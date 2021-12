Gaby Spanic negó intervención quirúrgica en su rostro

La actriz de 50 años se sometió a una intervención estética en su cuerpo (Foto: Instagram/@gabyspanictv)

Después de que en sus redes sociales Gaby Spanic anunciara que se sometió a diferentes cirugías estéticas en su cuerpo, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para negar que también su rostro había sido retocado, como lo aseguró una revista de espectáculos.

La actriz mencionó en sus insta stories que a pesar de que el pasado 16 de diciembre sí se sometió a tratamientos estéticos, su rostro estaba libre de bisturí y con ironía mencionó que la revista People En Español estaba equivocada:

“Hola, aquí buscándome las cicatrices que People en Español dijo que me hice en la cara, ¿Ustedes las ven? Yo no me las encuentro, Dios mío, cómo inventan cosas”, mencionó la protagonista de melodramas como La Otra Cara Del Alma, Siempre Tuya Acapulco y actualmente Si Nos Dejan que ha sido su regreso en Televisa.

Gaby fue operada el pasado 16 de diciembre (Foto: Instagram/@drluisgil)

Fue a través de sus redes sociales que la actriz reveló que se sometería un par de procedimientos estéticos con el fin de corregir algunos “defectitos” de su físico, entre los que se encuentran una lipoescultura, levantamiento de glúteos y tensión de la piel.

Por medio de una fotografía donde posaba sonriente a lado del cirujano Luis Gil, Gaby Spanic decidió hacer público el procedimiento. “Me va a poner más bella de lo que soy”, expresó en un video que publicó en Instagram.

Su cirujano explicó que la venezolana lo buscó para que la operara luego de su participación en el reality La Casa De Los Famosos donde también participó Manelyk González y la ganadora de su primera edición, Alicia Machado -quien ganó 200.000 dólares-, subió de peso, pero después en el show Dancing with the stars tuvo una ligera pérdida y su piel resintió el cambio.

La famosa confesó que estaba un poco adolorida (Foto: Instagram/@drluisgil)

A pesar de que la actriz fue la que decidió hacer público el procedimiento previo y post operatorio, la villana de Soy Tu Dueña se mostró molesta por lo publicado en dicha revista de entretenimiento y que algunos medios de comunicación lo retomaron en sus portales. Gaby Spanic aseguró que de ese tipo de contenidos se mantienen los diarios:

“Pero bueno, ellos viven de sus mentiras. ¡Feliz domingo!”, fueron las palabras que utilizó la reina de la pantalla chica para desmentir que se haya hecho algo en su cara.

La controversia inició después de que el cirujano Luis Gil publicara algunos videos en los que apareció la actriz en el quirófano después de la intervención y aún dormida por la anestesia: “Hoy hicimos realidad el sueño de Gaby, gracias por confiar en mí”, se podía leer junto al clip.

La famosa fue concursante en el reality show "La Casa de los Famosos", pero no llegó a la final (Foto: Instagram/@gabyspanictv)

Después de especificar qué procedimientos se había realizado, la actriz aprovechó la oportunidad para decir que todo había salido bien y que esperaba que los resultados pudieran ser apreciados en unos cuantos meses:

“Hola mis ángeles. Me levanté como si nada, un poco de dolor pero es lo normal, estoy un poco inflamada, aunque sé que los resultados los vamos a ver en unos meses”, dijo.

A pesar de que la actriz ha mostrado videos de su cara en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 2 millones de seguidores, algunos fanáticos consideraron que lo dicho por la revista es real y sí aprovechó la oportunidad para realizarse nuevos arreglos en el rostro:

“Raro que Gaby mencionó que la iban a retocar de todo el cuerpo y se molestara porque publican que en el rostro también se hizo algo”, “Si Gaby Spanic hizo público todo lo que se iba a hacer, no tiene lógica que ahora se moleste porque alguien dijo que también le tocaron el rostro”, escribieron seguidores de la actriz en redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: