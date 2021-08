Las razones por las que Jesús Ochoa podría pisar la cárcel

Jesús Ochoa enfreta nueva demanda, ahora por parte de La Casa del Actor (Foto: Instagram/@jesusochoamex)

Hace dos meses comenzaron los problemas legales para la Asociación Nacional de Actores (ANDA) después de que un grupo de abogados se reuniera para poder levantar una denuncia contra del secretario general de la misma Asociación, Jesús Ochoa, por incumplimiento de contrato, sin embargo, la situación legal del actor se complicó con una nueva demanda que incluso lo podría llevar a la cárcel.

El pasado 3 de agosto se presentó la nueva denuncia en contra del actor y director general de la ANDA, Jesús Ochoa, esta vez por evasión de manutención a La Casa del Actor, además de omisión de diversos tipos de maltratos que han sucedido dentro de la misma.

El apoderado de La Casa de Actor, Javier Coello Trejo en conferencia de prensa explicó cuáles son los presuntos delitos por los que se presentó la denuncia: “Lesiones, omisión de auxilio de cuidado, discriminación, tortura psicológica, administración fraudulenta y desobediencia y resistencia en particulares”, dijo el representante legal captado por las cámaras de Ventaneando.

Jesús Ochoa es acusado de desvío de recursos desde el año pasado (Foto: Instagram/@jesusochoamx)

Asimismo, Coello Trejo resaltó que la ANDA ha reunido una gran demanda hacia La Casa del Actor debido a que detuvo la entrega de recursos para sus huéspedes desde mayo de 2018, por lo que actualmente el monto asciende a los 20,911,339.50 pesos mexicanos.

Los gastos que no ha podido solventar la administración de la propia Casa, según mencionó el abogado, él los puso de su propio bolsillo.

Estas denuncias podrían alcanzar al actual secretario general de la ANDA pese a que decida presentar su renuncia a este puesto, pues no importa en dónde se encuentre en el momento en que las querellas procedan, pues son en contra directamente de él, no de la Asociación en general.

El mismo Javier Coello aseguró que, de proceder, el actor podría llegar a la cárcel. Añadió que la denuncia ha sido puesta no es por un problema personal entre él y Ochoa, sino porque por varios años se han hecho a un lado los problemas de los actores, mismos que pudieron solucionarse si se hubiera administrado de forma correcta el dinero de la ANDA.

Jesús Ochoa no se ha pronunciado acerca de las acusaciones que actualmente enfrenta (FOTO: Mejor Teatro/Cuartoscuro.com)

No es la única denuncia que enfrenta el secretario general de la ANDA, pues el pasado mayo un grupo de representantes legales de actores presentaron una denuncia en contra de la Asociación ante la La Junta de Conciliación y Arbitraje por uso indebido de recursos y pidieron la destitución de los dirigentes.

Los abogados de Jorge Ortiz de Pinedo, Laura Zapata, entre otros, presentaron hoy la querella en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México porque sus clientes piden a la dirigencia de la ANDA que exista una rendición de cuentas, algo que según el representante José de Jesús Briones aseguró llevan años exigiendo a Jesús Ochoa.

Agregó que también están buscando que se realicen nuevas asambleas debido a que no se consideró que los actores podrían no tener acceso debido a que la modalidad por la pandemia es virtual. “Están tomando estatutos, a nuestra percepción, completamente ilegales, porque mucha gente no tiene acceso a medios digitales y no han podido entrar a esas asambleas”, dijo el representante.

Jesús Ochoa actualmente presenta dos denuncias por parte de actores retirados y actores que han enfrentado problemas por incumplimiento de contrato (Foto: Instagram/@jesusochoamex)

Los demandantes buscarían también la destitución de Ochoa como principal dirigente de la ANDA debido a que se tomó prestado dinero del fondo de jubilación para los actores, aunque el abogado Briones no especificó con que fines fue tomado ese dinero, aseguró que esa acción no está permitida legalmente.

La denuncia fue sólo levantada, por lo que falta que sea aceptada y después los dirigentes acusados serán citados para que comience oficialmente el proceso legal.

SEGUIR LEYENDO: