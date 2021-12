Pepe Aguilar modificó sus trajes de charro en honor a Vicente Fernández

(Foto: @pepeaguilar_oficial, @_vicentefdez/Instagram)

Este domingo el mundo de la música mexicana se vistió de luto con el lamentable fallecimiento de Vicente Fernández, quien tras más de 100 días hospitalizado perdió la vida a los 81 años de edad. Fue raíz de una repentina caída que sufrió en el rancho “Los Tres Potrillos” que se desataron algunas complicaciones en su salud.

Tras la inigualable pérdida mexicana, artistas del medio han externado sus condolencias para la familia y han compartido algunos de los recuerdos que tienen sobre su convivencia con el “Charro de Huentitán”. Uno de ellos fue Pepe Aguilar, hijo de Antonio Aguilar, quien confesó que llegó a modificar sus trajes de charro en honor al tapatío por un vestuario que le obsequió en una ocasión.

En un programa especial del “Canal de las Estrellas”, Pepe Aguilar recordó que a los inicios de su carrera recibió un regalo muy por parte de Vicente Fernández, se trató nada más ni nada menos que de un de sus icónicos trajes de charro. El intérprete de Prometiste señaló que llegó a utilizar el vestuario en alguna ocasión, pero después prefirió enmarcarlo debido al inigualable valor sentimental que tiene para él.

“Me regaló un traje de charro muy bonito [...] era un traje bicolor, tenía un color rojo, cosa que se veía muy extraña, diferente, innovadora, pero muy bonita. Me regaló ese traje rojo con gris, lo enmarqué, lo usé un par de veces para sesiones fotográficas”, contó.

“A raíz de ese traje yo modifico mi manera de hacer mis trajes y empiezo a hacer, con mis sastres, unas grecas bicolores inspiradas en ese traje que me regaló. Entonces la manera de vestirme de mis últimos 25 años de carrera fueron gracias a ese traje, de ahí se modificó como un efecto mariposa”, continuó.

Con esta anécdota, Pepe Aguilar reveló que durante sus presentaciones además de tener presente a Antonio Aguilar y Flor Silvestre, también lleva consigo a Vicente Fernández. Durante la entrevista, el cantante de 53 años agradeció por la oportunidad que tuvo de convivir con el “Charro de Huentitán”, el legado que le dejó y desmintió la supuesta rivalidad entre las dinastías Fernández y Aguilar.

(EFE)

“Son sentimientos encontrados [...] para mí el dolor es muy grande, se los digo sinceramente, es mucha tristeza. Por otro lado, es una fortuna haber vivido su gloriosa carrera, su manera de hacer la música, haber sido testigo infinitas veces en palenques, en auditorios, ser su amigo, conocer su casa, su familia, me siento muy afortunado por haber estado cerca”, continuó.

Pepe Aguilar relató que el último gesto que tuvo Vicente Fernández con su familia fue cuando le regaló un caballo a Ángela Aguilar, esto después de que se enteró que el suyo había muerto. De hecho, este tipo de obsequios los hizo también hacia Carlos Cuevas, pero el cantante no los pudo aceptar debido a que no tenía donde cuidarlos. “Don Vicente era una chulada, muy generoso”, dijo Aguilar.

También comentó que durante la tarde de ayer sintió un gran pesar, una clase de presentimiento que le trajo de vuelta recuerdos con el cantante y reconoció la profesionalidad que tuvo Alejandro Fernández para seguir con sus presentaciones en el Auditorio Nacional a pesar de las circunstancias poco alentadoras por las que estaba atravesando su padre.

ARCHIVO - Vicente Fernández interpreta un popurrí en la 20a entrega del Latin Grammy el 14 de noviembre de 2019 en Las Vegas. El cantante mexicano falleció a los 81 años en México, anunció su familia en un comunicado. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

“Ayer por ahí de las cuatro de la tarde me dio una profunda tristeza y se me vino como una serie de flashbacks, varias memorias que tengo guardas que tienen que ver con Don Vicente Fernández, desde cuando lo escuchaba allá en el rancho en los 80´s, canciones que me marcaron como cantante, como ranchero”, mencionó.

