Estas son las deudas con la justicia colombiana que tiene Alex Saab, el alfil de la dictadura venezolana que fue extraditado

Saab fue protegido por la dictadura de Nicolás Maduro en varias ocasiones - crédito Visuales IA

El 16 de mayo el Gobierno de transición de Venezuela confirmó que fue enviado a Estados Unidos el colombiano Alex Saab, señalado por las autoridades en Estados Unidos como testaferro de Nicolás Maduro durante varios años.

En Norteamérica Saab deberá afrontar cargos por lavado de activos y corrupción, en lo que será la continuidad de un proceso que se abrió en junio de 202 cuando fue capturado en Cabo Verde durante un viaje de negocios para el régimen venezolano, por lo que fue obligado a bajar de un jet que estaba cargando combustible para luego llegar a Irán.

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En 2021 fue extraditado a los Estados Unidos, acción por la que Nicolás Maduro suspendió una mesa de diálogo con la oposición venezolana en México y con ello prolongó la crisis institucional en este país. Saab era acusado de lavado de activo y en su proceso enfrentaría una posible pena de hasta 20 años de cárcel por conspiración antes de ser canjeado como un “agente diplomático”.

El traslado del colombiano fue confirmado por el Gobierno transicional de Venezuela - crédito @VenezuelaSaime/X

Saab tiene pendientes con la justicia colombiana

A pesar de que fue un protegido de la dictadura venezolana, Saab es un colombiano nacido en Barranquilla que aún tiene pendientes con las autoridades cafeteras. Su nombre figura en una investigación expuesta por El Tiempo que tenía como protagonista principal a Piedad Córdoba.

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En ese proceso un testigo declaró que Saab era el encargado de blanquear los activos del régimen chavista en Colombia; además, hay la Corte Suprema de Justicia deberá responder una casación por un caso en el que es acusado por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y estafa en Barranquilla.

Saab era uno de los hombres de confianza de Nicolás Maduro - crédito AP

Cabe resaltar que la documentación con la que será procesado en Estados Unidos también menciona movimientos de Saab en Colombia. Uno de los testimonios más llamativos que se registró en Colombia fue el de Andrés Vásquez, exasesor de Piedad Córdoba que afirmó que la congresista que murió en 2024 dio instrucciones para recibir más de 300.000 dólares provenientes de empresarios ligados a Saab.

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“Por lo general, ella siempre decía que era un crédito, que lo sacaba de la única cuenta que ha tenido toda la vida en el Banco Popular. Ese es el comentario que siempre repite, pero yo te podría decir que el mayor aportante fue Carlos Battistini; por un lado, y por el otro, Alex Saab. Del resto no tengo ninguna información. Lo que reposa en el Consejo Nacional Electoral siempre es que sacó un crédito de 500 millones”, fue parte del testimonio de Vásquez

El barranquillero fue intercambiado por presos políticos tras ser detenido en Cabo Verde - crédito Reuters

¿Quién es Alex Saab?

Alex Nain Saab Morán nació el 21 de diciembre de 1971 en Barranquilla, Colombia. De origen libanés, pero con nacionalidad venezolana, Saab se convirtió en una figura importante dentro del régimen en 2011, cuando firmó un convenio para suministrar partes de casas prefabricadas cuando Nicolás Maduro era canciller.

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Años más tarde se reveló que el empresario era en realidad el hombre clave dentro de una red de empresas registradas en paraísos fiscales a nombre de terceros, incluyendo su hijo, hermanos y otros aliados, logrando con ello presentar exportaciones ficticias por millones de dólares.

Es por esto que en 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por su participación en varios enramados de corrupción, del que participaban miembros del círculo de Nicolás Maduro, en el que fiscales estadounidenses afirmaron se desviaron más de 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos.

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Junto a Alex Saab fue referenciado Álvaro Pulido Vargas, a quien responsabilizaron de lavar activos y realizar sobornos a múltiples funcionarios para sacar ventaja de las tasas de control en Venezuela. Pulido fue detenido en abril de 2023 en Venezuela, en donde el régimen de Maduro lo acusa de corrupción en la industria petrolera y el mercado de criptomonedas.