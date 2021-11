Laura Zapata se lanzó contra Jesús Ochoa y Claudia Sheinbaum: “Pobre de la ANDA, tan cerca de Morena”

La actriz se mostró en contra de Jesús Ochoa, pero esta vez también de la actual jefa de la CDMX Fotos: Instagram @laurazapataoficial / @jesusochoamex // Cuartoscuro

En días anteriores Laura Zapata se pronunció contra Jesús Ochoa, quien es dirigente de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). La actriz ahora aprovechó su cuenta de Twitter para compartir una fotografía del actor sosteniendo la mano de la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y en el mensaje la actriz los llamó vándalos.

“Horror, los vándalos unen fuerzas mientras los socios de la ANDA no pueden cobrar y los inquilinos de @CasadelActor viven de limosnas y tiemblan ante la duda de tener que comer. Gracias a la negativa de #JesúsOchoa de dar el dinero. Quitó cuidadoras; sólo dejó 3 para 38 compañeros”, escribió Laura Zapata.

Dentro de la imagen que compartió aprovechó para expresar su postura política ante el actual gobierno de la Ciudad de México: “Pobre ANDA, tan lejos de Jorge Negrete y tan cerca de MORENA”, puntualizó.

Laura Zapata compartió esta imagen en Twitter (Foto: Twitter/@LAURAZAPATAM)

Los seguidores de la actriz de melodramas como María Mercedes, Zacatillo, un lugar en tu corazón o Rosa Salvaje le cuestionaron acerca del porqué no hace nada para que dicha situación cambiara o de alguna manera se pudiera quitar de su puesto a Jesús Ochoa.

“Mi pregunta es señora Laura Zapata: ¿Por qué lo siguen manteniendo en el poder? ¿Por qué no poder elegir otra persona ustedes mismos como actores? Perdón mi ignorancia, no sé cómo se mueven las cosas ahí en la Anda”, le preguntó un usuario.

A lo que Laura Zapata contestó: “Querida Sandra, desafortunadamente esto es igual que en el gobierno federal”, respondió la actriz.

La villana de de María Mercedes menciona que jamás ocuparía el lugar de Jesús Ochoa FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

El problema inició porque la ANDA tiene un adeudo de 17 millones de pesos, por lo que Laura Zapata, le dijo que debería dejar de hacer “de payasito y ponerse serio”, para entregar las cuentas pertinentes. Según la actriz, esta cantidad de dinero corresponden a “gastos” y estos se han dado de 2018 hasta la fecha de hoy día. Mismo motivo por el que está en busca de recursos.

La Casa del Actor depende de la ANDA, por lo que la casa de retiro está en busca de donaciones, debido a que no ha recibido atención por el sindicato.Por ello, Laura Zapata se mostró muy molesta con el secretario general, Jesús Ochoa, y le pidió dejar de perder el tiempo y hacer las cosas de manera seria.

“Que deje de andar diciendo que pide dinero y limpiando parabrisas, ¿de qué se trata”, expresó. Asimismo, la actriz acusó a Floribel Alejandre, secretaria general, de “tener a su familia mamando de la Anda”.

No es la primera vez que la actriz se va encontra de MORENA FOTO: RODOFLO ANGULO /CUARTOSCURO.COM

La hermana de Thalía dijo no desear ser líder de la ANDA, de nuevo, pues señaló que esa fue una decisión que tomaron quienes eligieron a Jesús Ochoa: “Tenía cuatro años para dedicárselos a mis compañeros, pero es lo que decidieron y es lo que tienen”, mencionó el 29 de octubre en conferencia de prensa.

Explicó que por fortuna ella “tenía la vida resuelta” y por esa misma razón no era necesario esperar algo a futuro ya que el dinero no era un motivo personal,pero la situación no se repetía con todos los actores que dependen de La Casa del Actor y la ANDA.

En esa misma declaración Laura Zapata dijo que a su parecer los cargos en la Anda “deberían de ser honorarios de los que no cobrarán”. Desde noviembre del 2020 la actriz ha atacado al actor por los mismos motivos; a su vez, no es la primera ocasión en la que “Malvina Morantes” se muestra en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrarador, los gobernantes que simpatizan con él y los seguidores de la 4T.

