de Amarte es mi pecado.

Desde hace algunos meses, Paulina Rubio había levantado gran expectativa y generado una ola de especulaciones porque aseguró que haría una gira por Estados Unidos con una de sus más grandes rivales, así lo hizo saber tanto en entrevistas como en sus encuentros con los medios. Pero fue hasta el pasado 13 de diciembre cuando se reveló que el proyecto iría de la mano con Alejandra Guzmán.

Perrísimas tour llegará a los escenarios norteamericanos el próximo 15 de abril en Orlando, Florida. La propuesta musical con la que pretenden terminar su supuesta enemistad consta de 23 fechas casi continuas que se extenderán hasta finales de mayo del 2022.

Además del lugar mencionado, Paulina Rubio y Alejandra Guzmán pasarán por algunas ciudades en Nueva York, Texas, California, Arizona, Tennessee, entre otros. Ambas cantantes publicaron en sus perfiles de Instagram la lista completa con el nombre de los recintos que visitaran con su gira.

Por otro lado, durante la misma entrevista que cedió Sylvia Pasquel para el matutino de Tv Azteca, habló sobre la impresión que le dejó la final de MasterChef Celebrity México, donde su hija Stephanie Salas figuraba como una de las favoritas para ganar el reality. La actriz reconoció el trabajo que hizo Germán Montero, pero de cierta manera dejó entrever que no estuvo conforme con el resultado.

“Germán es un buen cocinero, hizo cosas muy ricas, pero obvio no lo va a llevar a la práctica. Ojalá ese dinero lo done a una fundación o algo [...] yo creo que él no va a seguir con esta onda de chef como sí lo va a hacer Stephanie”, dijo.

Además, Pasquel publicó una conmovedora fotografía que se tomó junto Stephanie en la final del reality show. Junto a la postal, la oriunda de la Ciudad de México dejó un extenso mensaje para su hija, donde dijo sentirse muy orgullosa de la mujer que es y halagó su talento gastronómico.

“Por fin te conocieron otra virtud más, tu pasión por la cocina. Tus recetas y tu intuición estuvieron manifiestas. Ojalá y pudieran probar tus pastas, tus hot cakes, tu pan francés, o tu café tan delicioso por las mañanas en mi pequeño paraíso Acapulqueño. Ganadora ya eres y con más experiencia”, escribió.

