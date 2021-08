“No somos generación de cristal”: Alan Estrada arremetió contra quienes lo criticaron por tener canas

Alan Estrada se molestó por comentarios en redes (Foto: Cuartoscuro)

Alan Estrada o mejor conocido como “Alan x el mundo” arremetió contra algunos usuarios de internet que lo criticaron por tener canas en sus últimos videos de Youtube.

La controversia inició cuando uno de sus seguidores le envió un tuit en donde señalaba que tras ver varios de sus videos notó que el youtuber había comenzado a envejecer.

“Oye @alan_estrada me estoy viendo una maratón tuya de todos los vídeos desde diciembre 2019 ..y estoy notando que tienes canas wtf no envejezcas”, expresó su fan.

Ante esta mención, Estrada destacó que era algo normal y que no debería sorprender a los internautas, sin embargo, el tono de su contestación no fue en el mejor humor.

“A la gente le salen canas y gracias por decírmelo, como no tengo espejos no me había dado cuenta”, añadió Estrada.

Fue en ese momento, que el usuario que en primera instancia comentó el hecho, que se molestó y destacó que el artista era parte de la “generación de cristal”.

El artista mencionó que no era de la generación de cristal (Foto: Instagram @alanestrada)

“Joder todo lo que hace un comentario sobre unas “simples canas”...dejen el drama generación de cristal! Que igual visten ropa de “moda” x el hecho que otros la usan y no dicen nada! Ya dejen el show, mi comentario era pq tenía tiempo sin ver a @alan_estrada y me sorprendió”, ahondó @ja23gonz en Twitter.

La conversación subió de nivel y Alan x el mundo sentenció que ese término estaba mal utilizado, ya que el no soportar malos comentarios era una cosa muy aparte.

“Me llamas generación de cristal cuando a ti lo que te hace ruido es que alguien tenga canas. No vato, no somos la generación de cristal, somos la generación que no tiene porqué aguantar gente imbécil y eso, es lo que realmente te molesta. No es que haya generaciones que se ofenden de todo, más bien hay generaciones que creen que ofender está bien”, concluyó.

Tras esta situación, se abrió un debate en la red, pues algunos internautas respaldaron que las generaciones más jóvenes se tomaban todo demasiado personal.

Alan x el mundo fue defendido por sus seguidores (Fotos: Alan Por el Mundo)

“El que hagan un alboroto por prácticamente todo, evidencia una gran falta de madurez. El dolor, el odio, la enfermedad, la intolerancia, todas esas situaciones negativas te permiten ser consciente de la felicidad, el amor, la salud y la tolerancia...”, comenzó a escribir un cibernauta.

Y añadió: “Van cancelando las expresiones artísticas y culturales del pasado porque les ofenden y se quejan de que las generaciones previas no los comprendemos, pero ustedes no se detienen 2 segundos en tratar de comprendernos a nosotros ni a nuestras circunstancias”.

No obstante, otros decidieron apoyar al influencer y ahondaron en que no soportar malos tratos de las personas no era incorrecto; sino que tratar mal a los demás sí lo es.

“Dicen “generación de cristal” y creen que si te dicen algo ofensivo solo te toca tomarlo a broma o “apechugar” por que así les enseñaron a ellos, por eso viven tan frustrados y van por ahí haciendo comentarios que nadie les pide, y cuando les responden los ofendidos son ellos”, sentenció una usuaria. Así, después de todo el revuelo, Alan Estrada ya no emitió ningún otro comentario.

