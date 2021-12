Ángela Aguilar sorprendió con cambio de look

El público estaba acostumbrado a ver a Ángela Aguilar con el cabello corto (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

Ángela Aguilar se ha caracterizado por ser una de las mujeres jóvenes en la industria del entretenimiento en México y también es reconocida por su look tan característico con su cabello corto.

La cantante presumió que ya está lista para las fiestas decembrinas y el look que decidió llevar para estas vacaciones. Compartió una imagen donde muestra sus extensiones de cabello, algo totalmente contrario al estilo que ha usado desde pequeña.

“Un cambio para las vacaciones”, escribió a lado de la fotografía donde se ve con su transformación que luce con un sombrero, un pantalón blanco y una blusa color rojo que deja al descubierto su abdomen. La imagen causó revuelo entre sus fans y hasta el momento la publicación cuenta con más de un millón de “me gusta”.

Asimismo le hicieron diversos comentarios, aunque algunos se mostraron inconformes y la cuestionaron sobre su cabello corto, señalando que ella no era Ángela Aguilar. “Esoooo, los cambios son muy buenos. Mucho éxito”, “Que padre está tu sombrero”, “Los cambios representan nuevas cosas”, “Diosaaa”, “Mi cantante favorita se ve distinta”, “Que hermosa te ves”, “Tu nuevo look te quedó espectacular”, “Quedaste más hermosa de lo que ya eres”, “Te queda muy bien el cabello largo, por fin no estás con esa melena tan antigua “, entre otros.

Algunos se mostraron en desacuerdo con la transformación de la cantante (Foto: Instagram/@angela_aguilar)

Esta no es la primera vez que la artista se muestra con el cabello largo, ya que hace varios meses hizo lo mismo para el video oficial de su canción En realidad, donde de igual forma impactó a sus seguidores y le dijeron que le quedaba muy bien, también le hicieron la recomendación de continuar así pero al poco tiempo volvió al mismo corte que tenía.

Tal y como lo demostró con el ya mencionado cambio radical de su cabello, Ángela Aguilar también ha dejado ver en otras ocasiones que su apariencia no lo es todo sino que le importa sentirse cómoda con ella misma.

La joven ha demostrado ser una persona muy centrada a pesar de tener 18 años de edad, por ello mismo es que se ha ganado el cariño de la audiencia y prueba de su popularidad es que acumula ya más de 7 millones de seguidores tan solo en Instagram, en donde comparte mucho de su vida privada, aunque es también discreta pero trata de ser honesta ante los internautas.

Por esta razón es que Ángela ha recibido muchos detalles por parte de sus fans, incluso ella misma los ha mostrado y hace algún tiempo le hicieron un regalo, una de sus admiradoras decidió darle un vestido hecho por ella misma, una prenda que la cantante valoró.

Ángela recibió un vestido de regalo y se viralizó (Foto: Twitter)

Aunque ese regalo se lo dieron desde 2019, el día de ayer se viralizó un video en TikTok, en el que Ángela estaba platicando con Anayeli García Cruz, la diseñadora michoacana que invirtió varios meses realizando la pieza. La hija de Pepe Aguilar se probó el vestido y más tarde lo usó durante un jaripeo en ese mismo año.

Cabe destacar que la artista es una aficionada de los vestidos con bordados de flores y detalles mexicanos, esto hizo que se volviera un icono de la moda en su país de origen. Normalmente utiliza piezas hechas por Diego Medel, quien es reconocido por ser especialista también en trajes para charros, por lo que su inicio se marcó desde que trabajó con la familia Aguilar.

