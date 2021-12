Erik Rubín dio adelantos sobre la bioserie de Timbiriche

Con su más reciente reencuentro, Timbiriche ha ofrecido más de 80 conciertos en todo en continente Americano (Foto: Captura de pantalla)

Erik Rubín junto con Tatiana, fue uno de los más recientes “desenmascarados” en el programa de concursos ¿Quién es la máscara?. En el reality show de Televisa, el cantante dio vida al personaje de “Perezoso”, quien se ganó la simpatía del público con sus actuaciones y “personalidad”.

El ex Timbiriche conversó con Infobae México sobre su incursión en el programa, sus próximos planes y la bioserie sobre la banda pop que está en camino. A propósito de su personaje, Rubín contó qué es lo que más pereza le da:

“Soy bastante activo, pero de pequeño la escuela me daba mucha pereza, sobre todo estos sistemas donde nos hemos dado cuenta que no son tan efectivos. Yo decía ‘¡para qué estoy aprendiendo esto, en qué lo voy a aprovechar’, yo debería estar estudiando las cosas que me gustan’, para ese tipo de cosas, tener que adaptarme a un método que yo desde pequeño lo sentía poco eficiente. Tener que aprenderme algo y sin duda es importante la cultura general, y hay muchas cosas que me apasionan que no tienen que ver precisamente con la música o con el arte, pero hay cosas que decía y esto qué, esto qué provecho le voy a sacar”, reveló el también actor que se mostró agradecido con a oportunidad de desarrollar el divertido personaje.

El cantante destacó las dificultades de manejar una botarga de más de treinta kilos Foto: Televisa

“A Perezoso le agradezco enorme y profundamente que me haya llevado a la infancia, a divertirme, a jugar a ser un personaje de ficción, el poder conectar con la gente, traspasar este disfraz esta máscara para llegar a sus corazones, agradezco. A jugar, cuántas veces no jugamos a ser alguien más, un personaje, en este caso a eso me recordó a esa inocencia, esa pureza de por primera vez empezar a conectar con la gente con lo que transmites en ese momento, traspasando un disfraz. Sin duda me quedo con ese cariño del público que me ha expresado que conectó con la propuesta”, agregó.

En medio de la pandemia de COVID-19 que aún continúa causando estragos, la industria del entretenimiento se está reanudando y Érik ya ha podido reencontrarse con su público en algunos escenarios. Así habló de su regreso a los recitales:

“Trabajando y generando cosas, con Jesucristo Superestrella es un proyecto que yo generé desde el principio, viene desde mis entrañas, desde mi cabeza, desde mis ideas, desde mis sueños, el 90′s Pop Tour fue un proyecto que me está trayendo puras cosas lindas, me ha dado la oportunidad de jugar ya en varias ocasiones y estoy agradecido con la vida de poder estar de regreso. Sin embargo sí estuvo complicada la parte de la pandemia, afortunadamente no he parado de trabajar y precisamente estar generando cosas nuevas”.

Érik se ha convertido también en el productor musical de su hija Mía (Foto: Instagram: @miarubinlega)

El músico ha estado produciendo música para su hija mayor, Mía Rubín, quien ya ha comenzado su carrera como cantante y con el concierto Raíces la joven ya ha hecho sus pininos en los escenarios.

“Con lo de Mía, el tema este con Lemongrass que es una canción que compuse con mi socio y con ella, y un sencillo mío, ahora viene un sencillo próximo de Mía. La verdad es que sí me caracteriza que soy muy inquieto. Ya estoy generando también otro proyecto para el próximo año que ya les contaré, en fin es parte de mi personalidad ser inquieto”, expresó el también actor.

La banda planea contar en la pantalla su historia desde sus inicios, cuando fueron lanzados por Luis de Llano (Foto: Captura de pantalla)

Acerca de la anunciada serie biográfica que contará la historia de Timbiriche, Erik adelantó que el proyecto continúa en proceso: “Hemos estado en varias juntas, la verdad es que hemos estado analizando las propuestas, seguimos en eso, en cuanto tengamos algo aterrizado con gusto se los anunciaremos”, dijo. Respecto al tono que se le dará a la serie, si realista, ficcionado, a modo de documental o en comedia, el cantante mencionó que junto a los integrantes está valorando distintas propuestas: “Hay muchas vertientes, estamos estudiando cuál es la que más nos apetece”, finalizó.

